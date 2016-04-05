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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3351335233533354
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:30

Ох як я люблю СПРАВЕДЛИВІСТЬ!!!!!!!!

  jump написав:
  Letusrock написав:
  Успіх написав:Але чого їх спочатку не було набирати по-максимуму і тренувати по декілька місяців?(а тоді замінити половину фронту ними, а нас відпустити додому з опцією "очікуйте, що в будь яку хвилину - вас заберуть на фронт)
Були б і ті, і ми - треновані/ефективні, а так... - все як завжди...


можливо був розрахунок що активна війна макс. на 1 рік? інакше немаю пояснень


великі втрати...

Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні цього тижня повідомила депутатам у Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.

"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - сказано у публікації.

Британська розвідка раніше повідомляла, що один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.

Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам.

Плять!
Я тут мовчу... А якесь видання видає "секретну" інфу?!
Що за нах?
Хто їм дозволив таке писати в широкі маси???

Я вже уявляю, що якщо б таке ляпнув я, та й навіть тут, на форумі, а не десь дав інтерв'ю якійсь газеті/телебаченні - та мене б в той же день напевно знайшли і посадили на 10р.!!!
І всім би було глибоко пох, що я 10міс. ризикував своїм життям за ради України!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:33

  antey1969 написав:
  prodigy написав:в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта
за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь
30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30
можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья
все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере
-жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)

Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.

то ли дело вы...херой-доброволец...
на нуле...в германии...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:10

  Puente написав:Це гнусна цитата гнила по суті .


но тем не менее когда закончится война - батальйон монако приехав назад в Украину будет как и раньше бедных под ноготь загонять.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:21

  Faceless написав:
  vitaliian написав:кто на Дудя стороне (Дудь за Украину)

Це теж самообман, в реальності всі ці "дуді" "за Україну" можуть бути чисто ситуативно в конкретний момент часу, але все одно залишаються носіями ворожих Україні ідей, і імперська зверхність десь та й обов'язково вилазе

Хто не з нами, той проти нас.
Чудовий дискурс, переможний.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Howl написав:Успіх, ;)

Зеленский в вечернем обращении заявил, что <...> есть успехи на Бахмутском направлении, и делаются необходимые шаги, чтобы усилиться в битве за Донбасс.

https://t.me/insiderUKR/48817

І це, покищо, лише квіточки... ;)
Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні цього тижня повідомила депутатм в Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.

"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - сказано у публікації.
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:29

  GALeon написав:
Успіх написав:
  Howl написав:Успіх, ;)

Зеленский в вечернем обращении заявил, что <...> есть успехи на Бахмутском направлении, и делаются необходимые шаги, чтобы усилиться в битве за Донбасс.

https://t.me/insiderUKR/48817

І це, покищо, лише квіточки... ;)
Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні цього тижня повідомила депутатм в Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.

"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - сказано у публікації.

Знову не правильно зрозуміли натяк, як і про "підете м'ясом на майські шашлики", так і про те, що обліківка Успіх під Бахмутом.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день.
1 От Ви прочитали - трьозначні цифри... і яку цифру уявили?
999 чи 100 ?
2 Ви впевнені що шпігель правильно перевели і йдеться саме про смерті, а не про смерті+поранення?

Я тільки з цих двох пунктів роблю висновок що журнашлюхи погнались за рейтингом і свідомо скомпонували написане.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Плять!

Ну 100 загиблих в день коли ворог втрачає до 600-1000 на цьому напрямку можливо відносно не погано. Зовсім без втрат не може бути.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:40

‼США призвали Украину пока  воздержаться от нового наступления, — Reuters

Агентство сообщает, что высокопоставленные официальные лица США советуют Украине «воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут получены последние поставки американского оружия и не будет проведена подготовка военнослужащих».

Также источник издания заявил, что Соединенные Штаты «твердо придерживаются своего решения не поставлять  Abrams Украине в данный момент» на фоне разногласий с Германией по поводу танков.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"мобилизационный фонд" иногда применяют выражение. мол, хороших орков станет 200 000 пакетов, значит наших нужно положить - 20 тысяч.
страшная бухгалтерия забойного скота.
может так и нужно, я не знаю, слава богу - не военный (не в обиду, просто личное убеждение. военным - честь и хвала)
но американцы или израильтяне за одного своего солдата перевернут пол мира
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