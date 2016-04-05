Успіх написав:Але чого їх спочатку не було набирати по-максимуму і тренувати по декілька місяців?(а тоді замінити половину фронту ними, а нас відпустити додому з опцією "очікуйте, що в будь яку хвилину - вас заберуть на фронт) Були б і ті, і ми - треновані/ефективні, а так... - все як завжди...
можливо був розрахунок що активна війна макс. на 1 рік? інакше немаю пояснень
великі втрати...
Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.
Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні цього тижня повідомила депутатам у Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.
"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - сказано у публікації.
Британська розвідка раніше повідомляла, що один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.
Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам.
Плять! Я тут мовчу... А якесь видання видає "секретну" інфу?! Що за нах? Хто їм дозволив таке писати в широкі маси???
Я вже уявляю, що якщо б таке ляпнув я, та й навіть тут, на форумі, а не десь дав інтерв'ю якійсь газеті/телебаченні - та мене б в той же день напевно знайшли і посадили на 10р.!!! І всім би було глибоко пох, що я 10міс. ризикував своїм життям за ради України!
prodigy написав:в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь 30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30 можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере -жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)
Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
то ли дело вы...херой-доброволец... на нуле...в германии...
vitaliian написав:кто на Дудя стороне (Дудь за Украину)
Це теж самообман, в реальності всі ці "дуді" "за Україну" можуть бути чисто ситуативно в конкретний момент часу, але все одно залишаються носіями ворожих Україні ідей, і імперська зверхність десь та й обов'язково вилазе
Хто не з нами, той проти нас. Чудовий дискурс, переможний.
Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.
Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".
Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні цього тижня повідомила депутатм в Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.
"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - сказано у публікації.
Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.
Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".
Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні цього тижня повідомила депутатм в Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.
"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - сказано у публікації.
Знову не правильно зрозуміли натяк, як і про "підете м'ясом на майські шашлики", так і про те, що обліківка Успіх під Бахмутом.
‼США призвали Украину пока воздержаться от нового наступления, — Reuters
Агентство сообщает, что высокопоставленные официальные лица США советуют Украине «воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут получены последние поставки американского оружия и не будет проведена подготовка военнослужащих».
Также источник издания заявил, что Соединенные Штаты «твердо придерживаются своего решения не поставлять Abrams Украине в данный момент» на фоне разногласий с Германией по поводу танков.
"мобилизационный фонд" иногда применяют выражение. мол, хороших орков станет 200 000 пакетов, значит наших нужно положить - 20 тысяч. страшная бухгалтерия забойного скота. может так и нужно, я не знаю, слава богу - не военный (не в обиду, просто личное убеждение. военным - честь и хвала) но американцы или израильтяне за одного своего солдата перевернут пол мира