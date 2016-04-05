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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3352335333543355
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:00

  beee написав:"мобилизационный фонд" иногда применяют выражение. мол, хороших орков станет 200 000 пакетов, значит наших нужно положить - 20 тысяч.
страшная бухгалтерия забойного скота.
может так и нужно, я не знаю, слава богу - не военный (не в обиду, просто личное убеждение. военным - честь и хвала)
но американцы или израильтяне за одного своего солдата перевернут пол мира

из РП переживаете?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:03

  Faceless написав:Невже навіть тут реально купа людей 3 години життя витратило на відео, як один кацап бере інтерв'ю в іншого, геть безмозкого кацапа?

І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі).
Куди дивляться ТЦКіСП?
User253
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Розвідка Канади про можливий наступ орків на Запорізькому напрямку:

Погано оснащені та недостатньо навчені сили росії, швидше за все, не зможуть провести успішний наступ уздовж Запорізького фронту в найближчі кілька місяців

https://twitter.com/CanadianForces/stat ... 6350639106
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі)

Ну що ж - з наступною мобілізацією, потрібно вже на форумах повістки онлайн вручати)))))
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:26

  Успіх написав:
  User253 написав:І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі)

Ну що ж - з наступною мобілізацією, потрібно вже на форумах повістки онлайн вручати)))))

Не получится. Если вы посмотрите профили форумчан, то увидите сколько здесь либо не имеющих возраста вообще, либо 101-летних, т.е. тех, кто не подлежит мобилизации ни при каких обстоятельствах. Кстати вы тоже не имеете возраста. Никакого. И при онлайн рассылке повесток ее тоже не получили бы.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:38

  Дюрі-бачі написав:
  Ukrainian написав:Ну 100 загиблих в день коли ворог втрачає до 600-1000 на цьому напрямку можливо відносно не погано.

Погано, адже ми втрачаємо кращих патріотів, а вони - зеків. Патріотів нових виховувати десятки років, а популяцію зеків можна за кілька місяців відновити.

Чому Україна зеків не відправляє в такому випадку ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:40

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Это не объясняет проблемы с сегодняшней мобилизацией.

Проблеми з мобілізацією у всі часи та століття одні і ті ж самі.
Це абсолютно природньо.

А тим паче!!! у 21 столітті. Епоха споживання...
Да ще й у демократичній країні.

Согласен.
Я так и писал.
Но с коррупцией это никак не связано. Точнее, коррупцией эти проблемы не объясняются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:42

Рф готовится к наступлению с трех сторон, которое может начаться уже в феврале, — об этом изданию Daily Beast заявил глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

По его словам, атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга.


https://www.thedailybeast.com/putins-se ... -nightmare
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:46

  beee написав:"мобилизационный фонд" иногда применяют выражение. мол, хороших орков станет 200 000 пакетов, значит наших нужно положить - 20 тысяч.
страшная бухгалтерия забойного скота.
может так и нужно, я не знаю, слава богу - не военный (не в обиду, просто личное убеждение. военным - честь и хвала)
но американцы или израильтяне за одного своего солдата перевернут пол мира

Ни американцы, ни израильтяне не рискуют столкнуться с таким противником как у нас лоб в лоб, опасаясь именно такой арифметики. И об одиночных солдатах там быстро думать перестанут.
antey1969
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