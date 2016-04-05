beee написав:"мобилизационный фонд" иногда применяют выражение. мол, хороших орков станет 200 000 пакетов, значит наших нужно положить - 20 тысяч. страшная бухгалтерия забойного скота. может так и нужно, я не знаю, слава богу - не военный (не в обиду, просто личное убеждение. военным - честь и хвала) но американцы или израильтяне за одного своего солдата перевернут пол мира
User253 написав:І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі)
Ну що ж - з наступною мобілізацією, потрібно вже на форумах повістки онлайн вручати)))))
Не получится. Если вы посмотрите профили форумчан, то увидите сколько здесь либо не имеющих возраста вообще, либо 101-летних, т.е. тех, кто не подлежит мобилизации ни при каких обстоятельствах. Кстати вы тоже не имеете возраста. Никакого. И при онлайн рассылке повесток ее тоже не получили бы.
beee написав:"мобилизационный фонд" иногда применяют выражение. мол, хороших орков станет 200 000 пакетов, значит наших нужно положить - 20 тысяч. страшная бухгалтерия забойного скота. может так и нужно, я не знаю, слава богу - не военный (не в обиду, просто личное убеждение. военным - честь и хвала) но американцы или израильтяне за одного своего солдата перевернут пол мира
Ни американцы, ни израильтяне не рискуют столкнуться с таким противником как у нас лоб в лоб, опасаясь именно такой арифметики. И об одиночных солдатах там быстро думать перестанут.