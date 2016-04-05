RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 33533354335533563357>
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:00

  beee написав:"мобилизационный фонд" иногда применяют выражение. мол, хороших орков станет 200 000 пакетов, значит наших нужно положить - 20 тысяч.
страшная бухгалтерия забойного скота.
может так и нужно, я не знаю, слава богу - не военный (не в обиду, просто личное убеждение. военным - честь и хвала)
но американцы или израильтяне за одного своего солдата перевернут пол мира

из РП переживаете?
в ТрО Варшавы записались?
Прохожий
 
Повідомлень: 12911
З нами з: 05.06.13
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:03

  Faceless написав:Невже навіть тут реально купа людей 3 години життя витратило на відео, як один кацап бере інтерв'ю в іншого, геть безмозкого кацапа?

І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі).
Куди дивляться ТЦКіСП?
User253
 
Повідомлень: 67
З нами з: 11.09.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Розвідка Канади про можливий наступ орків на Запорізькому напрямку:

Погано оснащені та недостатньо навчені сили росії, швидше за все, не зможуть провести успішний наступ уздовж Запорізького фронту в найближчі кілька місяців

https://twitter.com/CanadianForces/stat ... 6350639106
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі)

Ну що ж - з наступною мобілізацією, потрібно вже на форумах повістки онлайн вручати)))))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4343
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:26

  Успіх написав:
  User253 написав:І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі)

Ну що ж - з наступною мобілізацією, потрібно вже на форумах повістки онлайн вручати)))))

Не получится. Если вы посмотрите профили форумчан, то увидите сколько здесь либо не имеющих возраста вообще, либо 101-летних, т.е. тех, кто не подлежит мобилизации ни при каких обстоятельствах. Кстати вы тоже не имеете возраста. Никакого. И при онлайн рассылке повесток ее тоже не получили бы.
yanyura
 
Повідомлень: 6803
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2038 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:38

  Дюрі-бачі написав:
  Ukrainian написав:Ну 100 загиблих в день коли ворог втрачає до 600-1000 на цьому напрямку можливо відносно не погано.

Погано, адже ми втрачаємо кращих патріотів, а вони - зеків. Патріотів нових виховувати десятки років, а популяцію зеків можна за кілька місяців відновити.

Чому Україна зеків не відправляє в такому випадку ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11161
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:40

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Это не объясняет проблемы с сегодняшней мобилизацией.

Проблеми з мобілізацією у всі часи та століття одні і ті ж самі.
Це абсолютно природньо.

А тим паче!!! у 21 столітті. Епоха споживання...
Да ще й у демократичній країні.

Согласен.
Я так и писал.
Но с коррупцией это никак не связано. Точнее, коррупцией эти проблемы не объясняются.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23775
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:42

Рф готовится к наступлению с трех сторон, которое может начаться уже в феврале, — об этом изданию Daily Beast заявил глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

По его словам, атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга.


https://www.thedailybeast.com/putins-se ... -nightmare
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16410
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:46

  beee написав:"мобилизационный фонд" иногда применяют выражение. мол, хороших орков станет 200 000 пакетов, значит наших нужно положить - 20 тысяч.
страшная бухгалтерия забойного скота.
может так и нужно, я не знаю, слава богу - не военный (не в обиду, просто личное убеждение. военным - честь и хвала)
но американцы или израильтяне за одного своего солдата перевернут пол мира

Ни американцы, ни израильтяне не рискуют столкнуться с таким противником как у нас лоб в лоб, опасаясь именно такой арифметики. И об одиночных солдатах там быстро думать перестанут.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11683
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 3489 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:59

  vitaliian написав:По его словам, атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга.


какой умный человек
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33533354335533563357>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergey_sryvkin і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111327
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479138
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4658
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.