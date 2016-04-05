Додано: Суб 21 січ, 2023 00:05

prodigy написав: ЛАД написав: кстати, мне не совсем понятна связь между этим и отказом давать танки кстати, мне не совсем понятна связь между этим и отказом давать танки



странно, что вам не понятно, вы же жили в то время (холодная война)



когда было 50летнее противострояние-немцы (как и большинство западного мира)

жили в постоянном страхе...вы бы видели как они радовались словам Горбачева

...... странно, что вам не понятно, вы же жили в то время (холодная война)когда было 50летнее противострояние-немцы (как и большинство западного мира)жили в постоянном страхе...вы бы видели как они радовались словам Горбачева......

Т.е. Вы считаете, что всё объясняется уровнем страхов - молодёжь слишком привыкла к мирной жизни, у них значительно слабее страх перед ядерной войной и, соответственно, перед РФ?Возможно, Вы правы.Хотя лично мне не кажется, что немцы поддерживают нас из страха перед Россией. В отличие от прибалтов или поляков. Мне не кажется, что они верят в реальность нападения РФ на Германию. Возможно, ошибаюсь.С другой стороны, для молодёжи больше свойственно стремление к справедливости и вера в идеалы. Исходя из этого, они должны были бы больше поддерживать Украину. Или нынешняя молодёжь настолько пофигистична?