User253 написав:І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі)
Ну що ж - з наступною мобілізацією, потрібно вже на форумах повістки онлайн вручати)))))
Не получится. Если вы посмотрите профили форумчан, то увидите сколько здесь либо не имеющих возраста вообще, либо 101-летних, т.е. тех, кто не подлежит мобилизации ни при каких обстоятельствах. Кстати вы тоже не имеете возраста. Никакого. И при онлайн рассылке повесток ее тоже не получили бы.
ЛАД написав:кстати, мне не совсем понятна связь между этим и отказом давать танки
странно, что вам не понятно, вы же жили в то время (холодная война)
когда было 50летнее противострояние-немцы (как и большинство западного мира) жили в постоянном страхе...вы бы видели как они радовались словам Горбачева ......
Т.е. Вы считаете, что всё объясняется уровнем страхов - молодёжь слишком привыкла к мирной жизни, у них значительно слабее страх перед ядерной войной и, соответственно, перед РФ? Возможно, Вы правы. Хотя лично мне не кажется, что немцы поддерживают нас из страха перед Россией. В отличие от прибалтов или поляков. Мне не кажется, что они верят в реальность нападения РФ на Германию. Возможно, ошибаюсь. С другой стороны, для молодёжи больше свойственно стремление к справедливости и вера в идеалы. Исходя из этого, они должны были бы больше поддерживать Украину. Или нынешняя молодёжь настолько пофигистична?
ЛАД написав:Уже писал - не вижу сегодня разницу между ТРО и армией (по закону).
ТРО - це добровольче формування територіальної громади, яке є воєнізованим підрозділом, а не військовим формуванням. Здійснення діяльності добровольчих формувань під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України, а також перехід їх за певних умов в оперативне підпорядкування командирів відповідних військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України не свідчить про перебування членів добровольчих формувань у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції. https://reyestr.court.gov.ua/Review/107441677
Простите, но, по-моему, это всё юридическое крючкотворство. По Вашей же ссылке:
Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» Збройні Сили України мають таку загальну структуру: ........ окремі роди сил Збройних Сил України - Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сили; .....
, т.е. ТРО входят в состав ЗСУ. После изменения закона и разрешения использовать ТРО "поза межами визначеної зони територіальної оборони, а також направлятися до районів ведення воєнних (бойових) дій" (из Вашей ссылки) не вижу практических отличий от обычной армии. Разница, возможно, только в отношении.
vitaliian написав:По его словам, атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга.
какой умный человек
Короче, с Запада, с Луны и через днепропетровский метрополитен путин не нападет. Можно вздохнуть спокойнее.
Если выйти с пяти из шести станций Днепропетровского метрополитена на улицу, то можно обозревать пейзажи достойные лучшего фильма нашей землячки по малолетству Люды Логиновой, и тех же персонажей, с которыми она сражалась все серии этого фильма, только не под вирусом от "Амбреллы", а в постоянном таком настрое духа с детства. А на ДЗМО и станции Завод Петровского и постядерный апокалипсис можно снимать. Так что там ВКС снигерии могут только с космоса попробовать десантироваться, прямо на "лучах смертм"
antey1969 написав:Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
Консерва ватна, сиди в своїй Німеччині, і не вякай проти тих, хто воює.
Ну и зачем так? Не было такого интервью? Не было такого, что записывались в ТРО, чтобы откосить от армии? И уж на "консерву" antey1969 точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал. Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.
antey1969 написав:Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
Консерва ватна, сиди в своїй Німеччині, і не вякай проти тих, хто воює.
Ну и зачем так? Не было такого интервью? Не было такого, что записывались в ТРО, чтобы откосить от армии? И уж на "консерву" antey1969 точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал. Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.
Не реагируйте на поклонника храброго соевого гетьмана. Это все равно бесполезно. А всполошился он от того, что ЮГочка в когорте приближенных к первому лицу, по-этому был вынужден по долгу службы вылить ушат помоев на усомнившихся в святости. Обычное дело)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 21 січ, 2023 00:45, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:"мобилизационный фонд" иногда применяют выражение. мол, хороших орков станет 200 000 пакетов, значит наших нужно положить - 20 тысяч. страшная бухгалтерия забойного скота. может так и нужно, я не знаю, слава богу - не военный (не в обиду, просто личное убеждение. военным - честь и хвала) но американцы или израильтяне за одного своего солдата перевернут пол мира
из РП переживаете? в ТрО Варшавы записались?
Я в Киеве. Меня уже не выпустят. С какой целью интересуетесь?
Faceless написав:.............. В християнстві є теза, що всі люди грішні від народження, бо несуть частку Адамовго гріха. З цієї точки зору навіть російські немовлята вже несуть частку відповідальності за злочини рф, і це, уявіть собі, в парадигмі християнства. То ж ніякої параної немає, кожен росіянин є ворогом, поки не доведе протилежне
З цієї точки зору грешны от рождения все люди независимо от национальности, в т.ч. и украинцы. Кстати, христианство национальность вообще не признаёт. Помните: "Нет ни эллина, ни иудея"? Ну уж вспоминать о презумпции невиновности и вообще не буду.