Знаете, Вас часто обвиняют, что Вы тащите сюда всё подряд. Я обычно против таких обвинений. Но иногда бывает. В частности, мнение "главы Фонда госимущества Украины" по поводу возможных направлений наступления РФ, да ещё такое ( ), не вызывает ничего, кроме смеха или хотя бы улыбки.
beee написав:Интересен настоящий мотив (не отговорки, типа бюрократии). Всё таки, почему не дали танки?
Немає підготовленого персоналу та інфраструктури для обслуговування якось вагомої (для фронту) кількості танків. Це ж саме можна сказати про літаки чи ударні гвинтокрили.
Сомнительный аргумент. Для Патриотов всего этого тоже нет. Но их дают.
Дають на авось. А який буде з цього еффект ніхто не знає. Крім того одна справа мати батарею патріот десь коло Львову і при серйозній поломці забрати до Польщі на ремонт. Зовсім інша мати десяток чи сотню Абрамс які заглохли десь біля бахмута де вони легко стануть трофеєм рашиків.
Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні українських екіпажів програми на Leopard 2», - сказав міністр.