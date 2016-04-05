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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3354335533563357
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 00:56

  vitaliian написав:
Рф готовится к наступлению с трех сторон, которое может начаться уже в феврале, — об этом изданию Daily Beast заявил глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

По его словам, атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга.


https://www.thedailybeast.com/putins-se ... -nightmare

Знаете, Вас часто обвиняют, что Вы тащите сюда всё подряд.
Я обычно против таких обвинений. Но иногда бывает. В частности, мнение "главы Фонда госимущества Украины" по поводу возможных направлений наступления РФ, да ещё такое ( :) ), не вызывает ничего, кроме смеха или хотя бы улыбки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 01:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересен настоящий мотив (не отговорки, типа бюрократии).
Всё таки, почему не дали танки?
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 01:09

  beee написав:Интересен настоящий мотив (не отговорки, типа бюрократии).
Всё таки, почему не дали танки?

Немає підготовленого персоналу та інфраструктури для обслуговування якось вагомої (для фронту) кількості танків. Це ж саме можна сказати про літаки чи ударні гвинтокрили.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 01:13

  Ukrainian написав:
  beee написав:Интересен настоящий мотив (не отговорки, типа бюрократии).
Всё таки, почему не дали танки?

Немає підготовленого персоналу та інфраструктури для обслуговування якось вагомої (для фронту) кількості танків. Це ж саме можна сказати про літаки чи ударні гвинтокрили.

Сомнительный аргумент.
Для Патриотов всего этого тоже нет. Но их дают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 01:17

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  beee написав:Интересен настоящий мотив (не отговорки, типа бюрократии).
Всё таки, почему не дали танки?

Немає підготовленого персоналу та інфраструктури для обслуговування якось вагомої (для фронту) кількості танків. Це ж саме можна сказати про літаки чи ударні гвинтокрили.

Сомнительный аргумент.
Для Патриотов всего этого тоже нет. Но их дают.

Дають на авось. А який буде з цього еффект ніхто не знає. Крім того одна справа мати батарею патріот десь коло Львову і при серйозній поломці забрати до Польщі на ремонт. Зовсім інша мати десяток чи сотню Абрамс які заглохли десь біля бахмута де вони легко стануть трофеєм рашиків.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 01:19

Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні українських екіпажів програми на Leopard 2», - сказав міністр.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 01:20

Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв повідомив про те, що Путін цілком серйозно готовий завдати ядерного удару по Польщі.
https://24tv.ua/yaderni-pogrozi-rosiyi- ... o_n2240562
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 01:23

  Ukrainian написав:Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв повідомив про те, що Путін цілком серйозно готовий завдати ядерного удару по Польщі.
https://24tv.ua/yaderni-pogrozi-rosiyi- ... o_n2240562

Грозєв це псевдонім путіна, чи він особисто йому доповів?..

"Грозєв переконаний, що російський диктатор зробить це, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться."
Л - логіка...
sergey_sryvkin
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