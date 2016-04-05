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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 січ, 2023 05:20
beee написав:
танки
📰Чому Берлін так не хоче надавати Україні танки Leopard і досвід використання БМП Senator. Провідні медіа світу про війну 20 січня
📌Свіжі заяви українських союзників про постачання Києву нових видів зброї аналізує The Wall Street Journal. Короткий висновок видання: ложкою дьогтю в цій історії стала відмова німців передати Україні танки Leopard 2 ― оптимальну зброю, що дозволила б Україні витримати ймовірний російський наступ і успішніше відвойовувати захоплені росіянами території. Решта країн ― як от Франція, Чехія, Швеція ― оголошували про надання нових видів зброї, зокрема для того, щоб Німеччина відчула тиск і таки піддалась на аргументи Києва, Брюсселя й Вашингтона. З цією ж метою Лондон оголосив про надання Україні танків Challenger. Утім, Німеччина в особі канцлера Олафа Шольца наразі незворушна. «Політики в цій країні традиційно схильні ухвалювати важливі рішення, озираючись на громадську думку й рішення союзників, зокрема США, ― ідеться в публікації. ― Наразі більшість німців виступають проти надання Україні танків, за ― лише 35%». Сполучені Штати ж отримали від Німеччини пояснення, що та дозволить передати Україні Leopard, лише якщо Вашингтон передасть Києву складні й дорогі у використанні танки Abrams. WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями. Це буде значний козир для росіян, які можуть використати це як привід для ескалації та мобілізації всередині країни ― наприклад, якщо один із Leopard окупанти здобудуть як трофей, вони напевно демонструватимуть його в себе, використовуючи очевидну риторику. Американські ж співрозмовники Берліну намагаються заспокоїти німців, зокрема тезою, що про яку ескалацію іще може йти мова? Росіяни й так принесли на поле бою фактично все, на що були здатні. із
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Додано: Суб 21 січ, 2023 05:58
А теперь вернемся к прикручиванию орками своих анало-говнетных «Панцирей» себе на крышу.
Пару недель назад прошла информация – не для широкого круга, но и не секретная – о том, что у нас испытали модернизированный беспилотный самолет Ту-141. С дальностью полета больше 1000 км. Казалось бы, просто подтвердили ТТХ старого советского самолета. Но! Крейсерская высота полета аппарата была 35 метров. Ебануться можно.
Борты модернизированы, скорее всего – там установлена новая авионика. Бортовая РЛС для следования по маршруту с эффективным огибанием местности на сверхмалой высоте, компьютерные тонкости и прочие плюшки.
Я никому не подсказываю, враг и так в курсе. Ладно, скажу сразу. На профильных русских пабликах давно стоит вой и стон о том, что компания «Rockwell Collins» – лидер в самолетной авионики и систем наведения для ракет. И что вместе с Boeing они передали нам что-то, что позволяет порядком улучшить ТТХ старых советских разведчиков.
Крылатые ракеты Boeing AGM-86 ALCM в последних модификациях могут низко летать, не кашляя. Об этом масса данных есть. Даже «Википедия» пишет. К слову, Ту-141 и AGM-86 ALCM похожи друг на друга, если не как близнецы – то как родные братья.
А сколько у нас птичек на складах? Как минимум, полсотни. Я хотел сказать «советские поделки», но враг уже боится потенциальных современных ракет, переделанных из старых совковых разведчиков. С их помощью мы можем постучать Пыне по лысине, даже на Красной площади. Аж сам возбудился. Ну а технологию мы явно откатали по Энгельсу.
Узнав это, орки осознали степень своего проеба. Они принялись судорожно искать противоядие. Ведь получать по лысине как-то не входило в планы, в планах было лишь безнаказанно долбить по нашим энергообъектам и жилым домам. Не тут-то было.
Переделанный разведчик. Сто кило кошерной взрывчатки, все это летит быстро и предельно низко. Отражает мало. Шансов сбить его на встречном курсе не особо, даже для относительно неплохой системы С-400 (а это хорошо покрашенный С-300). Там попросту дальности обнаружения локатора не хватит. Слишком низко над землей. И потому орки, едва заметив самолет, оказываются перед нелегким выводом: времени на реакцию уже нет. Да и С-400 на всех не хватит.
Вот и ставят «Панцири» по крышам, чтобы их локатор хоть повыше был и смотрел чуть дальше. И хоть что-то мог увидеть за счет поднятия на высоту. Знаете, а хули мелочиться? Рекомендую сразу к дирижаблю привязаться и запускать к чертовой матери. Качество работы «Панцирей» мы уже видели в Сирии.
Нам есть чем просверлить крышу даже в Москве. Потому орки на эту крышу ставят ПВО, а наши старые дроны хохочут и готовятся переродиться. Все новое, Россия только старая. Ну так по ней и прилетим.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 06:00
ЛАД написав:
не вызывает ничего, кроме смеха или хотя бы улыбки.
а улыбка вам конечно порвала рот)))
ЛАД написав:
Вас часто обвиняют, что Вы тащите сюда всё подряд.
Я обычно против таких обвинений. Но иногда бывает
Вы не подумали, что ради юмора я это и разместил? Даже выделил жирным
, что именно смешно. Или ветке нужно только нагнетания, взаимные претензии и срач?
Вы кстати, уже в числе "предъявляющих претензии", как будто я вам что то должен. Наверное это заразно. Напомню, размещаю что хочу и что считаю нужным. Кому не нравится всегда есть ЧС.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 08:19
vitaliian написав: beee написав:
танки
📰Чому Берлін так не хоче надавати Україні танки Leopard
Думаю, Берлін просто не має достатньої кількості вказаних танків належної якості, тому і морозиться. Фрау штазі - меркелиха потужно попрацювала.
vitaliian написав:
Рекомендую сразу к дирижаблю привязаться и запускать к чертовой матери.
До речі, дережабль-радар - хороша ідея.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 08:32
Schmit написав:
Берлін просто не має достатньої кількості вказаних танків належної якості, тому і морозиться.
Тоді б не забороняли передавати Полякам і Фінам.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 08:52
Успіх написав: User253 написав:
І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі)
Ну що ж - з наступною мобілізацією, потрібно вже на форумах повістки онлайн вручати)))))
Успіх
тоді повістка прийде і до Вас онлайн - Ви на форумі круглодобово.
ще й на різних гілках
і відосики встигаєте проглядати та виставляти
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jump
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Додано: Суб 21 січ, 2023 08:55
jump написав: Успіх написав: User253 написав:
І всі ці люди люди не на фронті (а на форумі)
Ну що ж - з наступною мобілізацією, потрібно вже на форумах повістки онлайн вручати)))))
Успіх
тоді повістка прийде і до Вас онлайн - Ви на форумі круглодобово.
ще й на різних гілках
і відосики встигаєте проглядати та виставляти
Його не можна в ЗСУ. Може розвалити.
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