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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3355335633573358>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 01:23

  Ukrainian написав:Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв повідомив про те, що Путін цілком серйозно готовий завдати ядерного удару по Польщі.
https://24tv.ua/yaderni-pogrozi-rosiyi- ... o_n2240562

Грозєв це псевдонім путіна, чи він особисто йому доповів?..

"Грозєв переконаний, що російський диктатор зробить це, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться."
Л - логіка...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 01:33

Поскольку Украина готовится к ожидаемой интенсификации боевых действий в ближайшие месяцы, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, предупредил о том, что украинские вооруженные силы не могут вытеснить все российские силы.

«С военной точки зрения в этом году было бы очень сложно изгнать все российские войска со всех уголков оккупированной Россией Украины», — сказал Милли.

https://www.reuters.com/world/europe/us-calls-countries-dig-deeper-ukraine-pressure-builds-tanks-2023-01-20/
Грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 02:21

  beee написав:Интересен настоящий мотив (не отговорки, типа бюрократии).
Всё таки, почему не дали танки?

Сложно сказать.
Но вроде бы обучение экипажей будут начинать потихоньку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 05:20

  beee написав:танки

📰Чому Берлін так не хоче надавати Україні танки Leopard і досвід використання БМП Senator. Провідні медіа світу про війну 20 січня

📌Свіжі заяви українських союзників про постачання Києву нових видів зброї аналізує The Wall Street Journal. Короткий висновок видання: ложкою дьогтю в цій історії стала відмова німців передати Україні танки Leopard 2 ― оптимальну зброю, що дозволила б Україні витримати ймовірний російський наступ і успішніше відвойовувати захоплені росіянами території. Решта країн ― як от Франція, Чехія, Швеція ― оголошували про надання нових видів зброї, зокрема для того, щоб Німеччина відчула тиск і таки піддалась на аргументи Києва, Брюсселя й Вашингтона. З цією ж метою Лондон оголосив про надання Україні танків Challenger. Утім, Німеччина в особі канцлера Олафа Шольца наразі незворушна. «Політики в цій країні традиційно схильні ухвалювати важливі рішення, озираючись на громадську думку й рішення союзників, зокрема США, ― ідеться в публікації. ― Наразі більшість німців виступають проти надання Україні танків, за ― лише 35%». Сполучені Штати ж отримали від Німеччини пояснення, що та дозволить передати Україні Leopard, лише якщо Вашингтон передасть Києву складні й дорогі у використанні танки Abrams. WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями. Це буде значний козир для росіян, які можуть використати це як привід для ескалації та мобілізації всередині країни ― наприклад, якщо один із Leopard окупанти здобудуть як трофей, вони напевно демонструватимуть його в себе, використовуючи очевидну риторику. Американські ж співрозмовники Берліну намагаються заспокоїти німців, зокрема тезою, що про яку ескалацію іще може йти мова? Росіяни й так принесли на поле бою фактично все, на що були здатні. із
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 05:58


А теперь вернемся к прикручиванию орками своих анало-говнетных «Панцирей» себе на крышу.

Пару недель назад прошла информация – не для широкого круга, но и не секретная – о том, что у нас испытали модернизированный беспилотный самолет Ту-141. С дальностью полета больше 1000 км. Казалось бы, просто подтвердили ТТХ старого советского самолета. Но! Крейсерская высота полета аппарата была 35 метров. Ебануться можно.

Борты модернизированы, скорее всего – там установлена новая авионика. Бортовая РЛС для следования по маршруту с эффективным огибанием местности на сверхмалой высоте, компьютерные тонкости и прочие плюшки.

Я никому не подсказываю, враг и так в курсе. Ладно, скажу сразу. На профильных русских пабликах давно стоит вой и стон о том, что компания «Rockwell Collins» – лидер в самолетной авионики и систем наведения для ракет. И что вместе с Boeing они передали нам что-то, что позволяет порядком улучшить ТТХ старых советских разведчиков.

Крылатые ракеты Boeing AGM-86 ALCM в последних модификациях могут низко летать, не кашляя. Об этом масса данных есть. Даже «Википедия» пишет. К слову, Ту-141 и AGM-86 ALCM похожи друг на друга, если не как близнецы – то как родные братья.

А сколько у нас птичек на складах? Как минимум, полсотни. Я хотел сказать «советские поделки», но враг уже боится потенциальных современных ракет, переделанных из старых совковых разведчиков. С их помощью мы можем постучать Пыне по лысине, даже на Красной площади. Аж сам возбудился. Ну а технологию мы явно откатали по Энгельсу.

Узнав это, орки осознали степень своего проеба. Они принялись судорожно искать противоядие. Ведь получать по лысине как-то не входило в планы, в планах было лишь безнаказанно долбить по нашим энергообъектам и жилым домам. Не тут-то было.

Переделанный разведчик. Сто кило кошерной взрывчатки, все это летит быстро и предельно низко. Отражает мало. Шансов сбить его на встречном курсе не особо, даже для относительно неплохой системы С-400 (а это хорошо покрашенный С-300). Там попросту дальности обнаружения локатора не хватит. Слишком низко над землей. И потому орки, едва заметив самолет, оказываются перед нелегким выводом: времени на реакцию уже нет. Да и С-400 на всех не хватит.

Вот и ставят «Панцири» по крышам, чтобы их локатор хоть повыше был и смотрел чуть дальше. И хоть что-то мог увидеть за счет поднятия на высоту. Знаете, а хули мелочиться? Рекомендую сразу к дирижаблю привязаться и запускать к чертовой матери. Качество работы «Панцирей» мы уже видели в Сирии.

Нам есть чем просверлить крышу даже в Москве. Потому орки на эту крышу ставят ПВО, а наши старые дроны хохочут и готовятся переродиться. Все новое, Россия только старая. Ну так по ней и прилетим.

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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 06:00

  ЛАД написав:не вызывает ничего, кроме смеха или хотя бы улыбки.
а улыбка вам конечно порвала рот)))
  ЛАД написав:Вас часто обвиняют, что Вы тащите сюда всё подряд.
Я обычно против таких обвинений. Но иногда бывает

Вы не подумали, что ради юмора я это и разместил? Даже выделил жирным, что именно смешно. Или ветке нужно только нагнетания, взаимные претензии и срач?

Вы кстати, уже в числе "предъявляющих претензии", как будто я вам что то должен. Наверное это заразно. Напомню, размещаю что хочу и что считаю нужным. Кому не нравится всегда есть ЧС.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 08:19

  vitaliian написав:
  beee написав:танки

📰Чому Берлін так не хоче надавати Україні танки Leopard

Думаю, Берлін просто не має достатньої кількості вказаних танків належної якості, тому і морозиться. Фрау штазі - меркелиха потужно попрацювала.
  vitaliian написав:
Рекомендую сразу к дирижаблю привязаться и запускать к чертовой матери.

До речі, дережабль-радар - хороша ідея.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Берлін просто не має достатньої кількості вказаних танків належної якості, тому і морозиться.
Тоді б не забороняли передавати Полякам і Фінам.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 09:12

Тилові пацюки Міноборони під час війни «пиляють» на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя

Трапилося найгірше, хоч і передбачуване
https://zn.ua/ukr/economic-security/til ... ittja.html

Угода вартістю 13,16 мільярда(!) гривень укладена 23 грудня 2022 року, тобто лише кілька тижнів тому (документ 1).

це дикий писдець... :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И уж на "консерву" antey1969 точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал.
Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.

Багато таких консерв злиняли з України перед війною, в тому числі і ця, багато злиняло і після початку війни. Злиняв, то сиди і не вякай проти тих, хто воює.
Моє старе визначення, цього персонажа, як "ватна консерва", підвержується його поведінкою і постами.
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