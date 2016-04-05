Додано: Суб 21 січ, 2023 10:22

beee написав: Интересен настоящий мотив (не отговорки, типа бюрократии).

Всё таки, почему не дали танки? Интересен настоящий мотив (не отговорки, типа бюрократии).Всё таки, почему не дали танки?

Для мене відповідь очевидна -- сенатор пряміше нікуди висловився...Щоб Німеччина нарешті змінилася..., зрозуміла-визнала, що це (надання саме нею танків, тобто повне підключення до партнерів у допомозі Україні, тобто до боротьби з рфією) "в її інтересах" (цитата).А Штати лише "приймають участь" (так одразу і висловився: після речення про інтереси німців, підкреслив "участь", а не інтереси).Щоб першою надала танки. Це принципова позиція.Штати форматують Німеччину.В кожного свої основні цілі.Стосовно ж "м'яса". Ну а інакше апріорі неможливо. В будь-якому процесі (грі, війні і т.д.) всі фігури діляться...Є пішаки.Їх роль важлива, як і усіх інших. Їм така ж слава та почесті.Але ... гинуть здебільшого саме вони.І саме за їх рахунок зберігаються старші (багатші, політичні і т.д.) фігури.Щоб не було ілюзій, що десь інакше, то Ентоні Майрер "Однажды орёл" Вам на допомогу.Особливо, як ніде точно, до того ж показано які бувають відносини серед офіцерського та вищого офіцерського складу. Як насправді приймаються, виконуються та пояснюються! потім рішення та події.З.и. навіть не здогадуюсь чи вдасться Штатам дотиснути німців.Чи нарешті самі перші нададуть танки.Німців теж можна зрозуміти!Штати більш потужні на порядки!, ще й за океаном, танки не дають.А німці повинні першими надати? Ще й після отакого публічного тиску.Непублічно, гадаю, німцям іншими словами пояснили їх місце та роль (з їхнім військовим потенціалом) при таких подіях на континенті й у світі.Штати ж грають в даній партії у безпрограшну гру.Німці намагаються пропетляти між крапель у дощ.Як отой Кіслярський -- "а можна тільки грошима?"Імхо звичайно))