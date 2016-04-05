Интересная дискуссия про танки.
Но мотивы отказа их передачи попросту неизвестны
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Додано: Суб 21 січ, 2023 10:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Интересная дискуссия про танки.
Но мотивы отказа их передачи попросту неизвестны
Додано: Суб 21 січ, 2023 10:22
Для мене відповідь очевидна -- сенатор пряміше нікуди висловився...
Щоб Німеччина нарешті змінилася..., зрозуміла-визнала, що це (надання саме нею танків, тобто повне підключення до партнерів у допомозі Україні, тобто до боротьби з рфією) "в її інтересах" (цитата).
А Штати лише "приймають участь" (так одразу і висловився: після речення про інтереси німців, підкреслив "участь", а не інтереси).
Щоб першою надала танки. Це принципова позиція.
Штати форматують Німеччину.
В кожного свої основні цілі.
Стосовно ж "м'яса". Ну а інакше апріорі неможливо. В будь-якому процесі (грі, війні і т.д.) всі фігури діляться...
Є пішаки.
Їх роль важлива, як і усіх інших. Їм така ж слава та почесті.
Але ... гинуть здебільшого саме вони.
І саме за їх рахунок зберігаються старші (багатші, політичні і т.д.) фігури.
Щоб не було ілюзій, що десь інакше, то Ентоні Майрер "Однажды орёл" Вам на допомогу.
Особливо, як ніде точно, до того ж показано які бувають відносини серед офіцерського та вищого офіцерського складу. Як насправді приймаються, виконуються та пояснюються! потім рішення та події.
З.и. навіть не здогадуюсь чи вдасться Штатам дотиснути німців.
Чи нарешті самі перші нададуть танки.
Німців теж можна зрозуміти!
Штати більш потужні на порядки!, ще й за океаном, танки не дають.
А німці повинні першими надати? Ще й після отакого публічного тиску.
Непублічно, гадаю, німцям іншими словами пояснили їх місце та роль (з їхнім військовим потенціалом) при таких подіях на континенті й у світі.
Штати ж грають в даній партії у безпрограшну гру.
Німці намагаються пропетляти між крапель у дощ.
Як отой Кіслярський -- "а можна тільки грошима?"
Імхо звичайно))
Додано: Суб 21 січ, 2023 11:05
Думаю, що хто з потужних виробників танків перший надасть суттєву партію, той і буде основним постачальником далі.
А це тягне за собою і ремонт, і постачання запчастин, і підготовка екіпажів.
Якби це була суто комерційна угода, то за таке б боролись. Але тут мова йде або безкоштовно, або через компенсації грошима США ще невідомо по яким ще цінам і коли. Тому економні німці не хочуть на себе вішати таке ярмо.
І так, порівнювати з Патріотами недоречно. Якщо там щось вийде з ладу, то тихенько вимкнуть з системи ППО (і то, не все, а конкретні батареї чи пускові установки) , вивезуть на ремонт і це не матиме розголосу. А от кинуті поломані танки (через відсутність запчастин чи своєчасного сервісу) в разі будь-якого відступу - це шкандаль. Це купа відео по світу і так далі.
По Абрамсам, взагалі не знаю, у нас є можливість по автодорогам доставити 62-63 тонну машину (плюс мабуть трал) до фронту? А там, вже в районі фронту, мости її втримають? По жд таки точно поїдуть, а далі? Я просто цікавлюсь. Здається у нас основні мости 40-45 тон. Чи ні? А можливості інженерних понтонів? Я їх не вивчав ніде.
Питання по F-16 так само стоїть з безшовними ВПП. Військові аеродроми точно з плитами і швами. Бориспіль (точно підійде) і Жуляни може? (За Жуляни не пам'ятаю, що там за покриття. Гляну)
Додано: Суб 21 січ, 2023 11:28
Хотаб
Чи можуть з них злітати F-16 чи F-15 - відповідь доволі проста та доведена на практиці під час спільних навчань з повітряними силами США, які проходили у Миргороді та Старокостянтинові. Але маємо зазначити, що перед візитом, зокрема, F-15 смугу закривали на доволі довгий ремонт.
І фото Ф-16 у Миргороді в 2011.
Додано: Суб 21 січ, 2023 11:33
І ніяких перенавчань та іншого
От і все, що треба знати про постачання танків...
Усе інше - лірика.
Говорячи про кіпрські Т-80У, тут передусім варто зауважити таке – Кіпр згідно з даними Military Balance, має на озброєнні аж 82 танки, і це майже ціла танкова бригада, за умови, що Кіпр погодиться передати всі свої радянські машини. І з урахуванням того, що Греція скоріш за все не буде постачати свої Leopard Україні, то це виглядає хорошою угодою для нас.
Але за умови, що Греція або погодиться передати свої Leopard Кіпру без "кільцевого обміну" ще з однією країною, або ж погодиться почекати, як це було з Marder, щоб спершу свої Leopard отримали ЗСУ – бо попри те, що "колективне постачання" цих танків для ЗСУ поки що офіційно не узгоджене, "вікно можливостей" для цієї зброї все ж залишається відкритим.
Всі вирішують свої задачі...
Додано: Суб 21 січ, 2023 11:36
Відключення стають все жорсткіші при температурі близько нуля майже по всій країні.
Може в ЄС похолодало?
Додано: Суб 21 січ, 2023 11:37
Я бачу (ще з весни) західну зброю. Багато.
Бачу величезні зарплати.
Спочатку навіть думав, що то якимось kroot-им перцям платять. Тим, що ніби з голівуд-фільмів (бігають, стріляють, сотнями вбивають... ) Але ж ні -- всім платять (крім зовсім знахабнілих алконавтів).
І якось нема бажання бути невдячною худобою (типу москвинів), що не помічає величезного вкладу Заходу.
А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.
Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і зміг би, мабуть, знайти щось "нормальне" за цей млн.
Додано: Суб 21 січ, 2023 11:45
Від німців наче потрібно на зараз було надання хоча б лише дозволу на реекспорт.
От тут експерт заперечує і мою гіпотезу. Але я з ним не згоден, бо, вважаю, що навіть дозвіл на реекспорт -- це вже для німців і є червоною політичною лінією.
Додано: Суб 21 січ, 2023 11:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я з цієї статті так і не зрозумів, ми можемо швидко доопрацювати свої аеродроми під вимоги F-16 чи ні? І що саме робили, коли закривали полосу в очікуванні західних літаків? Зверху закатали шаром асфальту поверх плит?
Ще момент: я не знаю вимоги до зберігання західних літаків, але по вертольотам знаю точно, що Airbus вимагає ангарне зберігання при мінусових температурах.
ЮАР-івскі РуйВоки та Орікси (аналог Пуми) - цілорічне ангарне.
А зараз наші винищувачі під небом розтикані по всій території аеродромів (яких в Україні чимало, і ворог не може ніяк піймати наші літаки) , щоб не страждати від удару ракет. Ангар же штука стаціонарна.
Коротше побачимо. В будь-якому разі це все нам треба. На крайній випадок будуть стояти в Ужгороді, і звідти вилітати на аеродроми підскоку і потім назад на Ужгород.
Тоді німцям доведеться придумати якусь іншу причину (крім червоних ліній). Або почати і самим давати. А не хочеться.
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