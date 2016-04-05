Додано: Суб 21 січ, 2023 11:05

Думаю, що хто з потужних виробників танків перший надасть суттєву партію, той і буде основним постачальником далі.

А це тягне за собою і ремонт, і постачання запчастин, і підготовка екіпажів.

Якби це була суто комерційна угода, то за таке б боролись. Але тут мова йде або безкоштовно, або через компенсації грошима США ще невідомо по яким ще цінам і коли. Тому економні німці не хочуть на себе вішати таке ярмо.



І так, порівнювати з Патріотами недоречно. Якщо там щось вийде з ладу, то тихенько вимкнуть з системи ППО (і то, не все, а конкретні батареї чи пускові установки) , вивезуть на ремонт і це не матиме розголосу. А от кинуті поломані танки (через відсутність запчастин чи своєчасного сервісу) в разі будь-якого відступу - це шкандаль. Це купа відео по світу і так далі.



По Абрамсам, взагалі не знаю, у нас є можливість по автодорогам доставити 62-63 тонну машину (плюс мабуть трал) до фронту? А там, вже в районі фронту, мости її втримають? По жд таки точно поїдуть, а далі? Я просто цікавлюсь. Здається у нас основні мости 40-45 тон. Чи ні? А можливості інженерних понтонів? Я їх не вивчав ніде.



Питання по F-16 так само стоїть з безшовними ВПП. Військові аеродроми точно з плитами і швами. Бориспіль (точно підійде) і Жуляни може? (За Жуляни не пам'ятаю, що там за покриття. Гляну)