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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3356335733583359
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А от кинуті поломані танки (через відсутність запчастин чи своєчасного сервісу) в разі будь-якого відступу - це шкандаль. Це купа відео по світу і так далі.

Я думаю, що це є далеко не останньою причиною. Російська оборонка внаслідок цієї війни втратила купу замовлень.
А враховуєчи, що основні їхні замовники - це Азія, Африка та Латинська Америка - питання етичності торгівлі з руснею стояло не на першому місці.
Легко побачити, що всі поставки нової зброї йдуть спочатку малими партіями, і тільки після того, як зброя покаже себе - дають більше.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:05

Хотаб
Та отож - хз, що там робили зі смугою, і як складно доробити зараз.
Я тільки звернув увагу, що таке вже було.
І про закриття смуги на ремонт в статті говориться для Ф-15. (І може тільки для одного зі згаданих двох аеродромів).

Цікаве це видання Дефенс-уа...
Наприклад, по побудові нових літаків у рашистів:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10291.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Та отож - хз, що там робили зі смугою, і як складно доробити зараз.
Я тільки звернув увагу, що таке вже було.
І про закриття смуги на ремонт в статті говориться для Ф-15. (І може тільки для одного зі згаданих двох аеродромів).

Так, таке було. Разом з тим - це була одноразова акція + попередня підготовка аеродрому.
Чмут розказував (правда це було до повномасштабної війни), що їхні стойки при використанні на наших аеродромах підуть спати душе швидко. Причому наводив приклади використання їх в Іраці.
Тобто теоретично їх використовувати можна, а по факту, без перепідготовки слітних смуг - буде багато ремонтів і підвищена аварійність.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:18

  sashaqbl написав:Я думаю, що це є далеко не останньою причиною. Російська оборонка внаслідок цієї війни втратила купу замовлень.

В точку.
Це одна з чотирьох головних причин:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -7440.html

Чудове видання.
По поличках. З таблицями, цифрами та ін.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:22

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Та отож - хз, що там робили зі смугою, і як складно доробити зараз.
Я тільки звернув увагу, що таке вже було.
І про закриття смуги на ремонт в статті говориться для Ф-15. (І може тільки для одного зі згаданих двох аеродромів).

Так, таке було. Разом з тим - це була одноразова акція + попередня підготовка аеродрому.
Чмут розказував (правда це було до повномасштабної війни), що їхні стойки при використанні на наших аеродромах підуть спати душе швидко. Причому наводив приклади використання їх в Іраці.
Тобто теоретично їх використовувати можна, а по факту, без перепідготовки слітних смуг - буде багато ремонтів і підвищена аварійність.

Ну в нас же у владі специ по будуванню "доріг".
Побудують і для літаків))

Мова не йде, що легко або і овсім нічого робити не треба для прийому Ф-16 в Україні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Мова не йде, що легко або і овсім нічого робити не треба для прийому Ф-16 в Україні.

Ну на думку Чмута, F-16 - це оптимальний варіант для переозброєння Повітряних Сил
sashaqbl
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