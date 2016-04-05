Hotab написав:А от кинуті поломані танки (через відсутність запчастин чи своєчасного сервісу) в разі будь-якого відступу - це шкандаль. Це купа відео по світу і так далі.
Я думаю, що це є далеко не останньою причиною. Російська оборонка внаслідок цієї війни втратила купу замовлень. А враховуєчи, що основні їхні замовники - це Азія, Африка та Латинська Америка - питання етичності торгівлі з руснею стояло не на першому місці. Легко побачити, що всі поставки нової зброї йдуть спочатку малими партіями, і тільки після того, як зброя покаже себе - дають більше.
Хотаб Та отож - хз, що там робили зі смугою, і як складно доробити зараз. Я тільки звернув увагу, що таке вже було. І про закриття смуги на ремонт в статті говориться для Ф-15. (І може тільки для одного зі згаданих двох аеродромів).
detroytred написав:Та отож - хз, що там робили зі смугою, і як складно доробити зараз. Я тільки звернув увагу, що таке вже було. І про закриття смуги на ремонт в статті говориться для Ф-15. (І може тільки для одного зі згаданих двох аеродромів).
Так, таке було. Разом з тим - це була одноразова акція + попередня підготовка аеродрому. Чмут розказував (правда це було до повномасштабної війни), що їхні стойки при використанні на наших аеродромах підуть спати душе швидко. Причому наводив приклади використання їх в Іраці. Тобто теоретично їх використовувати можна, а по факту, без перепідготовки слітних смуг - буде багато ремонтів і підвищена аварійність.
detroytred написав:Та отож - хз, що там робили зі смугою, і як складно доробити зараз. Я тільки звернув увагу, що таке вже було. І про закриття смуги на ремонт в статті говориться для Ф-15. (І може тільки для одного зі згаданих двох аеродромів).
Так, таке було. Разом з тим - це була одноразова акція + попередня підготовка аеродрому. Чмут розказував (правда це було до повномасштабної війни), що їхні стойки при використанні на наших аеродромах підуть спати душе швидко. Причому наводив приклади використання їх в Іраці. Тобто теоретично їх використовувати можна, а по факту, без перепідготовки слітних смуг - буде багато ремонтів і підвищена аварійність.
Ну в нас же у владі специ по будуванню "доріг". Побудують і для літаків))
Мова не йде, що легко або і овсім нічого робити не треба для прийому Ф-16 в Україні.
ЛАД написав:проще было изначально поставить смайлик
я его не ставил осознанно, потому что не хотел демонстрировать свое отношение к данной новости. Может кому-то она покажется серьезной или оскорбительной? Тогда будут претензии к смайликам ("русня идёт в наступление а ты ставишь смайлики")
Здесь настолько разные люди, угодить всем невозможно по определению. Поэтому я даже не пытаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 13:48, всього редагувалось 2 разів.