RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 33573358335933603361>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А от кинуті поломані танки (через відсутність запчастин чи своєчасного сервісу) в разі будь-якого відступу - це шкандаль. Це купа відео по світу і так далі.

Я думаю, що це є далеко не останньою причиною. Російська оборонка внаслідок цієї війни втратила купу замовлень.
А враховуєчи, що основні їхні замовники - це Азія, Африка та Латинська Америка - питання етичності торгівлі з руснею стояло не на першому місці.
Легко побачити, що всі поставки нової зброї йдуть спочатку малими партіями, і тільки після того, як зброя покаже себе - дають більше.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:05

Хотаб
Та отож - хз, що там робили зі смугою, і як складно доробити зараз.
Я тільки звернув увагу, що таке вже було.
І про закриття смуги на ремонт в статті говориться для Ф-15. (І може тільки для одного зі згаданих двох аеродромів).

Цікаве це видання Дефенс-уа...
Наприклад, по побудові нових літаків у рашистів:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10291.html
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25943
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Та отож - хз, що там робили зі смугою, і як складно доробити зараз.
Я тільки звернув увагу, що таке вже було.
І про закриття смуги на ремонт в статті говориться для Ф-15. (І може тільки для одного зі згаданих двох аеродромів).

Так, таке було. Разом з тим - це була одноразова акція + попередня підготовка аеродрому.
Чмут розказував (правда це було до повномасштабної війни), що їхні стойки при використанні на наших аеродромах підуть спати душе швидко. Причому наводив приклади використання їх в Іраці.
Тобто теоретично їх використовувати можна, а по факту, без перепідготовки слітних смуг - буде багато ремонтів і підвищена аварійність.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:18

  sashaqbl написав:Я думаю, що це є далеко не останньою причиною. Російська оборонка внаслідок цієї війни втратила купу замовлень.

В точку.
Це одна з чотирьох головних причин:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -7440.html

Чудове видання.
По поличках. З таблицями, цифрами та ін.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25943
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:22

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Та отож - хз, що там робили зі смугою, і як складно доробити зараз.
Я тільки звернув увагу, що таке вже було.
І про закриття смуги на ремонт в статті говориться для Ф-15. (І може тільки для одного зі згаданих двох аеродромів).

Так, таке було. Разом з тим - це була одноразова акція + попередня підготовка аеродрому.
Чмут розказував (правда це було до повномасштабної війни), що їхні стойки при використанні на наших аеродромах підуть спати душе швидко. Причому наводив приклади використання їх в Іраці.
Тобто теоретично їх використовувати можна, а по факту, без перепідготовки слітних смуг - буде багато ремонтів і підвищена аварійність.

Ну в нас же у владі специ по будуванню "доріг".
Побудують і для літаків))

Мова не йде, що легко або і овсім нічого робити не треба для прийому Ф-16 в Україні.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25943
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Мова не йде, що легко або і овсім нічого робити не треба для прийому Ф-16 в Україні.

Ну на думку Чмута, F-16 - це оптимальний варіант для переозброєння Повітряних Сил
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:10

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16417
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:42

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:не вызывает ничего, кроме смеха или хотя бы улыбки.
а улыбка вам конечно порвала рот)))
  ЛАД написав:Вас часто обвиняют, что Вы тащите сюда всё подряд.
Я обычно против таких обвинений. Но иногда бывает

Вы не подумали, что ради юмора я это и разместил? Даже выделил жирным, что именно смешно. Или ветке нужно только нагнетания, взаимные претензии и срач?

Вы кстати, уже в числе "предъявляющих претензии", как будто я вам что то должен. Наверное это заразно. Напомню, размещаю что хочу и что считаю нужным. Кому не нравится всегда есть ЧС.

Вы слишком болезненно реагируете.
Спасибо за разъяснения. Прошу прощения, если обидел.
Но проще было изначально поставить смайлик.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23777
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:46

  ЛАД написав:проще было изначально поставить смайлик
я его не ставил осознанно, потому что не хотел демонстрировать свое отношение к данной новости. Может кому-то она покажется серьезной или оскорбительной? Тогда будут претензии к смайликам ("русня идёт в наступление а ты ставишь смайлики")

Здесь настолько разные люди, угодить всем невозможно по определению. Поэтому я даже не пытаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 13:48, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16417
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:46

  ЛАД написав:Ещё пример "кацапа".

ЛАД, хорошая попытка, но абсолютно мимо

Это исключение только подтверждает общее правило, что хороших россиян не бывает

Смольянинов и говорит о своей гражданской позиции, и делает, как говорит

А вот тот же Кучера, весь такой за Путина, но жену рожать отправил в США, чтобы его ребёнок получил гражданство США

Как и ты внуков в Германию отправил, а не в Россию, к тем самым хорошим россиянам
Не спрашивай у мужчины про его доходы, у женщины про возраст, у российского патриота, откуда у него американский паспорт.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7604
З нами з: 31.08.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 33573358335933603361>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111345
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.