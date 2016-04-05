я конечно не уверен и не адвокат Дудя но своим интервью он сделал очень много для нашей победы, 15 млн аудитории он показал насколько нелепы и не логичны оправдания z патриота, в обычной беседе, без страха, без последующих оскорблений и обвинений, без мордобоя.
Ты только сейчас это понял ? Почти год войны прошёл. Я об этом с 2014 года пишу о россиянах
Да посмотри любое интервью, любого ватника Почитай российские паблики, там где дискусия - там всё тоже самое. Слово в слово
PS. Без мордобоя ? А ты, россиянин, без мордобоя диалог не представляешь, шо ли ?
ЛАД написав:И уж на "консерву" antey1969 точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал. Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.
Багато таких консерв злиняли з України перед війною, в тому числі і ця, багато злиняло і після початку війни. Злиняв, то сиди і не вякай проти тих, хто воює. Моє старе визначення, цього персонажа, як "ватна консерва", підвержується його поведінкою і постами.
Не согласен. antey1969 точно не консерва - он махровый ватник и никогда не скрывал своих убеждений. Он не хочет видеть Украину, как государство
У него нет ни одного поста, чтобы он хорошо отзывался об Украине Ну то таке, можно и нужно критиковать власть
Но все его посты, как под копирку, нарративы российской пропаганды
А уж его нахождение в Германии - дополняет картину Потому что, любой ватный патриот проживает не в России
Знаете, Вас часто обвиняют, что Вы тащите сюда всё подряд. Я обычно против таких обвинений. Но иногда бывает. В частности, мнение "главы Фонда госимущества Украины" по поводу возможных направлений наступления РФ, да ещё такое ( ), не вызывает ничего, кроме смеха или хотя бы улыбки.
але це посада в нього зараз така.
може хто забув, але він був на перемовинах з РФ. й думаю, багато спілкується з Туреччиною. тому володіє інфо, яка виходить за рамки його посади
Німеччина має хоча б дозволити іншим країнам постачати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Про це заявила ZDF голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман (член ВДПН, молодшого партнера правлячої коаліції)
pesikot очень яркое доказательство что с головой у тебя проблемы. В стране война, те или иные сложности испытывает каждый форумчанин, вдобавок ты лезешь к ним со своим гавном. На корректные просьбы (не лезть в частности ко мне) не реагируешь. Для диагноза этого более чем достаточно. Любой адекватный мужик бы обиделся на такие просьбы и прочие унижения (не буду перечислять надеюсь ты помнишь). Но не ты. Знаешь как называется, когда один мужик настырно лезет к другому? Поищи в энциклопедии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 14:18, всього редагувалось 3 разів.
️Минобороны закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в супермаркете Киева - СМИ
В распоряжении журналистов оказался контракт между Минобороны и некой компанией "Актив компани" стоимостью 13,16 миллиарда гривен на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в шести областях.
Документы свидетельствуют о том, что Минобороны согласовало закупку продуктов питания для воинов по ценам, которые в несколько раз превосходят цены сети магазинов "Сильпо" в спальном районе столицы.
Среди законтрактованного: яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку; картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн; куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.
В Минобороны запросы журналистов об этом контракте игнорируют.
ЛАД написав:Т.е. Вы считаете, что всё объясняется уровнем страхов - молодёжь слишком привыкла к мирной жизни, у них значительно слабее страх перед ядерной войной и, соответственно, перед РФ? Возможно, Вы правы. Хотя лично мне не кажется, что немцы поддерживают нас из страха перед Россией. В отличие от прибалтов или поляков. Мне не кажется, что они верят в реальность нападения РФ на Германию. Возможно, ошибаюсь. С другой стороны, для молодёжи больше свойственно стремление к справедливости и вера в идеалы. Исходя из этого, они должны были бы больше поддерживать Украину. Или нынешняя молодёжь настолько пофигистична?
молодёжь слишком привыкла к мирной жизни, у них значительно слабее страх перед ядерной войной
у современной молодежи отсутствует способности к аналитическому мышлению (они не видят связи между событиями и даже не пытаются посмотреть на год вперед), люди тупеют просиживая часами в тик-токах/инстаграмах, для них мир сужается до уровня блогеров/форумов
мне сегодня понравилось как Шелепин разобрал кринжовые ответы Кучеры (который забывал практически через 20 минут то что он сказал, иногда даже через 40 секунд противоречил сам себе
Мне не кажется, что они верят в реальность нападения РФ на Германию. Возможно, ошибаюсь.
лично мне кажется, что немцы (бундестаг, правительство) поддерживают Украину из чувства приличия, да именно не очень прилично смотрится страна в мировом сообществе, которая поддерживает агрессора. В реальность нападения на Германию немцы поверили бы, если бы Украина пала, и страны Балтии(за 3 дня) и Польша (за месяц) были окупированы и русские танки стояли бы у границы Германии я на 70% уверен, что большая часть немцев предпочла поехать на время к родственникам в США или Австралию на время, пока все не разрешится. Поляки и Балтия воевали бы однозначно, но им не по силам выстоять в одиночку.
для молодёжи больше свойственно стремление к справедливости и вера в идеалы. Исходя из этого, они должны были бы больше поддерживать Украину.
мне кажется все идеалы современной молодежи -это Ким Кардаьян или ЛеБрон Джейс (или кто-нибудь из другого вида спорта) современная молодежь -крайне аполитична, то что в Америке были протесты по БЛМ или во Франции-беспорядки, это банальное желания хорошо жить и для это ничего не делать (помните ковидные 600 долл в неделю? вот к этому они и стремятся)
Знаете, Вас часто обвиняют, что Вы тащите сюда всё подряд. Я обычно против таких обвинений. Но иногда бывает. В частности, мнение "главы Фонда госимущества Украины" по поводу возможных направлений наступления РФ, да ещё такое ( ), не вызывает ничего, кроме смеха или хотя бы улыбки.
але це посада в нього зараз така.
може хто забув, але він був на перемовинах з РФ. й думаю, багато спілкується з Туреччиною. тому володіє інфо, яка виходить за рамки його посади
vitaliian & Shaman есть такое понятие, как факт-чекинг - проверка новости
И не надо vitaliian, без проверки тащить новость на этот форум А Shaman не надо оправдывать vitaliian Это работа двух ботов. Пригожинские боты так работали и продолжают работать
Может, это боты Подоляка "переняли" опыт. Уж очень похоже Но я в этих сортах не хочу разбиратся. Я вижу действия
21 січня, 13:22 До цього американське видання Daily Beast опублікувало новину, в якій з посиланням на Умєрова повідомило, що Росія готується до нового наступу на Україну з трьох напрямків у лютому. ... На своїй сторінці в Facebook Рустем Умєров це спростовує.
«Жодних прогнозів та передбачень під час розмови з виданням Daily Beast з мого боку не було зазначено», — наголосив український нардеп.
Він додав, що видання оперативно відреагувало і вже зазначило коректне формулювання у тексті. Тепер там зазначається, що Україна вже 10 місяців перебуває під постійною загрозою з різних напрямів.
«Він [Умєров] зазначив, що Україні загрожують з багатьох напрямків, але не уточнив, звідки саме» — йдеться в останній версії матеріалу видання.