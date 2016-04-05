Додано: Суб 21 січ, 2023 14:19

ЛАД написав: Т.е. Вы считаете, что всё объясняется уровнем страхов - молодёжь слишком привыкла к мирной жизни, у них значительно слабее страх перед ядерной войной и, соответственно, перед РФ?

Возможно, Вы правы.

Хотя лично мне не кажется, что немцы поддерживают нас из страха перед Россией. В отличие от прибалтов или поляков. Мне не кажется, что они верят в реальность нападения РФ на Германию. Возможно, ошибаюсь.

С другой стороны, для молодёжи больше свойственно стремление к справедливости и вера в идеалы. Исходя из этого, они должны были бы больше поддерживать Украину. Или нынешняя молодёжь настолько пофигистична? Т.е. Вы считаете, что всё объясняется уровнем страхов - молодёжь слишком привыкла к мирной жизни, у них значительно слабее страх перед ядерной войной и, соответственно, перед РФ?Возможно, Вы правы.Хотя лично мне не кажется, что немцы поддерживают нас из страха перед Россией. В отличие от прибалтов или поляков. Мне не кажется, что они верят в реальность нападения РФ на Германию. Возможно, ошибаюсь.С другой стороны, для молодёжи больше свойственно стремление к справедливости и вера в идеалы. Исходя из этого, они должны были бы больше поддерживать Украину. Или нынешняя молодёжь настолько пофигистична?

молодёжь слишком привыкла к мирной жизни, у них значительно слабее страх перед ядерной войной

Мне не кажется, что они верят в реальность нападения РФ на Германию. Возможно, ошибаюсь.

для молодёжи больше свойственно стремление к справедливости и вера в идеалы. Исходя из этого, они должны были бы больше поддерживать Украину.

у современной молодежи отсутствует способности к аналитическому мышлению (они не видят связи между событиями и даже не пытаются посмотреть на год вперед), люди тупеют просиживая часами в тик-токах/инстаграмах, для них мир сужается до уровня блогеров/форумовмне сегодня понравилось как Шелепин разобрал кринжовые ответы Кучеры (который забывал практически через 20 минут то что он сказал, иногда даже через 40 секунд противоречил сам себелично мне кажется, что немцы (бундестаг, правительство) поддерживают Украину из чувства приличия, да именно не очень прилично смотрится страна в мировом сообществе, которая поддерживает агрессора. В реальность нападения на Германию немцы поверили бы, если бы Украина пала, и страны Балтии(за 3 дня) и Польша (за месяц) были окупированы и русские танки стояли бы у границы Германиия на 70% уверен, что большая часть немцев предпочла поехать на время к родственникам в США или Австралию на время, пока все не разрешится. Поляки и Балтия воевали бы однозначно, но им не по силам выстоять в одиночку.мне кажется все идеалы современной молодежи -это Ким Кардаьян или ЛеБрон Джейс (или кто-нибудь из другого вида спорта) современная молодежь -крайне аполитична, то что в Америке были протесты по БЛМ или во Франции-беспорядки, это банальное желания хорошо жить и для это ничего не делать (помните ковидные 600 долл в неделю? вот к этому они и стремятся)