ЛАД написав:И уж на "консерву" antey1969 точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал. Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.
Багато таких консерв злиняли з України перед війною, в тому числі і ця, багато злиняло і після початку війни. Злиняв, то сиди і не вякай проти тих, хто воює. Моє старе визначення, цього персонажа, як "ватна консерва", підвержується його поведінкою і постами.
Не согласен. antey1969 точно не консерва - он махровый ватник и никогда не скрывал своих убеждений. Он не хочет видеть Украину, как государство
У него нет ни одного поста, чтобы он хорошо отзывался об Украине Ну то таке, можно и нужно критиковать власть
Но все его посты, как под копирку, нарративы российской пропаганды
А уж его нахождение в Германии - дополняет картину Потому что, любой ватный патриот проживает не в России
И у 99% такой иммигрантоваты профессия одна - социал быстро получать и в Таффеле локтями хорошо работать Здесь правда возможно воровать мешочками и выводить из госсобственности подвальчики до 14года была хорошая профессия и специальность
GALeon написав:️Минобороны закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в супермаркете Киева - СМИ
В распоряжении журналистов оказался контракт между Минобороны и некой компанией "Актив компани" стоимостью 13,16 миллиарда гривен на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в шести областях.
Документы свидетельствуют о том, что Минобороны согласовало закупку продуктов питания для воинов по ценам, которые в несколько раз превосходят цены сети магазинов "Сильпо" в спальном районе столицы.
Среди законтрактованного: яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку; картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн; куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.
В Минобороны запросы журналистов об этом контракте игнорируют.
Народна депутатка та заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла відреагувала матеріал ZN.UA щодо завищення цін на продукти харчування для солдатів.
Безугла повідомила, що Державна аудиторська служба проводить перевірку Міноборони, та анонсувала "резонансні висновки".
vitaliian написав:pesikot очень яркое доказательство что с головой у тебя проблемы. В стране война, те или иные сложности испытывает каждый форумчанин, вдобавок ты лезешь к ним со своим гавном. На корректные просьбы (не лезть в частности ко мне) не реагируешь. Для диагноза этого более чем достаточно. Любой адекватный мужик бы обиделся на такие просьбы и прочие унижения (не буду перечислять надеюсь ты помнишь). Но не ты. Знаешь как называется, когда один мужик настырно лезет к другому? Поищи в энциклопедии.
Ты обиделась ? Тебе денег не заплатят за твои высеры ?
Так вот, это форум. Здесь принято писать факты, а не фантазии
GALeon написав:️Минобороны закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в супермаркете Киева - СМИ
В распоряжении журналистов оказался контракт между Минобороны и некой компанией "Актив компани" стоимостью 13,16 миллиарда гривен на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в шести областях.
Документы свидетельствуют о том, что Минобороны согласовало закупку продуктов питания для воинов по ценам, которые в несколько раз превосходят цены сети магазинов "Сильпо" в спальном районе столицы.
Среди законтрактованного: яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку; картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн; куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.
В Минобороны запросы журналистов об этом контракте игнорируют.
Велике годівництво, курво !
Ось вам і відповідь, хто справжні бариги і мародери ...
ЛАД написав:Простите, но, по-моему, это всё юридическое крючкотворство. По Вашей же ссылке:
Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» Збройні Сили України мають таку загальну структуру: ........ окремі роди сил Збройних Сил України - Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сили; .....
Итак, территориальная оборона Украины состоит из трех составляющих: гражданской, военной, военно-гражданской. Гражданская составляющая - это органы государственной власти и местного самоуправления, которые привлекаются к территориальной обороне. Военная составляющая - это Силы территориальной обороны ВСУ, как род войск ВСУ, которые комплектуются военнослужащими по контракту и по призыву. Военно-гражданская составляющая - это добровольческие формирования территориальных общин, которые комплектуются только по контракту, не входят в состав ВСУ, то есть не являются военнослужащими, а всего лишь придаются Силам территориальной обороны ВСУ для выполнения под их командованием задач территориальной обороны.
Эстонские пограничники остановили поезд и заставили закрасить надписи синей краской. Они не разрешили заклеить их черной пленкой или временно скрыть любым другим способом. Россиянам дали понять, что либо они закрасят знаки агрессии, либо могут возвращаться обратно в РФ. Локомотивная бригада без лишних слов взялась за синюю краску и удалила надписи.
РФ - это гопник
РФ: - Мы везём вам русский мир. Эстония: - Закрасьте, иначе уматывайте отсюда. РФ: - Ну ладно Закрашивают надписи
GALeon написав:️Минобороны закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в супермаркете Киева - СМИ
В распоряжении журналистов оказался контракт между Минобороны и некой компанией "Актив компани" стоимостью 13,16 миллиарда гривен на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в шести областях.
Документы свидетельствуют о том, что Минобороны согласовало закупку продуктов питания для воинов по ценам, которые в несколько раз превосходят цены сети магазинов "Сильпо" в спальном районе столицы.
Среди законтрактованного: яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку; картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн; куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.
В Минобороны запросы журналистов об этом контракте игнорируют.
Велике годівництво, курво !
Ось вам і відповідь, хто справжні бариги і мародери ...
Поэтому и закрадываются обоснованные сомнения, а точно ли все хотят окончания войны? Кроме воинов конечно. Военкомы? Снабженцы разные?Погранцы? Власть?