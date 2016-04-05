Додано: Суб 21 січ, 2023 14:47

pesikot написав: ЛАД написав: Ещё пример "кацапа". Ещё пример "кацапа".

ЛАД, хорошая попытка, но абсолютно мимо



Это исключение только подтверждает общее правило, что хороших россиян не бывает



Смольянинов и говорит о своей гражданской позиции, и делает, как говорит



А вот тот же Кучера, весь такой за Путина, но жену рожать отправил в США, чтобы его ребёнок получил гражданство США



Как и ты внуков в Германию отправил, а не в Россию, к тем самым хорошим россиянам

Не спрашивай у мужчины про его доходы, у женщины про возраст, у российского патриота, откуда у него американский паспорт. , хорошая попытка, но абсолютно мимоЭто исключение только подтверждает общее правило, что хороших россиян не бываетСмольянинов и говорит о своей гражданской позиции, и делает, как говоритА вот тот же Кучера, весь такой за Путина, но жену рожать отправил в США, чтобы его ребёнок получил гражданство СШАКак и ты внуков в Германию отправил, а не в Россию, к тем самым хорошим россиянам

Забыл после бана восстановить чс, в котором Вы давно и прочно заняли почётное место.Ваше хамство неискоренимо. И, к сожалению, ничего, кроме хамства. И обвинений всех, кто Вам чем-то не нравится и кто смеет с Вами в чём-либо не согласиться, в том, что они россияне или, по меньшей мере, российские пропагандисты.При этом сами упорно пользуетесь методами российских пропагандонов - в частности, полагаете, что много раз повторенная ложь будет восприниматься как правда.Уже когда-то давно объяснял (кажется, именно Вам), что из 5 моих внуков в Германии находится только 1 (и то не совсем родной). 4 моих внука сейчас в Харькове, двое из них в прошлом году на несколько месяцев с мая по октябрь выезжали под Полтаву.К тому же я не считаю отправку внуков за границу во время войны не только преступлением, но даже нарушением каких-то моральных норм и не собираюсь 6 млн. выехавших за границу считать предателями или хоть как-то осуждать.Можете не отвечать, всё равно уже не увижу - восстановлю Вас в чс.