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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:13
ЛАД написав:
Уже когда-то давно объяснял (кажется, именно Вам), что из 5 моих внуков в Германии находится только 1 (и то не совсем родной). 4 моих внука сейчас в Харькове, двое из них в прошлом году на несколько месяцев с мая по октябрь выезжали под Полтаву
лучше не отчитываться перед ним, а сразу приглашать на одиночную прогулку. Может быть ваши откровения ему за счастье? И каждый раз он будет их из вас выдавливать
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vitaliian
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:15
«Мы уйдем из Украины, но это не страшно!» На росТВ уже готовят аудиторию к капитуляции
А зачем приходили ? ...
Зачем убили десятки тысяч жителей Украины ?
Зачем уничтожали села и города ?
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pesikot
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:25
vitaliian
А ты хочешь безнаказано врать на этом форуме ?
Так этому не бывать
Ты неправильно читаешь, когда я говорю, что в 2014, таких как ты, на этом форуме, было вагонами.
Ты считаешь себя уникальным, ну ок
Только истеришь постоянно от моих постов
Ну то таке.
Истери
Мужику под 50 - это неприемлемо
А вот маникюрщице под 50 - ... тоже
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pesikot
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:30
prodigy написав:
............
у современной молодежи отсутствует способности к аналитическому мышлению ......
.... мне кажется все идеалы современной молодежи -это Ким Кардаьян или ЛеБрон Джейс (или кто-нибудь из другого вида спорта) современная молодежь -крайне аполитична, то что в Америке были протесты по БЛМ или во Франции-беспорядки, это банальное желания хорошо жить и для это ничего не делать (помните ковидные 600 долл в неделю? вот к этому они и стремятся)
Очень надеюсь, что всё не настолько мрачно.
Способности к аналитическому мышлению всегда, в общем-то, присутствовали у меньшинства. А аполитичность на Западе вполне понятна - у них нет таких проблем, довольно спокойная жизнь, основные проблемы, как правило, чисто экономические.
лично мне кажется, что немцы (бундестаг, правительство) поддерживают Украину из чувства приличия, да именно не очень прилично смотрится страна в мировом сообществе, которая поддерживает агрессора.
Скорее всего, так и есть. Но, думаю, только частично. Понятно, что на уровне высшей власти при принятии решений не руководствуются моральными категориями (справедливость, совесть, сочувствие и пр.). Для правительства было бы значительно проще и лучше продолжать получать росс. нефть-газ и поставлять в РФ продукцию машиностроения.
Всё же, думаю, что политика Германии определяется не только "соблюдением приличий". Немецкие политики в массе не настолько тупы. Появление явно агрессивного соседа в Европе не могло их не обеспокоить. При современном оружии Европа для этого слишком мала. Давно прошли времена, когда можно было свысока поглядывать и не особо обращать внимание на то, что творится у "дикарей туземцев" на восточных окраинах Европы.
Но меня в нашем разговоре больше интересовали взгляды и настроения рядовых немцев. Поведение власти в Германии сильно зависит от общественного мнения (как впрочем, и во всех западных государствах). Какое-то время их можно не сильно учитывать, но не долго и при не очень больших отклонениях.
А положение Германии особенно уязвимо. Вы сами рассказывали о ситуации на обеде у Вас в команде - достаточно характерно.
И приводил сегодня цитату, где было: "WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно.
В реальность нападения на Германию немцы поверили бы, если бы Украина пала, и страны Балтии(за 3 дня) и Польша (за месяц) были оккупированы и русские танки стояли бы у границы Германии
я на 70% уверен, что большая часть немцев предпочла поехать на время к родственникам в США или Австралию на время, пока все не разрешится. Поляки и Балтия воевали бы однозначно, но им не по силам выстоять в одиночку.
Согласен.
Но такое, если и произойдёт, то, думаю, нескоро.
Правда, не знаю, есть ли у большинства немцев родственники в США или Австралии.
Балтия повоевать просто не успела бы - слишком маленькая, всё закончилось бы слишком быстро.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:34
GALeon написав:
️Минобороны закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в супермаркете Киева - СМИ
В распоряжении журналистов оказался контракт между Минобороны и некой компанией "Актив компани" стоимостью 13,16 миллиарда гривен на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в шести областях.
Документы свидетельствуют о том, что Минобороны согласовало закупку продуктов питания для воинов по ценам, которые в несколько раз превосходят цены сети магазинов "Сильпо" в спальном районе столицы.
Среди законтрактованного:
яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку;
картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн;
куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.
В Минобороны запросы журналистов об этом контракте игнорируют.
Різна якість різна ціна
Може не потрібно скрізь зраду шукати ?
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:39
Ukrainian написав: GALeon написав:
️Минобороны закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в супермаркете Киева - СМИ
В распоряжении журналистов оказался контракт между Минобороны и некой компанией "Актив компани" стоимостью 13,16 миллиарда гривен на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в шести областях.
Документы свидетельствуют о том, что Минобороны согласовало закупку продуктов питания для воинов по ценам, которые в несколько раз превосходят цены сети магазинов "Сильпо" в спальном районе столицы.
Среди законтрактованного:
яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку;
картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн;
куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.
В Минобороны запросы журналистов об этом контракте игнорируют.
Різна якість різна ціна
Може не потрібно скрізь зраду шукати ?
І там спецяйця і спецкартопля,у кліматичному виконанні для авіоніки
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:40
pesikot написав:
ЛАД
ЛАД написав:
Можете не отвечать, всё равно уже не увижу - восстановлю Вас в чс.
, ты возражения в адрес себя воспринимаешь, как хамство - это признак совка
Совка секретаря парткома
И да, я с удивлением узнал, что я у тебя был в ЧС.
Ты почти на все мои посты отвечал - как-то это с ЧС не стыкуется. Но у тебя это норм
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны
Не успел, пришлось прочитать.
Ещё одна ложь насчёт секретаря парткома. Хотя тоже писал - в партии, в отличие от Фарион и, по-видимому, от Вас, не был.
Поищите, когда был мой последний ответ на Ваш пост (до сегодняшнего). Может, перестанете удивляться.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:46
Ukrainian написав: GALeon написав:
️Минобороны закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в супермаркете Киева - СМИ
В распоряжении журналистов оказался контракт между Минобороны и некой компанией "Актив компани" стоимостью 13,16 миллиарда гривен на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в шести областях.
Документы свидетельствуют о том, что Минобороны согласовало закупку продуктов питания для воинов по ценам, которые в несколько раз превосходят цены сети магазинов "Сильпо" в спальном районе столицы.
Среди законтрактованного:
яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку;
картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн;
куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.
В Минобороны запросы журналистов об этом контракте игнорируют.
Різна якість різна ціна
Може не потрібно скрізь зраду шукати ?
Ну звісно, в супермаркетах занижені ціни, бо низька якість. Картопля гнила, мясо протухше, а яйця, напевно і не курячі зовсім.
Міноборони ж купує все супер якісне і оптом, тому і дорожче в рази.
Ніякої зради, все логічно.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:48
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:48
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Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ?
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