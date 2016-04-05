Додано: Суб 21 січ, 2023 15:30

prodigy написав: ............

у современной молодежи отсутствует способности к аналитическому мышлению ......



.... мне кажется все идеалы современной молодежи -это Ким Кардаьян или ЛеБрон Джейс (или кто-нибудь из другого вида спорта) современная молодежь -крайне аполитична, то что в Америке были протесты по БЛМ или во Франции-беспорядки, это банальное желания хорошо жить и для это ничего не делать (помните ковидные 600 долл в неделю? вот к этому они и стремятся) ............у современной молодежи отсутствует способности к аналитическому мышлению .......... мне кажется все идеалы современной молодежи -это Ким Кардаьян или ЛеБрон Джейс (или кто-нибудь из другого вида спорта) современная молодежь -крайне аполитична, то что в Америке были протесты по БЛМ или во Франции-беспорядки, это банальное желания хорошо жить и для это ничего не делать (помните ковидные 600 долл в неделю? вот к этому они и стремятся)

лично мне кажется, что немцы (бундестаг, правительство) поддерживают Украину из чувства приличия, да именно не очень прилично смотрится страна в мировом сообществе, которая поддерживает агрессора.

В реальность нападения на Германию немцы поверили бы, если бы Украина пала, и страны Балтии(за 3 дня) и Польша (за месяц) были оккупированы и русские танки стояли бы у границы Германии

я на 70% уверен, что большая часть немцев предпочла поехать на время к родственникам в США или Австралию на время, пока все не разрешится. Поляки и Балтия воевали бы однозначно, но им не по силам выстоять в одиночку.

Очень надеюсь, что всё не настолько мрачно.Способности к аналитическому мышлению всегда, в общем-то, присутствовали у меньшинства. А аполитичность на Западе вполне понятна - у них нет таких проблем, довольно спокойная жизнь, основные проблемы, как правило, чисто экономические.Скорее всего, так и есть. Но, думаю, только частично. Понятно, что на уровне высшей власти при принятии решений не руководствуются моральными категориями (справедливость, совесть, сочувствие и пр.). Для правительства было бы значительно проще и лучше продолжать получать росс. нефть-газ и поставлять в РФ продукцию машиностроения.Всё же, думаю, что политика Германии определяется не только "соблюдением приличий". Немецкие политики в массе не настолько тупы. Появление явно агрессивного соседа в Европе не могло их не обеспокоить. При современном оружии Европа для этого слишком мала. Давно прошли времена, когда можно было свысока поглядывать и не особо обращать внимание на то, что творится у "дикарей туземцев" на восточных окраинах Европы.Но меня в нашем разговоре больше интересовали взгляды и настроения рядовых немцев. Поведение власти в Германии сильно зависит от общественного мнения (как впрочем, и во всех западных государствах). Какое-то время их можно не сильно учитывать, но не долго и при не очень больших отклонениях.А положение Германии особенно уязвимо. Вы сами рассказывали о ситуации на обеде у Вас в команде - достаточно характерно.И приводил сегодня цитату, где было: "WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно.Согласен.Но такое, если и произойдёт, то, думаю, нескоро.Правда, не знаю, есть ли у большинства немцев родственники в США или Австралии.Балтия повоевать просто не успела бы - слишком маленькая, всё закончилось бы слишком быстро.