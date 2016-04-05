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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:56
beee написав:
maxprofit написав:...........
Ось вам і відповідь, хто справжні бариги і мародери ...
Поэтому и закрадываются обоснованные сомнения, а точно ли все хотят окончания войны? Кроме воинов конечно.
Военкомы? Снабженцы разные?Погранцы? Власть?
Ещё где-то в начале, по-моему, прошлой весной писал, что это неизбежно. Нигде и никогда так не воруют как во время войны. И чем больше война, тем больше воровства.
Такие явления возмущают, с ними необходимо бороться, но не надо считать это уникальной особенностью Украины или какой-то партии (как пытаются делать здесь некоторые).
Это неотъемлемая часть любой войны.
Всегда есть люди/государства, которые наживаются на войне.
Недаром есть давняя поговорка" "Кому война, кому мать родна".
Стоит вспомнить, что гегемония США явилась результатом 2-ой мировой. Там, конечно, причина не воровство, но всё же. Воровство и/или коррупция это просто частный случай.
Кстати, возможно, в результате нашей войны положение США тоже улучшится.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:56
Ukrainian написав:Schmit
Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ?
Не важливо де. Але там не тільки ціна завищена, а і якість занижена.
Яйця завжди мілкі (але курячі
) , сир завжди сирний продукт (і за багато років це неможливо було зламати) , згущене молоко і вершкове масло - завжди пальма. Я їх і на смак розрізняю.
Це давня історія. Ще "Артек -Союз" на півдні країни розкрадав гроші МО на цьому військовому харчуванні. Зараз не знаю хто.
Але так само держзакупки і по іншим позиціям. Я колись приводив вартість стрімянки алюмінієвої для вертольота. В накладній ціна десятки тисяч.
А звичайної ручної тєлєжки для боєприпасів - під сотню тисяч.
Тєхнарі жахались,як проводили інвертаризацію і бачили ці цифри.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:00
Ukrainian написав: GALeon написав:
.............
яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку;
картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн;
куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.
....
Різна якість різна ціна
Може не потрібно скрізь зраду шукати ?
Бросьте. Нет таких цен при любом качестве. Даже на базаре. У частников прекрасная картошка по 15 грн. Яйца С0 крупные дороже 8 за штуку не видел (домашние, возможно, немного
дороже, не смотрел, не скажу).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 21 січ, 2023 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:01
ЛАД, якщо ви бачили останній пакет допомоги від Польші, то там є С-60. Тобто ви були частково праві. Зміст їх використання є, але на складах їх нема...
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sashaqbl
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:11
sashaqbl написав:ЛАД
, якщо ви бачили останній пакет допомоги від Польші, то там є С-60.
Тобто зміст їх використання є, а на складах їх нема...
Спасибо, не обратил внимание.
Так то, что смысл есть, я и не оспаривал - против беспилотников, по идее, наверняка должны быть очень эффективны. Против танков тоже, но против танков современные средства, конечно, эффективнее, а старые есть и попроще. Против ракет (любых)... - сами понимаете.
Странно только, что в Польше они есть, а у нас нет. Возможно, наши же, только проданные Польше ранее?
А, возможно, есть и у нас, и у них, просто отдают по принципу - для нас лишним не будет.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:13
Ukrainian написав:Schmit
Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ?
Та ні, там все ГМО, не якісне і дешеве.
Тільки organic food.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:16
ЛАД написав:
Странно только, что в Польше они есть, а у нас нет. Возможно, наши же, только проданные Польше ранее?
А, возможно, есть и у нас, и у них, просто отдают по принципу - для нас лишним не будет.
Припускаю, що в них зберігалися в кращих умовах. + могли модифікувати(як і Оси).
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