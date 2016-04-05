RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 336133623363336433653366>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:01

ЛАД, якщо ви бачили останній пакет допомоги від Польші, то там є С-60. Тобто ви були частково праві. Зміст їх використання є, але на складах їх нема...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:07

  Ukrainian написав:Schmit
Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ? :lol:

АТБ також здебільшого десь купляє і додає націнку. По ідеї такі крупні закупівлі мали би бути по цінам нижчим за найвигідніші акції будь-якої мережі.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5577
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:11

  sashaqbl написав:ЛАД, якщо ви бачили останній пакет допомоги від Польші, то там є С-60.
Тобто зміст їх використання є, а на складах їх нема...

Спасибо, не обратил внимание.
Так то, что смысл есть, я и не оспаривал - против беспилотников, по идее, наверняка должны быть очень эффективны. Против танков тоже, но против танков современные средства, конечно, эффективнее, а старые есть и попроще. Против ракет (любых)... - сами понимаете.
Странно только, что в Польше они есть, а у нас нет. Возможно, наши же, только проданные Польше ранее?
А, возможно, есть и у нас, и у них, просто отдают по принципу - для нас лишним не будет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23793
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:13

  Ukrainian написав:Schmit
Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ? :lol:

Та ні, там все ГМО, не якісне і дешеве.
Тільки organic food.
Schmit
 
Повідомлень: 3433
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Странно только, что в Польше они есть, а у нас нет. Возможно, наши же, только проданные Польше ранее?
А, возможно, есть и у нас, и у них, просто отдают по принципу - для нас лишним не будет.

Припускаю, що в них зберігалися в кращих умовах. + могли модифікувати(як і Оси).
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:19

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 16:48, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16421
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:31

  lapay написав:
  ЛАД написав:И уж на "консерву" antey1969 точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал.
Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.

Багато таких консерв злиняли з України перед війною, в тому числі і ця, багато злиняло і після початку війни. Злиняв, то сиди і не вякай проти тих, хто воює.
Моє старе визначення, цього персонажа, як "ватна консерва", підвержується його поведінкою і постами.

Очень категорично и пренебрежительно.
А не расскажете, в чём заслуга "не слинявших" граждан вообще и форумчан в частности?
Кроме, конечно, тех, кто на фронте или занят в оборонке. Но таких, сами понимаете, явное меньшинство. Какая от них (нас) "не слинявших" польза Украине?
Тут хвастают, кто сколько не уезжал из Чернигова или ещё откуда. Ну я их Харькова не выезжал ни на один день. И что? В этом есть какой-то героизм? Украине это хоть как-то помогло?
А посты лучше всё же критиковать/обсуждать по сути, если есть за что, а не "консерва" или т.п.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23793
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:32

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Странно только, что в Польше они есть, а у нас нет. Возможно, наши же, только проданные Польше ранее?
А, возможно, есть и у нас, и у них, просто отдают по принципу - для нас лишним не будет.

Припускаю, що в них зберігалися в кращих умовах. + могли модифікувати(як і Оси).

Может, и так.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23793
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:36

  Hotab написав:......
Я колись приводив вартість стрімянки алюмінієвої для вертольота. В накладній ціна десятки тисяч.
А звичайної ручної тєлєжки для боєприпасів - під сотню тисяч.

Тєхнарі жахались,як проводили інвертаризацію і бачили ці цифри.

Не знаю, как сегодня, но раньше такое же было и у американцев.
Объясняли более высокими требованиями к качеству военной продукции. :)
Где-то это бывает оправдано.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23793
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И приводил сегодня цитату, где было: "WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно.


это очередной российский фейк и он очень старый с 1968г (Операция "Дунай"), тогда немцы из ГДР не пересекли границу Чехословакии (хотя как я уже писал раньше, нам на судне пропагондист из Москвы рассказывал, "типа немцы просили дайте нам возможность "научить чехов любить нашу советскую родину")-улавливаете 1938 (Судеты) и 1968 (Пражская весна)...просто от греха подальше в Москве решено было, что немцы не пересекают границу
https://focus.ua/archivist/408714-operaciya-dunaj

Алексей Гончаренко вчера объяснил причину отказа давать танки нам тем, что у немцев большие контракты с рф и долгосрочное партнерство , вы считаете, что Германия могла бы отсидеться в стороне и не помогать Украине а продолжать сотрудничество и что моральная сторона вопроса не имеет последствий?
1) Германия всеми возможными путями практически так и делала первые полгода (помогала, для галочки)...да, спасибо что приютили миллионы беженцев .

2)Помогать Украине-это решение США и также стран НАТО (помните что Столтенбенг повторяет постоянно-будем помогать Украине не только выстоять, но и победить)
до освобождения Харьковской области помогали выстоять, потом НАТО убедилось, что ЗСУ способны не только обороняться

поведение (и политика Германии как сегодня так и последние 25 лет ) не вызывают уважения, вспомните о том, что немцы под давлением Еврокомиссии "уговорили" рф подписать договор о транзите газа через Украину в 2019 году
Газпром заключил договор на транзит газа через Украину на пять лет с Нафтогазом, Оператором ГТС Украины и Министерством юстиции в конце декабря 2019 года. Согласно договору, Газпром бронировал мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком до 2024 года, в частности: на 2020 год — 65 млрд куб. м, на 2021–2024 годы — по 40 млрд куб. м. Также договор предусматривал отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга.

напомню, что в декабре 2021 Украина пыталась продлить договор о транзите, на что рф ответила
Он также заявил, что Украина "из-за политических целей" поднимает вопрос о продлении договора за три года до его завершения.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... -kontrakta
prodigy
 
Повідомлень: 9267
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3091 раз.
Подякували: 3161 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 336133623363336433653366>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111348
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479158
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2200)
21.01.2023 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.