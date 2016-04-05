Додано: Суб 21 січ, 2023 16:50

ЛАД написав: И приводил сегодня цитату, где было: "WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно. И приводил сегодня цитату, где было: "WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно.

Газпром заключил договор на транзит газа через Украину на пять лет с Нафтогазом, Оператором ГТС Украины и Министерством юстиции в конце декабря 2019 года. Согласно договору, Газпром бронировал мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком до 2024 года, в частности: на 2020 год — 65 млрд куб. м, на 2021–2024 годы — по 40 млрд куб. м. Также договор предусматривал отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга.

Он также заявил, что Украина "из-за политических целей" поднимает вопрос о продлении договора за три года до его завершения.

это очередной российский фейк и он очень старый с 1968г (Операция "Дунай"), тогда немцы из ГДР не пересекли границу Чехословакии (хотя как я уже писал раньше, нам на судне пропагондист из Москвы рассказывал, "типа немцы просили дайте нам возможность "научить чехов любить нашу советскую родину")-улавливаете 1938 (Судеты) и 1968 (Пражская весна)...просто от греха подальше в Москве решено было, что немцы не пересекают границуАлексей Гончаренко вчера объяснил причину отказа давать танки нам тем, что у немцев большие контракты с рф и долгосрочное партнерство , вы считаете, что Германия могла бы отсидеться в стороне и не помогать Украине а продолжать сотрудничество и что моральная сторона вопроса не имеет последствий?1) Германия всеми возможными путями практически так и делала первые полгода (помогала, для галочки)...да, спасибо что приютили миллионы беженцев .2)Помогать Украине-это решение США и также стран НАТО (помните что Столтенбенг повторяет постоянно-будем помогать Украине не только выстоять, но и победить)до освобождения Харьковской области помогали выстоять, потом НАТО убедилось, что ЗСУ способны не только оборонятьсяповедение (и политика Германии как сегодня так и последние 25 лет ) не вызывают уважения, вспомните о том, что немцы под давлением Еврокомиссии "уговорили" рф подписать договор о транзите газа через Украину в 2019 годунапомню, что в декабре 2021 Украина пыталась продлить договор о транзите, на что рф ответила