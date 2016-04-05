sashaqbl написав:ЛАД, якщо ви бачили останній пакет допомоги від Польші, то там є С-60. Тобто зміст їх використання є, а на складах їх нема...
Спасибо, не обратил внимание. Так то, что смысл есть, я и не оспаривал - против беспилотников, по идее, наверняка должны быть очень эффективны. Против танков тоже, но против танков современные средства, конечно, эффективнее, а старые есть и попроще. Против ракет (любых)... - сами понимаете. Странно только, что в Польше они есть, а у нас нет. Возможно, наши же, только проданные Польше ранее? А, возможно, есть и у нас, и у них, просто отдают по принципу - для нас лишним не будет.
ЛАД написав:Странно только, что в Польше они есть, а у нас нет. Возможно, наши же, только проданные Польше ранее? А, возможно, есть и у нас, и у них, просто отдают по принципу - для нас лишним не будет.
Припускаю, що в них зберігалися в кращих умовах. + могли модифікувати(як і Оси).
ЛАД написав:И уж на "консерву" antey1969 точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал. Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.
Багато таких консерв злиняли з України перед війною, в тому числі і ця, багато злиняло і після початку війни. Злиняв, то сиди і не вякай проти тих, хто воює. Моє старе визначення, цього персонажа, як "ватна консерва", підвержується його поведінкою і постами.
Очень категорично и пренебрежительно. А не расскажете, в чём заслуга "не слинявших" граждан вообще и форумчан в частности? Кроме, конечно, тех, кто на фронте или занят в оборонке. Но таких, сами понимаете, явное меньшинство. Какая от них (нас) "не слинявших" польза Украине? Тут хвастают, кто сколько не уезжал из Чернигова или ещё откуда. Ну я их Харькова не выезжал ни на один день. И что? В этом есть какой-то героизм? Украине это хоть как-то помогло? А посты лучше всё же критиковать/обсуждать по сути, если есть за что, а не "консерва" или т.п.
ЛАД написав:Странно только, что в Польше они есть, а у нас нет. Возможно, наши же, только проданные Польше ранее? А, возможно, есть и у нас, и у них, просто отдают по принципу - для нас лишним не будет.
Припускаю, що в них зберігалися в кращих умовах. + могли модифікувати(як і Оси).
ЛАД написав:И приводил сегодня цитату, где было: "WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно.
это очередной российский фейк и он очень старый с 1968г (Операция "Дунай"), тогда немцы из ГДР не пересекли границу Чехословакии (хотя как я уже писал раньше, нам на судне пропагондист из Москвы рассказывал, "типа немцы просили дайте нам возможность "научить чехов любить нашу советскую родину")-улавливаете 1938 (Судеты) и 1968 (Пражская весна)...просто от греха подальше в Москве решено было, что немцы не пересекают границу https://focus.ua/archivist/408714-operaciya-dunaj
Алексей Гончаренко вчера объяснил причину отказа давать танки нам тем, что у немцев большие контракты с рф и долгосрочное партнерство , вы считаете, что Германия могла бы отсидеться в стороне и не помогать Украине а продолжать сотрудничество и что моральная сторона вопроса не имеет последствий? 1) Германия всеми возможными путями практически так и делала первые полгода (помогала, для галочки)...да, спасибо что приютили миллионы беженцев .
2)Помогать Украине-это решение США и также стран НАТО (помните что Столтенбенг повторяет постоянно-будем помогать Украине не только выстоять, но и победить) до освобождения Харьковской области помогали выстоять, потом НАТО убедилось, что ЗСУ способны не только обороняться
поведение (и политика Германии как сегодня так и последние 25 лет ) не вызывают уважения, вспомните о том, что немцы под давлением Еврокомиссии "уговорили" рф подписать договор о транзите газа через Украину в 2019 году
Газпром заключил договор на транзит газа через Украину на пять лет с Нафтогазом, Оператором ГТС Украины и Министерством юстиции в конце декабря 2019 года. Согласно договору, Газпром бронировал мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком до 2024 года, в частности: на 2020 год — 65 млрд куб. м, на 2021–2024 годы — по 40 млрд куб. м. Также договор предусматривал отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга.
напомню, что в декабре 2021 Украина пыталась продлить договор о транзите, на что рф ответила
Он также заявил, что Украина "из-за политических целей" поднимает вопрос о продлении договора за три года до его завершения.