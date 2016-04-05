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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 33623363336433653366>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:52

  Honestus написав:
  ЛАД написав:Простите, но, по-моему, это всё юридическое крючкотворство.
По Вашей же ссылке:

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» Збройні Сили України мають таку загальну структуру:
........
окремі роди сил Збройних Сил України - Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сили;
.....

, т.е. ТРО входят в состав ЗСУ.

ЛАД здравствуйте :)
Для лучшего понимания разницы между, условно говоря, армией и ТРО, нужен Закон Украины "Об основах национального сопротивления":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text

Итак, территориальная оборона Украины состоит из трех составляющих: гражданской, военной, военно-гражданской.
.....

Спасибо.
Ну, у нас шёл разговор конкретно о военной составляющей. Я не юрист, не буду сейчас даже пытаться разобраться в законе.
Мне кажется, что вся эта система ТРО пока сильно не устоявшаяся и будет меняться/корректироваться по результатам войны.
Честно говоря, слабо понимаю смысл военной составляющей ТРО. Возможно, у меня устаревшие взгляды. Интересно, что является аналогом в Европе/США и есть ли такие аналоги вообще?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:59

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  GALeon написав:.............
яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку;
картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн;
куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.
....

Різна якість різна ціна
Може не потрібно скрізь зраду шукати ?

Бросьте. Нет таких цен при любом качестве. Даже на базаре. У частников прекрасная картошка по 15 грн. Яйца С0 крупные дороже 8 за штуку не видел (домашние, возможно, немного дороже, не смотрел, не скажу).


сегодня купил домашние по 80грн десяток (такие же по размеру в АТБ 63-65грн)
то что на продуктах и на снабжении всегда воровали это классика, центролизация -бюджет остается на местах (прекрасная тема)-ремонт подъездом, замена ламп на LED, стеклопакет
каждому местному депутату на год 2млн грн (15% откат от заказа и можно жить)
у меня на судне супера были поляки (фирма в Гамбурге)-я был в доверительных отношениях со снабженцем в Лиссабоне (спрашиваю, как супер получает 10% скидку от твоей фирмы, если вся оплата идет по безналу-он говорит, что скидку я перевожу ему на карту банка мелкими траншами по 400-500 евро ) а это был 2005-2010год, а сегодня возможности куда шире
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:04

зачем Польше 500 HIMARS и сотни новых танков?
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 21 січ, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:05

  beee написав:Потому и закрадываются обоснованные сомнения, а точно ли все хотят окончания войны? Кроме воинов конечно.
Военкомы? Снабженцы разные?Погранцы? Власть?

Велика і кровава війна, як зараз, точно нікому не потрібна. Втрати та ризики суттєво перевищують прибутки.
От тиха АТО із пострілами раз в місяць була ідеальною для пиляння бюджету та контрабанди в сіру зону
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 січ, 2023 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:06

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Можете не отвечать, всё равно уже не увижу - восстановлю Вас в чс.

ЛАД, ты возражения в адрес себя воспринимаешь, как хамство - это признак совка
Совка секретаря парткома

И да, я с удивлением узнал, что я у тебя был в ЧС.
Ты почти на все мои посты отвечал - как-то это с ЧС не стыкуется. Но у тебя это норм
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны

Не успел, пришлось прочитать.
Ещё одна ложь насчёт секретаря парткома. Хотя тоже писал - в партии, в отличие от Фарион и, по-видимому, от Вас, не был.
Поищите, когда был мой последний ответ на Ваш пост (до сегодняшнего). Может, перестанете удивляться.

Достаточно того, что я у тебя в ЧС, а ты мне отвечаешь
И что ты там успел, не успел. Так это ты брехло
Ты меня читаешь

Ну и про Фарион, это же твоя коллега по КПСС
Видимо, никак не можешь забыть с ней свою молодость :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:07

Schmit
Мой тебе совет
Соскина пошли вслед за руским кораблем
Не позорься
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Честно говоря, слабо понимаю смысл военной составляющей ТРО. Возможно, у меня устаревшие взгляды. Интересно, что является аналогом в Европе/США и есть ли такие аналоги вообще?

Національна гвардія в США - це щось середнє між нашими НГУ та ТРО
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:10

пару недель назад попалось под руку это видео


вспомнился самый кращий президент Кравчук (римляне говорили про покойников либо ничего, либо правда)
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:заслуга "не слинявших" граждан

Теоретично - вони купують товари в Україні. Відповідно на них заробляє малий та середній бізнес саме України , а вони самі сплачують ПДВ та акцизи в наш бюджет.
Ну і багато хто є працює , а не пенсіонери. Там свої податки і сім'я користь для держави.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:GALeon
Вешать надо
И уже давно
https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid0F8i6px9krRjTEAkJLjCrNUbJT1F2TaZxc6F1cLew8jQqDvJXW8kR3dkjU46CQU7Kl
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