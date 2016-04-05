Додано: Суб 21 січ, 2023 16:59

ЛАД написав: Ukrainian написав: GALeon написав: .............

яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку;

картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн;

куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.

.... .............яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку;картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн;куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.....

Різна якість різна ціна

Може не потрібно скрізь зраду шукати ? Різна якість різна цінаМоже не потрібно скрізь зраду шукати ?

Бросьте. Нет таких цен при любом качестве. Даже на базаре. У частников прекрасная картошка по 15 грн. Яйца С0 крупные дороже 8 за штуку не видел (домашние, возможно, немного дороже, не смотрел, не скажу). Бросьте. Нет таких цен при любом качестве. Даже на базаре. У частников прекрасная картошка по 15 грн. Яйца С0 крупные дороже 8 за штуку не видел (домашние,дороже, не смотрел, не скажу).

сегодня купил домашние по 80грн десяток (такие же по размеру в АТБ 63-65грн)то что на продуктах и на снабжении всегда воровали это классика, центролизация -бюджет остается на местах (прекрасная тема)-ремонт подъездом, замена ламп на LED, стеклопакеткаждому местному депутату на год 2млн грн (15% откат от заказа и можно жить)у меня на судне супера были поляки (фирма в Гамбурге)-я был в доверительных отношениях со снабженцем в Лиссабоне (спрашиваю, как супер получает 10% скидку от твоей фирмы, если вся оплата идет по безналу-он говорит, что скидку я перевожу ему на карту банка мелкими траншами по 400-500 евро ) а это был 2005-2010год, а сегодня возможности куда шире