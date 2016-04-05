ЛАД написав:Простите, но, по-моему, это всё юридическое крючкотворство. По Вашей же ссылке:
Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» Збройні Сили України мають таку загальну структуру: ........ окремі роди сил Збройних Сил України - Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сили; .....
Итак, территориальная оборона Украины состоит из трех составляющих: гражданской, военной, военно-гражданской. .....
Спасибо. Ну, у нас шёл разговор конкретно о военной составляющей. Я не юрист, не буду сейчас даже пытаться разобраться в законе. Мне кажется, что вся эта система ТРО пока сильно не устоявшаяся и будет меняться/корректироваться по результатам войны. Честно говоря, слабо понимаю смысл военной составляющей ТРО. Возможно, у меня устаревшие взгляды. Интересно, что является аналогом в Европе/США и есть ли такие аналоги вообще?
GALeon написав:............. яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку; картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн; куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн. ....
Різна якість різна ціна Може не потрібно скрізь зраду шукати ?
Бросьте. Нет таких цен при любом качестве. Даже на базаре. У частников прекрасная картошка по 15 грн. Яйца С0 крупные дороже 8 за штуку не видел (домашние, возможно, немного дороже, не смотрел, не скажу).
сегодня купил домашние по 80грн десяток (такие же по размеру в АТБ 63-65грн) то что на продуктах и на снабжении всегда воровали это классика, центролизация -бюджет остается на местах (прекрасная тема)-ремонт подъездом, замена ламп на LED, стеклопакет каждому местному депутату на год 2млн грн (15% откат от заказа и можно жить) у меня на судне супера были поляки (фирма в Гамбурге)-я был в доверительных отношениях со снабженцем в Лиссабоне (спрашиваю, как супер получает 10% скидку от твоей фирмы, если вся оплата идет по безналу-он говорит, что скидку я перевожу ему на карту банка мелкими траншами по 400-500 евро ) а это был 2005-2010год, а сегодня возможности куда шире
beee написав:Потому и закрадываются обоснованные сомнения, а точно ли все хотят окончания войны? Кроме воинов конечно. Военкомы? Снабженцы разные?Погранцы? Власть?
Велика і кровава війна, як зараз, точно нікому не потрібна. Втрати та ризики суттєво перевищують прибутки. От тиха АТО із пострілами раз в місяць була ідеальною для пиляння бюджету та контрабанди в сіру зону
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 січ, 2023 17:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Можете не отвечать, всё равно уже не увижу - восстановлю Вас в чс.
ЛАД, ты возражения в адрес себя воспринимаешь, как хамство - это признак совка Совка секретаря парткома
И да, я с удивлением узнал, что я у тебя был в ЧС. Ты почти на все мои посты отвечал - как-то это с ЧС не стыкуется. Но у тебя это норм
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны
Не успел, пришлось прочитать. Ещё одна ложь насчёт секретаря парткома. Хотя тоже писал - в партии, в отличие от Фарион и, по-видимому, от Вас, не был. Поищите, когда был мой последний ответ на Ваш пост (до сегодняшнего). Может, перестанете удивляться.
Достаточно того, что я у тебя в ЧС, а ты мне отвечаешь И что ты там успел, не успел. Так это ты брехло Ты меня читаешь
Ну и про Фарион, это же твоя коллега по КПСС Видимо, никак не можешь забыть с ней свою молодость
Теоретично - вони купують товари в Україні. Відповідно на них заробляє малий та середній бізнес саме України , а вони самі сплачують ПДВ та акцизи в наш бюджет. Ну і багато хто є працює , а не пенсіонери. Там свої податки і сім'я користь для держави.