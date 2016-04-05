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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3363336433653366>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:Поэтому и закрадываются обоснованные сомнения, а точно ли все хотят окончания войны? Кроме воинов конечно.
Военкомы? Снабженцы разные?Погранцы? Власть?

Отделим муж от котлет

Коррупцию и войну

А как ты хочешь закончить войну ?
Я хочу миллион долларов и яхту.
Или хотя бы ездить забугор и обратно бесплатно. Но все мы знаем, что это незаконно, но что делаем? Мы покоряемся силе - мужикам с автоматами на границе.

Я хочу, чтобы в кремле висел Флаг Украины.

И что дальше. Орать эге гей, давай мочить орков?

Мы победим ровно там, где нам дадут. Может это даже будут границы на сегодняшний день. Строим линию обороны и живём так же как с крымом уже 8 лет.
А может, если, разрешат, в границах 91 года
Востаннє редагувалось beee в Суб 21 січ, 2023 17:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:15

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:......
Я колись приводив вартість стрімянки алюмінієвої для вертольота. В накладній ціна десятки тисяч.
А звичайної ручної тєлєжки для боєприпасів - під сотню тисяч.

Тєхнарі жахались,як проводили інвертаризацію і бачили ці цифри.

Не знаю, как сегодня, но раньше такое же было и у американцев.
Объясняли более высокими требованиями к качеству военной продукции. :)
Где-то это бывает оправдано.


это чистый пиз*еш
если помните после войны с Ираком вылезли после аудита скандальные подробности (с 1991г уже мало что помню и лень копать интернет, но носки для пехотинцев по 44 доллара помню)
при том, что в США не было носков дороже 4 долларов, средняя цена до 1 доллара (1991-1993), т.е завысить цену в 44 раза :mrgreen:

Я не даром поставил смайлик. И написал: "Где-то это бывает оправдано". Именно "где-то". Бывает продукция, которая проходит дополнительные технологические операции для военного применения, дополнительные виды контроля, которые увеличивают технологические отходы. Это, естественно, увеличивает цену. Но обычно не очень значительно. Не в разы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:19

  ЛАД написав:Очень категорично и пренебрежительно.
А не расскажете, в чём заслуга "не слинявших" граждан вообще и форумчан в частности?
Кроме, конечно, тех, кто на фронте или занят в оборонке. Но таких, сами понимаете, явное меньшинство. Какая от них (нас) "не слинявших" польза Украине?
Тут хвастают, кто сколько не уезжал из Чернигова или ещё откуда. Ну я их Харькова не выезжал ни на один день. И что? В этом есть какой-то героизм? Украине это хоть как-то помогло?
А посты лучше всё же критиковать/обсуждать по сути, если есть за что, а не "консерва" или т.п.

Да что ты говоришь

Вот писал тебе, про есть один нюанс, а ты делаешь вид, что ничего не происходит

Напомню, antey69 выехал до 24.02 - молодец
Я выехал в середине марта - позорно сбежал
Zebra тогда не выехал и клеимил всех, кто выехал. Не только меня, всех соседей - молодец. Сейчас выезжает - молодец. ЛАД, ты тогда молчал

Ты молчал, пока внуков не вывез
А сейчас гундишь

И не говори, что ты не секретарь парткома. Узнаю подчерк
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  beee написав:Потому и закрадываются обоснованные сомнения, а точно ли все хотят окончания войны? Кроме воинов конечно.
Военкомы? Снабженцы разные?Погранцы? Власть?

Велика і кровава війна, як зараз, точно нікому не потрібна. Втрати та ризики суттєво перевищують прибутки.
От тиха АТО із пострілами раз в місяць була ідеальною для пиляння бюджету та контрабанди в сіру зону
Так, логічно
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:20

На яку сторону "грає час"?

- та давайте далі торгуватись - хто коли і які має дати танки...

- в нас же часу ваааааалом...(жодних втрат - всі термінатори/універсальні солдати)

- і дрібниці, що нам потрібно багато і на вчора... - краще дати мало і розтягнути на півроку-рік...


п.с.
Я так розумію - колись була "глибокока стурбованість", яка тепер переросла в "глибокі і розтяжні обіцянки"?
Та так воювати можна і 30 років!
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:20

  Ой+ написав:
  Ukrainian написав:Schmit
Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ? :lol:
АТБ також здебільшого десь купляє і додає націнку. По ідеї такі крупні закупівлі мали би бути по цінам нижчим за найвигідніші акції будь-якої мережі.
Я часто купую товари по акціям в мережах для подальшого перепродажу( те саме Метро)
Так от
Акція - як правило товар який не встигає продатись мережею до досягнення 2/3 терміну придатності - це найчастіше
Друге по частоті - це товар який мережа не може продати в обговорених з виробником обємах
Третій по частоті- це величезна знижка на товар ..який нафіг нікому не потрібний, але наявність цієї знижки створює враження що мережа пропонує доступні по цінам товари...

І останнє
Не треба плутати доставку на склад мережі і доставку на передок....
Як я розумію останні 50 км до лінії фронту - ще той квест.

ПС
При цьому не збираюсь нікого захищати - просо додаткова інформація в скарбничку тим хто хоче розібратись...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:30

  ЛАД написав:Интересно, что является аналогом в Европе/США и есть ли такие аналоги вообще?

Например, "Кайтселийт" в Эстонии:
https://severnojepoberezhje.postimees.e ... vse-bolshe
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:30

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И приводил сегодня цитату, где было: "... через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно.


это очередной российский фейк

Фейк не фейк, но такое имеет место. Уже писал, Ваш рассказ о беседе в Вашей команде между англичанином и немцем это подтверждает. Так понимаю, что эта беседа состоялась не в 1968. :)

Алексей Гончаренко вчера объяснил причину отказа давать танки нам тем, что у немцев большие контракты с рф и долгосрочное партнерство

Алёшу не слушаю. Если не лень, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о его объяснении и о контрактах с РФ или дайте ссылку. Не очень представляю себе о каких контрактах, мешающих поставке танков, сегодня может идти речь.
вы считаете, что Германия могла бы отсидеться в стороне и не помогать Украине а продолжать сотрудничество и что моральная сторона вопроса не имеет последствий?

Я такого не писал. Говорил о том, что на уровне власти решения принимаются не на основе моральных соображений. Думаю, Вы не считаете, что сильная поддержка США обусловлена моральными соображениями и сочувствием к народу Украины.

поведение (и политика Германии как сегодня так и последние 25 лет ) не вызывают уважения, вспомните о том, что немцы под давлением Еврокомиссии "уговорили" рф подписать договор о транзите газа через Украину в 2019 году
Газпром заключил договор на транзит газа через Украину на пять лет с Нафтогазом, Оператором ГТС Украины и Министерством юстиции в конце декабря 2019 года. Согласно договору, Газпром бронировал мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком до 2024 года, в частности: на 2020 год — 65 млрд куб. м, на 2021–2024 годы — по 40 млрд куб. м. Также договор предусматривал отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга.

напомню, что в декабре 2021 Украина пыталась продлить договор о транзите, на что рф ответила
Он также заявил, что Украина "из-за политических целей" поднимает вопрос о продлении договора за три года до его завершения.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... -kontrakta

Эту часть не очень понял.
Ну а вопрос о продлении договора, как понимаю, сегодня просто не особо актуален. В любом случае после окончания его действия (надеюсь, к тому времени и война закончится), он будет пересмотрен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:32

  lapay написав:
  ЛАД написав:И уж на "консерву" antey1969 точно не тянет

Багато таких консерв злиняли з України перед війною, в тому числі і ця, багато злиняло і після початку війни. Злиняв, то сиди і не вякай проти тих, хто воює.
Моє старе визначення, цього персонажа, як "ватна консерва", підвержується його поведінкою і постами.

Ну, якщо лад вписався - точно консерва
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:33

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, слабо понимаю смысл военной составляющей ТРО. Возможно, у меня устаревшие взгляды. Интересно, что является аналогом в Европе/США и есть ли такие аналоги вообще?

Національна гвардія в США - це щось середнє між нашими НГУ та ТРО

Не берусь судить, но, по-моему, она как раз близка по функциям именно к НГУ.
ЛАД
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