Hotab написав:...... Я колись приводив вартість стрімянки алюмінієвої для вертольота. В накладній ціна десятки тисяч. А звичайної ручної тєлєжки для боєприпасів - під сотню тисяч.
Тєхнарі жахались,як проводили інвертаризацію і бачили ці цифри.
Не знаю, как сегодня, но раньше такое же было и у американцев. Объясняли более высокими требованиями к качеству военной продукции. Где-то это бывает оправдано.
это чистый пиз*еш если помните после войны с Ираком вылезли после аудита скандальные подробности (с 1991г уже мало что помню и лень копать интернет, но носки для пехотинцев по 44 доллара помню) при том, что в США не было носков дороже 4 долларов, средняя цена до 1 доллара (1991-1993), т.е завысить цену в 44 раза
Я не даром поставил смайлик. И написал: "Где-то это бывает оправдано". Именно "где-то". Бывает продукция, которая проходит дополнительные технологические операции для военного применения, дополнительные виды контроля, которые увеличивают технологические отходы. Это, естественно, увеличивает цену. Но обычно не очень значительно. Не в разы.
ЛАД написав:Очень категорично и пренебрежительно. А не расскажете, в чём заслуга "не слинявших" граждан вообще и форумчан в частности? Кроме, конечно, тех, кто на фронте или занят в оборонке. Но таких, сами понимаете, явное меньшинство. Какая от них (нас) "не слинявших" польза Украине? Тут хвастают, кто сколько не уезжал из Чернигова или ещё откуда. Ну я их Харькова не выезжал ни на один день. И что? В этом есть какой-то героизм? Украине это хоть как-то помогло? А посты лучше всё же критиковать/обсуждать по сути, если есть за что, а не "консерва" или т.п.
Да что ты говоришь
Вот писал тебе, про есть один нюанс, а ты делаешь вид, что ничего не происходит
Напомню, antey69 выехал до 24.02 - молодец Я выехал в середине марта - позорно сбежал Zebra тогда не выехал и клеимил всех, кто выехал. Не только меня, всех соседей - молодец. Сейчас выезжает - молодец. ЛАД, ты тогда молчал
Ты молчал, пока внуков не вывез А сейчас гундишь
И не говори, что ты не секретарь парткома. Узнаю подчерк
beee написав:Потому и закрадываются обоснованные сомнения, а точно ли все хотят окончания войны? Кроме воинов конечно. Военкомы? Снабженцы разные?Погранцы? Власть?
Велика і кровава війна, як зараз, точно нікому не потрібна. Втрати та ризики суттєво перевищують прибутки. От тиха АТО із пострілами раз в місяць була ідеальною для пиляння бюджету та контрабанди в сіру зону
Ukrainian написав:Schmit Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ?
АТБ також здебільшого десь купляє і додає націнку. По ідеї такі крупні закупівлі мали би бути по цінам нижчим за найвигідніші акції будь-якої мережі.
Я часто купую товари по акціям в мережах для подальшого перепродажу( те саме Метро) Так от Акція - як правило товар який не встигає продатись мережею до досягнення 2/3 терміну придатності - це найчастіше Друге по частоті - це товар який мережа не може продати в обговорених з виробником обємах Третій по частоті- це величезна знижка на товар ..який нафіг нікому не потрібний, але наявність цієї знижки створює враження що мережа пропонує доступні по цінам товари...
І останнє Не треба плутати доставку на склад мережі і доставку на передок.... Як я розумію останні 50 км до лінії фронту - ще той квест.
ПС При цьому не збираюсь нікого захищати - просо додаткова інформація в скарбничку тим хто хоче розібратись...
ЛАД написав:И приводил сегодня цитату, где было: "... через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно.
это очередной российский фейк
Фейк не фейк, но такое имеет место. Уже писал, Ваш рассказ о беседе в Вашей команде между англичанином и немцем это подтверждает. Так понимаю, что эта беседа состоялась не в 1968.
Алексей Гончаренко вчера объяснил причину отказа давать танки нам тем, что у немцев большие контракты с рф и долгосрочное партнерство
Алёшу не слушаю. Если не лень, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о его объяснении и о контрактах с РФ или дайте ссылку. Не очень представляю себе о каких контрактах, мешающих поставке танков, сегодня может идти речь.
вы считаете, что Германия могла бы отсидеться в стороне и не помогать Украине а продолжать сотрудничество и что моральная сторона вопроса не имеет последствий?
Я такого не писал. Говорил о том, что на уровне власти решения принимаются не на основе моральных соображений. Думаю, Вы не считаете, что сильная поддержка США обусловлена моральными соображениями и сочувствием к народу Украины.
поведение (и политика Германии как сегодня так и последние 25 лет ) не вызывают уважения, вспомните о том, что немцы под давлением Еврокомиссии "уговорили" рф подписать договор о транзите газа через Украину в 2019 году
Газпром заключил договор на транзит газа через Украину на пять лет с Нафтогазом, Оператором ГТС Украины и Министерством юстиции в конце декабря 2019 года. Согласно договору, Газпром бронировал мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком до 2024 года, в частности: на 2020 год — 65 млрд куб. м, на 2021–2024 годы — по 40 млрд куб. м. Также договор предусматривал отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга.
напомню, что в декабре 2021 Украина пыталась продлить договор о транзите, на что рф ответила
Он также заявил, что Украина "из-за политических целей" поднимает вопрос о продлении договора за три года до его завершения.
Эту часть не очень понял. Ну а вопрос о продлении договора, как понимаю, сегодня просто не особо актуален. В любом случае после окончания его действия (надеюсь, к тому времени и война закончится), он будет пересмотрен.
ЛАД написав:И уж на "консерву" antey1969 точно не тянет
Багато таких консерв злиняли з України перед війною, в тому числі і ця, багато злиняло і після початку війни. Злиняв, то сиди і не вякай проти тих, хто воює. Моє старе визначення, цього персонажа, як "ватна консерва", підвержується його поведінкою і постами.