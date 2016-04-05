Додано: Суб 21 січ, 2023 17:30

prodigy написав: ЛАД написав: И приводил сегодня цитату, где было: "... через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно. И приводил сегодня цитату, где было: "... через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями". Для немцев это серьёзно.



это очередной российский фейк это очередной российский фейк

Алексей Гончаренко вчера объяснил причину отказа давать танки нам тем, что у немцев большие контракты с рф и долгосрочное партнерство

вы считаете, что Германия могла бы отсидеться в стороне и не помогать Украине а продолжать сотрудничество и что моральная сторона вопроса не имеет последствий?



Газпром заключил договор на транзит газа через Украину на пять лет с Нафтогазом, Оператором ГТС Украины и Министерством юстиции в конце декабря 2019 года. Согласно договору, Газпром бронировал мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком до 2024 года, в частности: на 2020 год — 65 млрд куб. м, на 2021–2024 годы — по 40 млрд куб. м. Также договор предусматривал отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга.

напомню, что в декабре 2021 Украина пыталась продлить договор о транзите, на что рф ответила

Он также заявил, что Украина "из-за политических целей" поднимает вопрос о продлении договора за три года до его завершения.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... -kontrakta

поведение (и политика Германии как сегодня так и последние 25 лет ) не вызывают уважения, вспомните о том, что немцы под давлением Еврокомиссии "уговорили" рф подписать договор о транзите газа через Украину в 2019 годунапомню, что в декабре 2021 Украина пыталась продлить договор о транзите, на что рф ответила

Фейк не фейк, но такое имеет место. Уже писал, Ваш рассказ о беседе в Вашей команде между англичанином и немцем это подтверждает. Так понимаю, что эта беседа состоялась не в 1968.Алёшу не слушаю. Если не лень, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о его объяснении и о контрактах с РФ или дайте ссылку. Не очень представляю себе о каких контрактах, мешающих поставке танков, сегодня может идти речь.Я такого не писал. Говорил о том, что на уровне власти решения принимаются не на основе моральных соображений. Думаю, Вы не считаете, что сильная поддержка США обусловлена моральными соображениями и сочувствием к народу Украины.Эту часть не очень понял.Ну а вопрос о продлении договора, как понимаю, сегодня просто не особо актуален. В любом случае после окончания его действия (надеюсь, к тому времени и война закончится), он будет пересмотрен.