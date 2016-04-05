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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3363336433653366
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:36

Міняємо роки життя (а хтось і життя) на прості цифри...

  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:40

  Hotab написав:
  ЛАД написав:заслуга "не слинявших" граждан

Теоретично - вони купують товари в Україні. Відповідно на них заробляє малий та середній бізнес саме України , а вони самі сплачують ПДВ та акцизи в наш бюджет.
Ну і багато хто є працює , а не пенсіонери. Там свої податки і сім'я користь для держави.

Скорее, именно "теоретично".
Не буду начинать обсуждать экономику, но, думаю, если бы они все выехали, польза государству была бы больше. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:42

  beee написав:........
А может, если, разрешат, в границах 91 года

Если разрешат и очень сильно помогут.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:58

  Успіх написав:
  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!

К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:00

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Не успел, пришлось прочитать.

Достаточно того, что я у тебя в ЧС, а ты мне отвечаешь
И что ты там успел, не успел. Так это ты брехло

"P.S. Хотів покласти до листа сто доларів, та вже заклеїв конверта"
Класика :)
sergey_sryvkin
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