Додано: Суб 21 січ, 2023 18:33

Успіх написав: Bobua написав: А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.

Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.



Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.

А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!

Жодні гроші не замінять СВОБОДИ! Отож!Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!

Міняйте формулювання!))Стосовно - МІНЯЄМО РОКИ ЖИТТЯ (А ХТОСЬ І ЖИТТЯ) НА ПРОСТІ ЦИФРИ...Бо час життя входить у всіх без винятку. Всі міняють його на щось, тобто витрачають на щось.А Ви і Ко міняєте (витрачаєте) його безпосередньо!!! на відбиття збройної агресії ворога на Неньку.Ви - вже в історії країни, своєї сім'ї, свого оточення, як учасник війни. І з часом тільки до того ж стаєте ще й ветераном (Ветеран — досвідчений воїн, який брав участь у багатьох битвах.)Вам вже звезло, що у Вас знайшлося саме Ваше місце у війську.А не склалося так, як на отих відео, де реальні добровольці з західної України стали ... дезертирами (бо так склалося в їх військовій долі). Або як у тих, хто потрапив у полон, скажімо так, неправильно. І т.д., коли доля склалася негаразд.Тобто тут або гроші, або мораль.Ну неможливо поєднати ринок та мораль... (Хоча, соррі, Ви і самі це зазначили вище - жодні гроші не замінять свободи та ін. моральних цінностей).Інша справа коли Ви зауважуєте, що сили вичерпуються.