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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3363336433653366>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:58

  Успіх написав:
  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!

К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:16

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:заслуга "не слинявших" граждан

Теоретично - вони купують товари в Україні. Відповідно на них заробляє малий та середній бізнес саме України , а вони самі сплачують ПДВ та акцизи в наш бюджет.
Ну і багато хто є працює , а не пенсіонери. Там свої податки і сім'я користь для держави.

Скорее, именно "теоретично".
Не буду начинать обсуждать экономику, но, думаю, если бы они все выехали, польза государству была бы больше. :)

В сенсі "теоретично"? Якщо брати конкретно р.н. 1969, з кого почали обговорювати де і яка користь, то повинен і працювати приносячи користь і податки платити і в моб.резерві бути. Вже за волонтерство і донати, то навіть не говорю. Ви хочете довести, що хто злиняв правдами і неправдами і ті, що цього не робив "какаяразница"?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:33

  Успіх написав:
  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!

Міняйте формулювання!))
Стосовно - МІНЯЄМО РОКИ ЖИТТЯ (А ХТОСЬ І ЖИТТЯ) НА ПРОСТІ ЦИФРИ...

Бо час життя входить у всіх без винятку. Всі міняють його на щось, тобто витрачають на щось.
А Ви і Ко міняєте (витрачаєте) його безпосередньо!!! на відбиття збройної агресії ворога на Неньку.

Ви - вже в історії країни, своєї сім'ї, свого оточення, як учасник війни. І з часом тільки до того ж стаєте ще й ветераном (Ветеран — досвідчений воїн, який брав участь у багатьох битвах.)
Вам вже звезло, що у Вас знайшлося саме Ваше місце у війську.
А не склалося так, як на отих відео, де реальні добровольці з західної України стали ... дезертирами (бо так склалося в їх військовій долі). Або як у тих, хто потрапив у полон, скажімо так, неправильно. І т.д., коли доля склалася негаразд.

Тобто тут або гроші, або мораль.
Ну неможливо поєднати ринок та мораль... (Хоча, соррі, Ви і самі це зазначили вище - жодні гроші не замінять свободи та ін. моральних цінностей).
Інша справа коли Ви зауважуєте, що сили вичерпуються.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 січ, 2023 18:43, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:33

В Норвегии двух российских моряков оштрафовали на 5 тысяч норвежских крон — 35 тысяч рублей — за хождение по городу Кирканес в военной в форме с эмблемой флага России. Об этом 20 января сообщает газета Dagbladet.

Полиция проверила документы у российских моряков, которые «были одеты в зимнюю одежду, которую можно было принять за военную форму». С ними провели беседу, осмотрели судно и экипаж.

Как объяснила прокурор Мартина Месло, россиян оштрафовали по статье 165 УК Норвегии, касающейся «неправомерного ношения униформы».

«То, что экипажи предпочитают ходить по городу в камуфляжной одежде, которую можно принять за российскую военную форму, мы видим, может создать страх и дискомфорт <...> как для местного населения, так и среди украинских беженцев, проживающих здесь», — сказала она.

Еще одной причиной стало то, что российские морские суда считаются «угрозой безопасности» и им разрешено заходить только в три порта Норвегии, добавила Месло.

https://www.fontanka.ru/2023/01/21/71994575/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Балтия повоевать просто не успела бы - слишком маленькая, всё закончилось бы слишком быстро.

Знову наративи рашистської пропагнди !!! рф з великої літери ЛАД ти розумієш, що для нас такі речі це рупор кремля? А Києв за три дні ти забув? Га? Хто ти такий, чому рашапропаганду сюди тулиш? Га? Я тобі цитую хороших русскіх: эта Украина чуть больше масковской области а мы её уже пачти как год не можем взять Самозабанся, будь ласка
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:49

  Успіх написав:
  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!


Сегодняшняя новостная строка только одного издания, обязательно ознакомиться со всеми!:
https://www.dialog.ua/war/266432_1674237577
https://www.dialog.ua/war/266436_1674241412
https://www.dialog.ua/war/266437_1674241713
https://www.dialog.ua/war/266444_1674249961
https://www.dialog.ua/war/266441_1674248351
- Ни какой отсебятины.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:51

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!

К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.


Це вже пережовування.

Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.
В Україні більше 20+млн працездатних осіб.
20млн/0.06млн = 333.
Лише один місяць з 333місяців (==28років!!!) кожен з 20+млн має побути на фронті. Невже аж така страшна жертва? Побути один раз у активному житті (від 22р до 50р) місяць на фронті? І ще, може і в тилу теж місяць-два щось робити.
Чи, може, просто заважає занадто страшна хитродупість?

І не треба знову жувати про "підготовленість".
Взяли автомат, вивчили, постріляли (на все пару тижнів) і вже готові чекати в окопі хто там вилізе під постріл.

І вбити може кожен.
Коротенький серіал Inside.Man -- 4 серії. Невдалий день, невдалі умови -- і святі вбивають...
Не треба казочок, що більше 20млн людей в тилах не здатні вбивати. Особливо, коли це дозволяють, схвалюють і заохочують.

А зброя вся лишається на фронтах.
Лише людям треба мінятись.
Просто прикрутити хитродупість як то змогли навіть гебреї, у яких всі проходять військ.службу й чергування...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:59

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!

К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.

1. І як це виглядає при співвідношенні 40 до 140 млн?
2. Чому не було можливо це зробити літом-осінню, напр. розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:02

  Bobua написав:Це вже пережовування.

Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.

:oops:
Я, то же когда то был молод и прост... :oops: :cry:
- цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:05

Bobua, Успіх
Натрапив на отакий інформаційний масив рапортів та заяв на усі випадки служби, життя потім:
https://legal100.org.ua/uchasnykam-rosi ... cVO1MM9s6s
Зразки рапортів та заяв.
detroytred
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