Ой+ написав:ЛАД написав:
Скорее, именно "теоретично".
Не буду начинать обсуждать экономику, но, думаю, если бы они все выехали, польза государству была бы больше.
В сенсі "теоретично"? Якщо брати конкретно р.н. 1969, з кого почали обговорювати де і яка користь, то повинен і працювати приносячи користь і податки платити і в моб.резерві бути. Вже за волонтерство і донати, то навіть не говорю. Ви хочете довести, що хто злиняв правдами і неправдами і ті, що цього не робив "какаяразница"?
Я пишу о пользе в условиях войны.
Мобрезерв это только мужчины, причём способные служить по состоянию здоровья. И этот ресурс сегодня не особо используется (причины сейчас обсуждать не буду).
Податки это хорошо, но вспомните и о затратах государства на отопление, обеспечение э/э, выплатах пенсий и зарплат бюджетникам и пр.
Донаты это хорошо, но, во-первых, их можно делать и находясь в эвакуации (хоть на западе Украины, хоть и на Западе), во-вторых, сравните суммы донатов с расходами государства. Это, конечно, помощь но относительно небольшая. К тому же чем дольше длится война, тем меньше она становится - деньги у людей заканчиваются.
Волонтёры, безусловно, приносят большую пользу. Но опять же этим занимается довольно незначительное меньшинство, при этом значительная часть их работы направлена не на армию, а на поддержку того же гражданского населения.
Я не хочу "довести, що хто злиняв правдами і неправдами і ті, що цього не робив "какаяразница", а говорю только о том, что в условиях войны полезны только те, кто воюет и работает на оборонку + те, кто их обеспечивает (это, в частности, работники с/х и переработки с/х продукции + ещё некоторое количество работников производственного и торгового сектора). Всё это сегодня явное меньшинство населения.
Остальные - балласт. В условиях войны за само существование независимого государства.
Сильно подозреваю, что полная эвакуация, например, Харькова обошлась бы значительно дешевле обеспечения жизнедеятельности миллионного города, который сегодня практически ничего не производит.
Денег у государства явно не хватает. Не помните инициативу с президентскими пайками? Работала месяц или два и тихо заглохла. Не буду говорить, что даже тогда эту помощь смогли получить далеко не все. И не буду рассказывать о том, что многие сегодня выживают благодаря гуманитарке. При этом на победу не работают.
Вот именно об этом я и писал, а совсем не о том "какаяразница".