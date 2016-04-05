Додано: Суб 21 січ, 2023 19:13

Ой+ написав: ЛАД написав: Hotab написав: .........

Теоретично - вони купують товари в Україні. Відповідно на них заробляє малий та середній бізнес саме України , а вони самі сплачують ПДВ та акцизи в наш бюджет.

Ну і багато хто є працює , а не пенсіонери. Там свої податки і сім'я користь для держави. .........Теоретично - вони купують товари в Україні. Відповідно на них заробляє малий та середній бізнес саме України , а вони самі сплачують ПДВ та акцизи в наш бюджет.Ну і багато хто є працює , а не пенсіонери. Там свої податки і сім'я користь для держави.

Скорее, именно "теоретично".

Не буду начинать обсуждать экономику, но, думаю, если бы они все выехали, польза государству была бы больше. Скорее, именно "теоретично".Не буду начинать обсуждать экономику, но, думаю, если бы они все выехали, польза государству была бы больше.

В сенсі "теоретично"? Якщо брати конкретно р.н. 1969, з кого почали обговорювати де і яка користь, то повинен і працювати приносячи користь і податки платити і в моб.резерві бути. Вже за волонтерство і донати, то навіть не говорю. Ви хочете довести, що хто злиняв правдами і неправдами і ті, що цього не робив "какаяразница"? В сенсі "теоретично"? Якщо брати конкретно р.н. 1969, з кого почали обговорювати де і яка користь, то повинен і працювати приносячи користь і податки платити і в моб.резерві бути. Вже за волонтерство і донати, то навіть не говорю. Ви хочете довести, що хто злиняв правдами і неправдами і ті, що цього не робив "какаяразница"?

в условиях войны.

в условиях войны

на победу

Я пишу о пользеМобрезерв это только мужчины, причём способные служить по состоянию здоровья. И этот ресурс сегодня не особо используется (причины сейчас обсуждать не буду).Податки это хорошо, но вспомните и о затратах государства на отопление, обеспечение э/э, выплатах пенсий и зарплат бюджетникам и пр.Донаты это хорошо, но, во-первых, их можно делать и находясь в эвакуации (хоть на западе Украины, хоть и на Западе), во-вторых, сравните суммы донатов с расходами государства. Это, конечно, помощь но относительно небольшая. К тому же чем дольше длится война, тем меньше она становится - деньги у людей заканчиваются.Волонтёры, безусловно, приносят большую пользу. Но опять же этим занимается довольно незначительное меньшинство, при этом значительная часть их работы направлена не на армию, а на поддержку того же гражданского населения.Я не хочу "довести, що хто злиняв правдами і неправдами і ті, що цього не робив "какаяразница", а говорю только о том, чтополезны только те, кто воюет и работает на оборонку + те, кто их обеспечивает (это, в частности, работники с/х и переработки с/х продукции + ещё некоторое количество работников производственного и торгового сектора). Всё это сегодня явное меньшинство населения.Остальные - балласт. В условиях войны за само существование независимого государства.Сильно подозреваю, что полная эвакуация, например, Харькова обошлась бы значительно дешевле обеспечения жизнедеятельности миллионного города, который сегодня практически ничего не производит.Денег у государства явно не хватает. Не помните инициативу с президентскими пайками? Работала месяц или два и тихо заглохла. Не буду говорить, что даже тогда эту помощь смогли получить далеко не все. И не буду рассказывать о том, что многие сегодня выживают благодаря гуманитарке. При этомне работают.Вот именно об этом я и писал, а совсем не о том "какаяразница".