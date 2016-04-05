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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3363336433653366
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:13

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Теоретично - вони купують товари в Україні. Відповідно на них заробляє малий та середній бізнес саме України , а вони самі сплачують ПДВ та акцизи в наш бюджет.
Ну і багато хто є працює , а не пенсіонери. Там свої податки і сім'я користь для держави.

Скорее, именно "теоретично".
Не буду начинать обсуждать экономику, но, думаю, если бы они все выехали, польза государству была бы больше. :)

В сенсі "теоретично"? Якщо брати конкретно р.н. 1969, з кого почали обговорювати де і яка користь, то повинен і працювати приносячи користь і податки платити і в моб.резерві бути. Вже за волонтерство і донати, то навіть не говорю. Ви хочете довести, що хто злиняв правдами і неправдами і ті, що цього не робив "какаяразница"?

Я пишу о пользе в условиях войны.
Мобрезерв это только мужчины, причём способные служить по состоянию здоровья. И этот ресурс сегодня не особо используется (причины сейчас обсуждать не буду).
Податки это хорошо, но вспомните и о затратах государства на отопление, обеспечение э/э, выплатах пенсий и зарплат бюджетникам и пр.
Донаты это хорошо, но, во-первых, их можно делать и находясь в эвакуации (хоть на западе Украины, хоть и на Западе), во-вторых, сравните суммы донатов с расходами государства. Это, конечно, помощь но относительно небольшая. К тому же чем дольше длится война, тем меньше она становится - деньги у людей заканчиваются.
Волонтёры, безусловно, приносят большую пользу. Но опять же этим занимается довольно незначительное меньшинство, при этом значительная часть их работы направлена не на армию, а на поддержку того же гражданского населения.
Я не хочу "довести, що хто злиняв правдами і неправдами і ті, що цього не робив "какаяразница", а говорю только о том, что в условиях войны полезны только те, кто воюет и работает на оборонку + те, кто их обеспечивает (это, в частности, работники с/х и переработки с/х продукции + ещё некоторое количество работников производственного и торгового сектора). Всё это сегодня явное меньшинство населения.
Остальные - балласт. В условиях войны за само существование независимого государства.
Сильно подозреваю, что полная эвакуация, например, Харькова обошлась бы значительно дешевле обеспечения жизнедеятельности миллионного города, который сегодня практически ничего не производит.
Денег у государства явно не хватает. Не помните инициативу с президентскими пайками? Работала месяц или два и тихо заглохла. Не буду говорить, что даже тогда эту помощь смогли получить далеко не все. И не буду рассказывать о том, что многие сегодня выживают благодаря гуманитарке. При этом на победу не работают.
Вот именно об этом я и писал, а совсем не о том "какаяразница".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:14

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!


Сегодняшняя новостная строка только одного издания, обязательно ознакомиться со всеми!:
https://www.dialog.ua/war/266432_1674237577
https://www.dialog.ua/war/266436_1674241412
https://www.dialog.ua/war/266437_1674241713
https://www.dialog.ua/war/266444_1674249961
https://www.dialog.ua/war/266441_1674248351
- Ни какой отсебятины.

Але Ви впустили головне:
Украинская армия продвинулась на участке фронта в районе Сватово. Оккупационная армия РФ полностью выбита из поселка Новоселовского, что в Луганской области.
https://www.dialog.ua/war/266465_1674303318
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:48

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Балтия повоевать просто не успела бы - слишком маленькая, всё закончилось бы слишком быстро.

Знову наративи рашистської пропагнди !!! рф з великої літери ЛАД ти розумієш, що для нас такі речі це рупор кремля? А Києв за три дні ти забув? Га? Хто ти такий, чому рашапропаганду сюди тулиш? Га? Я тобі цитую хороших русскіх: эта Украина чуть больше масковской области а мы её уже пачти как год не можем взять Самозабанся, будь ласка

Может не стоит сравнивать Украину с маленькой Прибалтикой?
И "наративи рашистської пропаганди" с истиной?
"эта Украина чуть больше масковской области" - чистая ложь. Не знаю чья - безграмотных россиян или Ваши домыслы.
Из Вики площадь Украины 603 700 км², площадь Московской области - 45 900 км². Разница "всего-то" в 13 раз.
Ну и так, для сравнения:
площадь Латвии - 64 589 км²;
площадь Литвы - 65 300 км²;
площадь Эстонии - 45 228 км².
Все вместе в 3,5 раза меньше Украины или 29% от украинской площади.
Напомнить, какая площадь была захвачена в Украине в самом начале войны или сами поищете?
Насколько помню, летом Зеленский называл цифру 125.000 км², это примерно 20% площади Украины. Так это уже после того, как оккупантов отогнали от Киева, Чернигова, Сум.
Чтобы Вы не перетрудились, напомню и цифры населения - вся Прибалтика почти 6 млн. Население Украины точно не знаю, но даже если не ориентироваться на цифру Госстата, а на более скромные оценки, то хотя бы раз в 6 больше.
Так как, стоит/можно сравнивать Прибалтику с Украиной?

"такі речі це рупор кремля" только для людей, не умеющих или не желающих хоть на минуту задуматься. Уверен, что большинство украинцев к таким не относятся.
Так что или научитесь немного задумываться прежде, чем писать, или воспользуйтесь своим же советом и "Самозабанся, будь ласка" сам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:48

Хтось уже зустрічав фото чи відео роботи Switchblade 600 які Україні обіцяли перший раз у березні другий раз жовтні ? У них там потужна боеголовка від Javelin мав би зносити ворожі С-400 та панцирі з танками без проблем
Зате є купа відео кацапських ланцетів :roll:
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