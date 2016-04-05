Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни. Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.
Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами. А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і
Отож! Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!
К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель. А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги. Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну. Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.
1. І як це виглядає при співвідношенні 40 до 140 млн? 2. Чому не було можливо це зробити літом-осінню, напр. розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?
Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни. Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.
Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами. А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і
Але Ви впустили головне: Украинская армия продвинулась на участке фронта в районе Сватово. Оккупационная армия РФ полностью выбита из поселка Новоселовского, что в Луганской области. https://www.dialog.ua/war/266465_1674303318
ЛАД написав:Балтия повоевать просто не успела бы - слишком маленькая, всё закончилось бы слишком быстро.
Знову наративи рашистської пропагнди !!! рф з великої літери ЛАД ти розумієш, що для нас такі речі це рупор кремля? А Києв за три дні ти забув? Га? Хто ти такий, чому рашапропаганду сюди тулиш? Га? Я тобі цитую хороших русскіх: эта Украина чуть больше масковской области а мы её уже пачти как год не можем взять Самозабанся, будь ласка
Может не стоит сравнивать Украину с маленькой Прибалтикой? И "наративи рашистської пропаганди" с истиной? "эта Украина чуть больше масковской области" - чистая ложь. Не знаю чья - безграмотных россиян или Ваши домыслы. Из Вики площадь Украины 603 700 км², площадь Московской области - 45 900 км². Разница "всего-то" в 13 раз. Ну и так, для сравнения: площадь Латвии - 64 589 км²; площадь Литвы - 65 300 км²; площадь Эстонии - 45 228 км². Все вместе в 3,5 раза меньше Украины или 29% от украинской площади. Напомнить, какая площадь была захвачена в Украине в самом начале войны или сами поищете? Насколько помню, летом Зеленский называл цифру 125.000 км², это примерно 20% площади Украины. Так это уже после того, как оккупантов отогнали от Киева, Чернигова, Сум. Чтобы Вы не перетрудились, напомню и цифры населения - вся Прибалтика почти 6 млн. Население Украины точно не знаю, но даже если не ориентироваться на цифру Госстата, а на более скромные оценки, то хотя бы раз в 6 больше. Так как, стоит/можно сравнивать Прибалтику с Украиной?
"такі речі це рупор кремля" только для людей, не умеющих или не желающих хоть на минуту задуматься. Уверен, что большинство украинцев к таким не относятся. Так что или научитесь немного задумываться прежде, чем писать, или воспользуйтесь своим же советом и "Самозабанся, будь ласка" сам.
Хтось уже зустрічав фото чи відео роботи Switchblade 600 які Україні обіцяли перший раз у березні другий раз жовтні ? У них там потужна боеголовка від Javelin мав би зносити ворожі С-400 та панцирі з танками без проблем Зате є купа відео кацапських ланцетів
📰Чому Берлін так не хоче надавати Україні танки Leopard і досвід використання БМП Senator. Провідні медіа світу про війну 20 січня
WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями. Це буде значний козир для росіян, які можуть використати це як привід для ескалації та мобілізації всередині країни ― наприклад, якщо один із Leopard окупанти здобудуть як трофей, вони напевно демонструватимуть його в себе, використовуючи очевидну риторику.
Starikan на РФ давно говорят что воюют с НАТО, что вдруг поменяют немецкие танки в Украине? Ладно там ракеты летящие на Москву, и то Иран поставляет их РФ без каких либо последствий, а для ФРГ значит последствия будут. Причины экономические, Германия надеется, что война где-то как то устаканится и снова польется дешевый Ямальский газ.
ЛАД написав:.......... К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель. А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги. Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну. Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.
Це вже пережовування.
Все реально. 50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування). 1500км = 50т-60т людей. В Україні більше 20+млн працездатних осіб. 20млн/0.06млн = 333. Лише один місяць з 333місяців (==28років!!!) кожен з 20+млн має побути на фронті. Невже аж така страшна жертва? Побути один раз у активному житті (від 22р до 50р) місяць на фронті? І ще, може і в тилу теж місяць-два щось робити. Чи, може, просто заважає занадто страшна хитродупість?
І не треба знову жувати про "підготовленість". Взяли автомат, вивчили, постріляли (на все пару тижнів) і вже готові чекати в окопі хто там вилізе під постріл.
І вбити може кожен. Коротенький серіал Inside.Man -- 4 серії. Невдалий день, невдалі умови -- і святі вбивають... Не треба казочок, що більше 20млн людей в тилах не здатні вбивати. Особливо, коли це дозволяють, схвалюють і заохочують.
А зброя вся лишається на фронтах. Лише людям треба мінятись. Просто прикрутити хитродупість як то змогли навіть гебреї, у яких всі проходять військ.службу й чергування...
Прекрасно понимаю Ваши чувства, но, к сожалению, Ваши расчёты не верны, хотя красиво смотрятся. Не буду даже говорить о том, что неверна исходная цифра - в Украине нет 20 млн. мужчин соответствующего возраста. И не уверен, что такая цифра наберётся даже если прибавить женщин "как в Израиле". И, кстати, в Израиле в боевых частях женщин очень немного.
Насчёт "не здатні вбивати" я никогда не говорил. Тут вполне согласен с Вами.
А вот насчёт "підготовленості"... Вы себя сильно недооцениваете. Невозможно сравнивать человека, уже несколько месяцев провоевавшего, и человека, никогда даже близко не подходившего к армии. И Вы прекрасно понимаете, что далеко не все функции солдата сводятся к "чекати в окопі хто там вилізе під постріл". Тут, да и везде с пренебрежением пишут о российских "мобиках", которых часто используют как мясо, бросая в атаки без всякой подготовки. И правильно пишут. Думаю, ВСУ не добились бы таких результатов с неподготовленными солдатами. Не берусь точно утверждать, но, думаю, что освобождение севера было в большей степени благодаря подготовленным солдатам, а ко времени последующих успехов ВСУ Вы и призванные вместе с Вами или несколько позже уже успели стать обстрелянными и более-менее подготовленными. Если призванных менять каждый месяц (или просто слишком часто) всё это не удалось бы. О количестве жертв при этом даже говорить не стоит, их было бы значительно больше.
Передавать оружие из рук в руки... Думаю, Вы и сами понимаете, что это не работает. В таком случае оружие очень быстро придёт в негодность - "зачем о нём заботиться, мне на месяц как-нибудь хватит".
Что касается "хитродупості" тоже согласен с Вами. Что есть, то есть.
Для ротации хорошо было бы увеличить армию хотя бы раза в полтора или немного больше (с учётом потерь). Тогда можно было бы хотя бы организовать ротацию в режиме 2 месяца на фронте - месяц в тылу/на второй линии. Уже писал, в чём причины того, что это не делается. На мой взгляд, это нехватка оружия и денег. Только на зарплату военных сегодня расходуется больше, чем были все расходы на оборону в мирное время. Не буду заниматься даже приблизительными подсчётами - не хватает исходных данных, Вы это можете сделать лучше меня, но точно, что расходы большие. Увеличить их ещё в 1,5 раза у государства, думаю, просто нет возможности, бюджет остродефицитный и балансируется только благодаря западным спонсорам.
Возможно, Вы не согласитесь с моими рассуждениями (допускаю, что они не во всём верны), но, думаю, что они хоть в какой-то мере отражают ситуацию.