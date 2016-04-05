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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3363336433653366>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:59

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!

К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.

1. І як це виглядає при співвідношенні 40 до 140 млн?
2. Чому не було можливо це зробити літом-осінню, напр. розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:02

  Bobua написав:Це вже пережовування.

Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.

:oops:
Я, то же когда то был молод и прост... :oops: :cry:
- цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:05

Bobua, Успіх
Натрапив на отакий інформаційний масив рапортів та заяв на усі випадки служби, життя потім:
https://legal100.org.ua/uchasnykam-rosi ... cVO1MM9s6s
Зразки рапортів та заяв.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:14

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:А от від народу України очікуємо іншого -- довжелезних відпусток, демобілізації-мобілізації, заміни.
Тобто того -- що Захід зробити просто не може. Навіть якби раптом чомусь мав таке бажання.

Бо від тривалого перебування тут -- навіть гроші стають лише числами.
А от поїхав би Успіх додому на рік-два-три... і

Отож!
Жодні гроші не замінять СВОБОДИ!


Сегодняшняя новостная строка только одного издания, обязательно ознакомиться со всеми!:
https://www.dialog.ua/war/266432_1674237577
https://www.dialog.ua/war/266436_1674241412
https://www.dialog.ua/war/266437_1674241713
https://www.dialog.ua/war/266444_1674249961
https://www.dialog.ua/war/266441_1674248351
- Ни какой отсебятины.

Але Ви впустили головне:
Украинская армия продвинулась на участке фронта в районе Сватово. Оккупационная армия РФ полностью выбита из поселка Новоселовского, что в Луганской области.
https://www.dialog.ua/war/266465_1674303318
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:48

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Балтия повоевать просто не успела бы - слишком маленькая, всё закончилось бы слишком быстро.

Знову наративи рашистської пропагнди !!! рф з великої літери ЛАД ти розумієш, що для нас такі речі це рупор кремля? А Києв за три дні ти забув? Га? Хто ти такий, чому рашапропаганду сюди тулиш? Га? Я тобі цитую хороших русскіх: эта Украина чуть больше масковской области а мы её уже пачти как год не можем взять Самозабанся, будь ласка

Может не стоит сравнивать Украину с маленькой Прибалтикой?
И "наративи рашистської пропаганди" с истиной?
"эта Украина чуть больше масковской области" - чистая ложь. Не знаю чья - безграмотных россиян или Ваши домыслы.
Из Вики площадь Украины 603 700 км², площадь Московской области - 45 900 км². Разница "всего-то" в 13 раз.
Ну и так, для сравнения:
площадь Латвии - 64 589 км²;
площадь Литвы - 65 300 км²;
площадь Эстонии - 45 228 км².
Все вместе в 3,5 раза меньше Украины или 29% от украинской площади.
Напомнить, какая площадь была захвачена в Украине в самом начале войны или сами поищете?
Насколько помню, летом Зеленский называл цифру 125.000 км², это примерно 20% площади Украины. Так это уже после того, как оккупантов отогнали от Киева, Чернигова, Сум.
Чтобы Вы не перетрудились, напомню и цифры населения - вся Прибалтика почти 6 млн. Население Украины точно не знаю, но даже если не ориентироваться на цифру Госстата, а на более скромные оценки, то хотя бы раз в 6 больше.
Так как, стоит/можно сравнивать Прибалтику с Украиной?

"такі речі це рупор кремля" только для людей, не умеющих или не желающих хоть на минуту задуматься. Уверен, что большинство украинцев к таким не относятся.
Так что или научитесь немного задумываться прежде, чем писать, или воспользуйтесь своим же советом и "Самозабанся, будь ласка" сам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:48

Хтось уже зустрічав фото чи відео роботи Switchblade 600 які Україні обіцяли перший раз у березні другий раз жовтні ? У них там потужна боеголовка від Javelin мав би зносити ворожі С-400 та панцирі з танками без проблем
Зате є купа відео кацапських ланцетів :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:00

  vitaliian написав:
📰Чому Берлін так не хоче надавати Україні танки Leopard і досвід використання БМП Senator. Провідні медіа світу про війну 20 січня

WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями. Це буде значний козир для росіян, які можуть використати це як привід для ескалації та мобілізації всередині країни ― наприклад, якщо один із Leopard окупанти здобудуть як трофей, вони напевно демонструватимуть його в себе, використовуючи очевидну риторику.

Я теж так вважаю.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:16

Starikan на РФ давно говорят что воюют с НАТО, что вдруг поменяют немецкие танки в Украине? Ладно там ракеты летящие на Москву, и то Иран поставляет их РФ без каких либо последствий, а для ФРГ значит последствия будут. Причины экономические, Германия надеется, что война где-то как то устаканится и снова польется дешевый Ямальский газ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:39

  pesikot написав:Schmit
Мой тебе совет
Соскина пошли вслед за руским кораблем
Не позорься

Та я фільтрую той % маячні, що він несе, просто дає влучну характеристику зеленій команді. При цьому в порохоботстві ніхто його тут звинуватити не зможе, бо поливає лайном практично усіх.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:42

  Bobua написав:
  ЛАД написав:..........
К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.


Це вже пережовування.

Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.
В Україні більше 20+млн працездатних осіб.
20млн/0.06млн = 333.
Лише один місяць з 333місяців (==28років!!!) кожен з 20+млн має побути на фронті. Невже аж така страшна жертва? Побути один раз у активному житті (від 22р до 50р) місяць на фронті? І ще, може і в тилу теж місяць-два щось робити.
Чи, може, просто заважає занадто страшна хитродупість?

І не треба знову жувати про "підготовленість".
Взяли автомат, вивчили, постріляли (на все пару тижнів) і вже готові чекати в окопі хто там вилізе під постріл.

І вбити може кожен.
Коротенький серіал Inside.Man -- 4 серії. Невдалий день, невдалі умови -- і святі вбивають...
Не треба казочок, що більше 20млн людей в тилах не здатні вбивати. Особливо, коли це дозволяють, схвалюють і заохочують.

А зброя вся лишається на фронтах.
Лише людям треба мінятись.
Просто прикрутити хитродупість як то змогли навіть гебреї, у яких всі проходять військ.службу й чергування...

Прекрасно понимаю Ваши чувства, но, к сожалению, Ваши расчёты не верны, хотя красиво смотрятся.
Не буду даже говорить о том, что неверна исходная цифра - в Украине нет 20 млн. мужчин соответствующего возраста. И не уверен, что такая цифра наберётся даже если прибавить женщин "как в Израиле". И, кстати, в Израиле в боевых частях женщин очень немного.

Насчёт "не здатні вбивати" я никогда не говорил. Тут вполне согласен с Вами.

А вот насчёт "підготовленості"... Вы себя сильно недооцениваете. Невозможно сравнивать человека, уже несколько месяцев провоевавшего, и человека, никогда даже близко не подходившего к армии. И Вы прекрасно понимаете, что далеко не все функции солдата сводятся к "чекати в окопі хто там вилізе під постріл".
Тут, да и везде с пренебрежением пишут о российских "мобиках", которых часто используют как мясо, бросая в атаки без всякой подготовки. И правильно пишут. Думаю, ВСУ не добились бы таких результатов с неподготовленными солдатами. Не берусь точно утверждать, но, думаю, что освобождение севера было в большей степени благодаря подготовленным солдатам, а ко времени последующих успехов ВСУ Вы и призванные вместе с Вами или несколько позже уже успели стать обстрелянными и более-менее подготовленными. Если призванных менять каждый месяц (или просто слишком часто) всё это не удалось бы.
О количестве жертв при этом даже говорить не стоит, их было бы значительно больше.

Передавать оружие из рук в руки... Думаю, Вы и сами понимаете, что это не работает. В таком случае оружие очень быстро придёт в негодность - "зачем о нём заботиться, мне на месяц как-нибудь хватит".

Что касается "хитродупості" тоже согласен с Вами. Что есть, то есть.

Для ротации хорошо было бы увеличить армию хотя бы раза в полтора или немного больше (с учётом потерь). Тогда можно было бы хотя бы организовать ротацию в режиме 2 месяца на фронте - месяц в тылу/на второй линии.
Уже писал, в чём причины того, что это не делается. На мой взгляд, это нехватка оружия и денег. Только на зарплату военных сегодня расходуется больше, чем были все расходы на оборону в мирное время. Не буду заниматься даже приблизительными подсчётами - не хватает исходных данных, Вы это можете сделать лучше меня, но точно, что расходы большие. Увеличить их ещё в 1,5 раза у государства, думаю, просто нет возможности, бюджет остродефицитный и балансируется только благодаря западным спонсорам.

Возможно, Вы не согласитесь с моими рассуждениями (допускаю, что они не во всём верны), но, думаю, что они хоть в какой-то мере отражают ситуацию.
ЛАД
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