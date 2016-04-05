Додано: Суб 21 січ, 2023 20:42

Bobua написав: ЛАД написав: ..........

К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.

А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.

Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.

Но, к большому сожалению, чего нет, того нет. ..........К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.



Це вже пережовування.



Все реально.

50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).

1500км = 50т-60т людей.

В Україні більше 20+млн працездатних осіб.

20млн/0.06млн = 333.

Лише один місяць з 333місяців (==28років!!!) кожен з 20+млн має побути на фронті. Невже аж така страшна жертва? Побути один раз у активному житті (від 22р до 50р) місяць на фронті? І ще, може і в тилу теж місяць-два щось робити.

Чи, може, просто заважає занадто страшна хитродупість?



І не треба знову жувати про "підготовленість".

Взяли автомат, вивчили, постріляли (на все пару тижнів) і вже готові чекати в окопі хто там вилізе під постріл.



І вбити може кожен.

Коротенький серіал Inside.Man -- 4 серії. Невдалий день, невдалі умови -- і святі вбивають...

Не треба казочок, що більше 20млн людей в тилах не здатні вбивати. Особливо, коли це дозволяють, схвалюють і заохочують.



А зброя вся лишається на фронтах.

Лише людям треба мінятись.

Просто прикрутити хитродупість як то змогли навіть гебреї, у яких всі проходять військ.службу й чергування... Це вже пережовування.Все реально.50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).1500км = 50т-60т людей.В Україні більше 20+млн працездатних осіб.20млн/0.06млн = 333.Лише один місяць з 333місяців (==28років!!!) кожен з 20+млн має побути на фронті. Невже аж така страшна жертва? Побути один раз у активному житті (від 22р до 50р) місяць на фронті? І ще, може і в тилу теж місяць-два щось робити.Чи, може, просто заважає занадто страшна хитродупість?І не треба знову жувати про "підготовленість".Взяли автомат, вивчили, постріляли (на все пару тижнів) і вже готові чекати в окопі хто там вилізе під постріл.І вбити може кожен.Коротенький серіал Inside.Man -- 4 серії. Невдалий день, невдалі умови -- і святі вбивають...Не треба казочок, що більше 20млн людей в тилах не здатні вбивати. Особливо, коли це дозволяють, схвалюють і заохочують.А зброя вся лишається на фронтах.Лише людям треба мінятись.Просто прикрутити хитродупість як то змогли навіть гебреї, у яких всі проходять військ.службу й чергування...

боевых

Прекрасно понимаю Ваши чувства, но, к сожалению, Ваши расчёты не верны, хотя красиво смотрятся.Не буду даже говорить о том, что неверна исходная цифра - в Украине нет 20 млн. мужчин соответствующего возраста. И не уверен, что такая цифра наберётся даже если прибавить женщин "как в Израиле". И, кстати, в Израиле вчастях женщин очень немного.Насчёт "не здатні вбивати" я никогда не говорил. Тут вполне согласен с Вами.А вот насчёт "підготовленості"... Вы себя сильно недооцениваете. Невозможно сравнивать человека, уже несколько месяцев провоевавшего, и человека, никогда даже близко не подходившего к армии. И Вы прекрасно понимаете, что далеко не все функции солдата сводятся к "чекати в окопі хто там вилізе під постріл".Тут, да и везде с пренебрежением пишут о российских "мобиках", которых часто используют как мясо, бросая в атаки без всякой подготовки. И правильно пишут. Думаю, ВСУ не добились бы таких результатов с неподготовленными солдатами. Не берусь точно утверждать, но, думаю, что освобождение севера было в большей степени благодаря подготовленным солдатам, а ко времени последующих успехов ВСУ Вы и призванные вместе с Вами или несколько позже уже успели стать обстрелянными и более-менее подготовленными. Если призванных менять каждый месяц (или просто слишком часто) всё это не удалось бы.О количестве жертв при этом даже говорить не стоит, их было бы значительно больше.Передавать оружие из рук в руки... Думаю, Вы и сами понимаете, что это не работает. В таком случае оружие очень быстро придёт в негодность - "зачем о нём заботиться, мне на месяц как-нибудь хватит".Что касается "хитродупості" тоже согласен с Вами. Что есть, то есть.Для ротации хорошо было бы увеличить армию хотя бы раза в полтора или немного больше (с учётом потерь). Тогда можно было бы хотя бы организовать ротацию в режиме 2 месяца на фронте - месяц в тылу/на второй линии.Уже писал, в чём причины того, что это не делается. На мой взгляд, это нехватка оружия и денег. Только на зарплату военных сегодня расходуется больше, чем были все расходы на оборону в мирное время. Не буду заниматься даже приблизительными подсчётами - не хватает исходных данных, Вы это можете сделать лучше меня, но точно, что расходы большие. Увеличить их ещё в 1,5 раза у государства, думаю, просто нет возможности, бюджет остродефицитный и балансируется только благодаря западным спонсорам.Возможно, Вы не согласитесь с моими рассуждениями (допускаю, что они не во всём верны), но, думаю, что они хоть в какой-то мере отражают ситуацию.