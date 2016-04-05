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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3363336433653366
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:48

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:53

  vitaliian написав:Starikan на РФ давно говорят что воюют с НАТО, что вдруг поменяют немецкие танки в Украине? Ладно там ракеты летящие на Москву, и то Иран поставляет их РФ без каких либо последствий, а для ФРГ значит последствия будут. Причины экономические, Германия надеется, что война где-то как то устаканится и снова польется дешевый Ямальский газ.

И это играет роль. Я примерно об этом же и писал ранее, но в более пессимистическом тоне (что делать Западу, если Украина при его поддержке тем не менее проиграет):
viewtopic.php?p=5530717#p5530717
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:55

  flyman написав:
  ЛАД написав:............
К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.

1. І як це виглядає при співвідношенні 40 до 140 млн?

Вы неверно выделили. Я бы выделил так, как выше.
Соотношение, действительно, не очень виглядає.
Но у нас вопрос в защите независимости на своей территории. У россиян - "СВО" на чужой территории при явном отсутствии угрозы РФ - сложно оправдать массовую мобилизацию. Так что соотношение выравнивается.
2. Чому не було можливо це зробити літом-осінню, напр. розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?

Не напомните, в какой момент были такие шансы?
Я что-то такой ситуации не видел.
Возможно, шансы на большее развитие наступление были в Харьковской области, но, похоже, тогда просто не ожидали такого значительного успеха и не были готовы/не решились развивать наступление дальше.
ЛАД
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  #<1 ... 3363336433653366
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