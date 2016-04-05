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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3363336433653366
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:48

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:53

  vitaliian написав:Starikan на РФ давно говорят что воюют с НАТО, что вдруг поменяют немецкие танки в Украине? Ладно там ракеты летящие на Москву, и то Иран поставляет их РФ без каких либо последствий, а для ФРГ значит последствия будут. Причины экономические, Германия надеется, что война где-то как то устаканится и снова польется дешевый Ямальский газ.

И это играет роль. Я примерно об этом же и писал ранее, но в более пессимистическом тоне (что делать Западу, если Украина при его поддержке тем не менее проиграет):
viewtopic.php?p=5530717#p5530717
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:55

  flyman написав:
  ЛАД написав:............
К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.

1. І як це виглядає при співвідношенні 40 до 140 млн?

Вы неверно выделили. Я бы выделил так, как выше.
Соотношение, действительно, не очень виглядає.
Но у нас вопрос в защите независимости на своей территории. У россиян - "СВО" на чужой территории при явном отсутствии угрозы РФ - сложно оправдать массовую мобилизацию. Так что соотношение выравнивается.
2. Чому не було можливо це зробити літом-осінню, напр. розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?

Не напомните, в какой момент были такие шансы?
Я что-то такой ситуации не видел.
Возможно, шансы на большее развитие наступление были в Харьковской области, но, похоже, тогда просто не ожидали такого значительного успеха и не были готовы/не решились развивать наступление дальше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:33

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:............
К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.

1. І як це виглядає при співвідношенні 40 до 140 млн?

Вы неверно выделили. Я бы выделил так, как выше.
Соотношение, действительно, не очень виглядає.
Но у нас вопрос в защите независимости на своей территории. У россиян - "СВО" на чужой территории при явном отсутствии угрозы РФ - сложно оправдать массовую мобилизацию. Так что соотношение выравнивается.
2. Чому не було можливо це зробити літом-осінню, напр. розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?

Не напомните, в какой момент были такие шансы?
Я что-то такой ситуации не видел.
Возможно, шансы на большее развитие наступление были в Харьковской области, но, похоже, тогда просто не ожидали такого значительного успеха и не были готовы/не решились развивать наступление дальше.

Думаю, що момент ініціативи був втрачений літом-осінню.
Тоді можна було "на плечах" дійти до Криму.
Наразі, аби маневрено оборонятися. Дають зброї саме стільки.
Теж тре розуміти, що "партнери" прораховують і ризики і профіти і втрати, які вони отримують.
Щоб Україна стала для них "своєю", треба прийняти їхні, тобто західні, чи ж європейські цінності.
Без цього для них як дикуни-аборигени.
Те що в нас закритий медійний простір цензурою і єдиним марафоном, не означає, що партнери не "в курсі".
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:42

  Ukrainian написав:Schmit
Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ? :lol:


для тих, хто намагається косити під дурника (десь там в канадіях, і при цьому намагається повчати нас як нам тут зараз жити) - він пропонує міноборони закуповуватися в тих же постачальників, де і атб. масштаби в міноборони не менші будуть ніж в атб. вийде значно дешевше, ніж в приведеному прикладі.
не доходить ніяк? :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:26

  wild.tomcat написав:
  Ukrainian написав:Schmit
Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ? :lol:


для тих, хто намагається косити під дурника (десь там в канадіях, і при цьому намагається повчати нас як нам тут зараз жити) - він пропонує міноборони закуповуватися в тих же постачальників, де і атб. масштаби в міноборони не менші будуть ніж в атб. вийде значно дешевше, ніж в приведеному прикладі.
не доходить ніяк? :D

То в чому проблема купляй там де купляє АТБ ? 8)
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:41

  Ukrainian написав:
  wild.tomcat написав:
  Ukrainian написав:Schmit
Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ? :lol:


для тих, хто намагається косити під дурника (десь там в канадіях, і при цьому намагається повчати нас як нам тут зараз жити) - він пропонує міноборони закуповуватися в тих же постачальників, де і атб. масштаби в міноборони не менші будуть ніж в атб. вийде значно дешевше, ніж в приведеному прикладі.
не доходить ніяк? :D

То в чому проблема купляй там де купляє АТБ ? 8)


тикати будеш корєшу по стакану, а у вихованих людей (не так, як у всіляких оленів) прийнято до незнайомих людей звертатися на "ви". ще раз, для тих, хто косить під дурника - він якраз і пропонує для міноборони купляти там де дешевше, а не там, де для власної кишені вигідніше. дійшло? чи потрібно додатково розтлумачувати? це погода канадійска впливає? чи довга розлука з ненькою?
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:він якраз і пропонує для міноборони купляти там де дешевше, а не там, де для власної кишені вигідніше.

Хамити будеш своїй мамі.
І не потрібно натякати що в мін оборони України до цього часу процвітає схематоз на корупція, всі прекрасно знають що з цим ще за часів Порошенка було покінчено.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:04

  Ukrainian написав:
  wild.tomcat написав:він якраз і пропонує для міноборони купляти там де дешевше, а не там, де для власної кишені вигідніше.

Хамити будеш своїй мамі.
І не потрібно натякати що в мін оборони України до цього часу процвітає схематоз на корупція, всі прекрасно знають що з цим ще за часів Порошенка було покінчено.


своїй хами(ть). ще раз - у вихованих прийняти з незнайомими на ви. у рагулів - на ти. вам вибирати, до кого ви себе відносите :D
і пох, що там було за порошенка. його вже майже 4 роки як немає. скільки можна його згадувати? більше ні на кого стрілки переводити? при ньому може і покінчили, а тут, як бачимо відновили. :D і конкретно по наведеному прикладу (а саме по суттєво завищеним закупівельним цінам) є що сказати, окрім як на пороха перевести стрілки? чи і тут порох врса...я, ну в сенсі, цінники робив? :D
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