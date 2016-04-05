vitaliian написав:Starikan на РФ давно говорят что воюют с НАТО, что вдруг поменяют немецкие танки в Украине? Ладно там ракеты летящие на Москву, и то Иран поставляет их РФ без каких либо последствий, а для ФРГ значит последствия будут. Причины экономические, Германия надеется, что война где-то как то устаканится и снова польется дешевый Ямальский газ.
И это играет роль. Я примерно об этом же и писал ранее, но в более пессимистическом тоне (что делать Западу, если Украина при его поддержке тем не менее проиграет): viewtopic.php?p=5530717#p5530717
ЛАД написав:............ К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель. А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги. Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну. Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.
1. І як це виглядає при співвідношенні 40 до 140 млн?
Вы неверно выделили. Я бы выделил так, как выше. Соотношение, действительно, не очень виглядає. Но у нас вопрос в защите независимости на своей территории. У россиян - "СВО" на чужой территории при явном отсутствии угрозы РФ - сложно оправдать массовую мобилизацию. Так что соотношение выравнивается.
2. Чому не було можливо це зробити літом-осінню, напр. розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?
Не напомните, в какой момент были такие шансы? Я что-то такой ситуации не видел. Возможно, шансы на большее развитие наступление были в Харьковской области, но, похоже, тогда просто не ожидали такого значительного успеха и не были готовы/не решились развивать наступление дальше.
Ukrainian написав:Schmit Пропонуєш Міноборони в АТБ за куплятися ?
для тих, хто намагається косити під дурника (десь там в канадіях, і при цьому намагається повчати нас як нам тут зараз жити) - він пропонує міноборони закуповуватися в тих же постачальників, де і атб. масштаби в міноборони не менші будуть ніж в атб. вийде значно дешевше, ніж в приведеному прикладі. не доходить ніяк?
І при Кравчуку і при Кучмі і при Ющенко мутки та схемки були і при Януковичу були і при Порошенку були і зараз є. А куди і чому вони мали зникнути? До речі корупція один з факторів чому Україну не беруть в НАТО.
на моменті обговорюється те, що є зараз. як і те, що це не припустимо і повинно бути виправлено (і покарано). і що власне зараз можна зробити (чи хоча б спробувати). який сенс обговорювати зараз те, що було "при Кравчуку і при Кучмі і при Ющенко", якщо на те вже ніяк не вплинути? та і зараз по.. що було тоді. зараз цікаво що є зараз. чи, з вашої точки зору, те, що було тоді, є виправданням для того, що є зараз? при льоні крали, при льоні 2у крали, при віті крали, то нехай і при вові крадуть?. цікава філософія. upd між іншим, "зраду" (ви ж назвали це так? ) вже обговорюютьу вищих колах. це вам щоб "зрада" вже не такою вже і зрадою задавалася. ну і як у відомому анекдоті - "не прокатіло" (с) «Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?» кандидат в президенти В. Зеленський, 19.04.2019, стадіон.
vitaliian написав:Starikan на РФ давно говорят что воюют с НАТО, что вдруг поменяют немецкие танки в Украине? Ладно там ракеты летящие на Москву, и то Иран поставляет их РФ без каких либо последствий, а для ФРГ значит последствия будут. Причины экономические, Германия надеется, что война где-то как то устаканится и снова польется дешевый Ямальский газ.
И это играет роль. Я примерно об этом же и писал ранее, но в более пессимистическом тоне (что делать Западу, если Украина при его поддержке тем не менее проиграет): viewtopic.php?p=5530717#p5530717
На мою думку, програш України рфії попри підтримки Заходу означає неминучий розпад ЕС з подальшим підминанням частини Європи рашкою. А також необхідністю Німеччини-Франції співпрацювати більш тісно з рфією, ніж з Штатами, Британією.
Тобто тоді Європа, як мінімум, піде в обійми азіатів. Зараз же Європа йде в обійми Штатів та інших західних партнерів. Своїх партнерів.
Війна по суті йде за Європу... Хитродупі німці ж ще плекають надію, що все обійдеться, та вони так і залишаться тими, як зараз. Що ситуація з їх поглинанням заморозиться ще на тривалий час. А вони так і будуть хитродупо на двох (чи трьох)) стільцях -- від Штатів отримувати збройний захист (як члени НАТО), від греків, іспанців і т.д. ресурси росту від поглинання їх ринків; а від азіатів - дешеві ресурси.
Глобалізація-с. Жирний, але слабкий кабанчик (Європа) буде інтегруватися (буде поглинута більш сильними) або м'яко цивілізовано Штатами-Британією, або грубо азіатами. Ринок... Ринки вимагають постійного розширення. А.Сміт.
Що гроші американських пенсіонерів повинні в чомусь десь працювати (в тому числі у капіталі, який перебазовується з Європи в США; в товарах, які купує тепер Європа; і т.д.). Що китайці тепер більше їдять "м'яса". Все це вимагає ресурсів росту капіталу. Конкуренція риночна часто закінчується неринковими інструментами. А з боку варварів (тобто менш розвинених азіатів) - майже завжди.
Імхо. Німці не дурні. Варіант повного програшу України за підтримки Заходу навіть не розглядається. Ніким на Заході. Після вже отакого глибокого втягування Заходу. Просто німці блефують, вдаючи, що Штатам перемога України більш важлива, ніж їм. Але американці (сенатор же) так прямо їм! і сказав -- німці повинні зрозуміти, що це саме в їх інтересах.
Німці ж, гадаю, відповіли: звиняйте, ми й так несемо збитки від розриву з рфією. В той час коли ви отримуєте профіт...
Отак і шукають компроміс. Нічого особистого, просто калькулятор. От тільки в українців на калькуляторі цифри життів. Хоча ж напали-то азіати саме на Україну. Тобто тільки саме їй треба безпосередньо захищатися.
вы серьёзно думаете, что например АТБ что-то покупает? пи..ец. к любому ритейлеру почему не обратилось минобороны? там очередь под реализацию, процентов так на 20% дешевле. сами знаете какие откаты на тендерах. 50% минимум нужно отдать. хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет