Додано: Суб 21 січ, 2023 23:50

Starikan написав: vitaliian написав: Starikan на РФ давно говорят что воюют с НАТО, что вдруг поменяют немецкие танки в Украине? Ладно там ракеты летящие на Москву, и то Иран поставляет их РФ без каких либо последствий, а для ФРГ значит последствия будут. Причины экономические, Германия надеется, что война где-то как то устаканится и снова польется дешевый Ямальский газ. на РФ давно говорят что воюют с НАТО, что вдруг поменяют немецкие танки в Украине? Ладно там ракеты летящие на Москву, и то Иран поставляет их РФ без каких либо последствий, а для ФРГ значит последствия будут. Причины экономические, Германия надеется, что война где-то как то устаканится и снова польется дешевый Ямальский газ.

И это играет роль. Я примерно об этом же и писал ранее, но в более пессимистическом тоне (что делать Западу, если Украина при его поддержке тем не менее проиграет):

viewtopic.php?p=5530717#p5530717 И это играет роль. Я примерно об этом же и писал ранее, но в более пессимистическом тоне (что делать Западу, если Украина при его поддержке тем не менее проиграет):

На мою думку, програш України рфії попри підтримки Заходу означає неминучий розпад ЕС з подальшим підминанням частини Європи рашкою.А також необхідністю Німеччини-Франції співпрацювати більш тісно з рфією, ніж з Штатами, Британією.Тобто тоді Європа, як мінімум, піде в обійми азіатів.Зараз же Європа йде в обійми Штатів та інших західних партнерів. Своїх партнерів.Війна по суті йде за Європу...Хитродупі німці ж ще плекають надію, що все обійдеться, та вони так і залишаться тими, як зараз.Що ситуація з їх поглинанням заморозиться ще на тривалий час.А вони так і будуть хитродупо на двох (чи трьох)) стільцях -- від Штатів отримувати збройний захист (як члени НАТО), від греків, іспанців і т.д. ресурси росту від поглинання їх ринків; а від азіатів - дешеві ресурси.Глобалізація-с.Жирний, але слабкий кабанчик (Європа) буде інтегруватися (буде поглинута більш сильними) або м'яко цивілізовано Штатами-Британією, або грубо азіатами.Ринок...Ринки вимагають постійного розширення. А.Сміт.Що гроші американських пенсіонерів повинні в чомусь десь працювати (в тому числі у капіталі, який перебазовується з Європи в США; в товарах, які купує тепер Європа; і т.д.).Що китайці тепер більше їдять "м'яса".Все це вимагає ресурсів росту капіталу. Конкуренція риночна часто закінчується неринковими інструментами. А з боку варварів (тобто менш розвинених азіатів) - майже завжди.Імхо. Німці не дурні. Варіант повного програшу України за підтримки Заходу навіть не розглядається. Ніким на Заході. Після вже отакого глибокого втягування Заходу.Просто німці блефують, вдаючи, що Штатам перемога України більш важлива, ніж їм.Але американці (сенатор же) так прямо їм! і сказав -- німці повинні зрозуміти, що це саме в їх інтересах.Німці ж, гадаю, відповіли: звиняйте, ми й так несемо збитки від розриву з рфією. В той час коли ви отримуєте профіт...Отак і шукають компроміс.Нічого особистого, просто калькулятор.От тільки в українців на калькуляторі цифри життів. Хоча ж напали-то азіати саме на Україну. Тобто тільки саме їй треба безпосередньо захищатися.