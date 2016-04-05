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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 01:01
beee написав:
вы серьёзно думаете, что например АТБ что-то покупает?
пи..ец. к любому ритейлеру почему не обратилось минобороны? там очередь под реализацию, процентов так на 20% дешевле. сами знаете какие откаты на тендерах. 50% минимум нужно отдать.
хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет
Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.
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antey1969
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Додано: Нед 22 січ, 2023 01:07
detroytred написав:
На мою думку, програш України рфії попри підтримки Заходу означає неминучий розпад ЕС з подальшим підминанням частини Європи рашкою.
А також необхідністю Німеччини-Франції співпрацювати більш тісно з рфією, ніж з Штатами, Британією.
Не рівняйте ерефію з радянським союзом.
її "перемога" нічого не принесе, тільки все усугубить до космічних розмірів.
8 років окупації сходу України, вони "щось поимели" кроме геммору з цього?
Крим хоч копійку дав в бюджет раисеи?
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Додано: Нед 22 січ, 2023 01:16
antey1969 написав:
Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.
А для тебе хто кращий, ватанчику?
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 22 січ, 2023 01:53
sergey_sryvkin написав: antey1969 написав:
Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.
А для тебе хто кращий, ватанчику?
Он после пятёрки рюмах "Путинки" или "Распутина", шо подмигивает, определится.
Сейчас два кандидата - Устинов и Язов
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