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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3364336533663367
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 01:01

  beee написав:вы серьёзно думаете, что например АТБ что-то покупает?
пи..ец. к любому ритейлеру почему не обратилось минобороны? там очередь под реализацию, процентов так на 20% дешевле. сами знаете какие откаты на тендерах. 50% минимум нужно отдать.
хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет

Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 01:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На мою думку, програш України рфії попри підтримки Заходу означає неминучий розпад ЕС з подальшим підминанням частини Європи рашкою.
А також необхідністю Німеччини-Франції співпрацювати більш тісно з рфією, ніж з Штатами, Британією.


Не рівняйте ерефію з радянським союзом.
її "перемога" нічого не принесе, тільки все усугубить до космічних розмірів.
8 років окупації сходу України, вони "щось поимели" кроме геммору з цього?
Крим хоч копійку дав в бюджет раисеи?
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 01:16

  antey1969 написав:Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.

А для тебе хто кращий, ватанчику?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 01:53

  sergey_sryvkin написав:
  antey1969 написав:Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.

А для тебе хто кращий, ватанчику?

Он после пятёрки рюмах "Путинки" или "Распутина", шо подмигивает, определится.
Сейчас два кандидата - Устинов и Язов
барабашов
 
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