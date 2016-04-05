beee написав:вы серьёзно думаете, что например АТБ что-то покупает? пи..ец. к любому ритейлеру почему не обратилось минобороны? там очередь под реализацию, процентов так на 20% дешевле. сами знаете какие откаты на тендерах. 50% минимум нужно отдать. хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет
Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины. Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.
detroytred написав:На мою думку, програш України рфії попри підтримки Заходу означає неминучий розпад ЕС з подальшим підминанням частини Європи рашкою. А також необхідністю Німеччини-Франції співпрацювати більш тісно з рфією, ніж з Штатами, Британією.
Не рівняйте ерефію з радянським союзом. її "перемога" нічого не принесе, тільки все усугубить до космічних розмірів. 8 років окупації сходу України, вони "щось поимели" кроме геммору з цього? Крим хоч копійку дав в бюджет раисеи?
budivelnik написав:Не треба плутати доставку на склад мережі і доставку на передок.... Як я розумію останні 50 км до лінії фронту - ще той квест.
Ви справді думаєте що люди такі дурні і можливо впарить таку єресь що при закупці в ціну на продукти закладена доставка гражданським постачальником його транспортом продуктів на нуль? Курині яйця стають по 17 гривнів за шт бо їх везуть в Бахмут або Кліщіївку ? А може все ж на тиловий склад бригади десь в Білій Церкві?
Hotab написав:...... Я колись приводив вартість стрімянки алюмінієвої для вертольота. В накладній ціна десятки тисяч. А звичайної ручної тєлєжки для боєприпасів - під сотню тисяч.
Тєхнарі жахались,як проводили інвертаризацію і бачили ці цифри.
Не знаю, как сегодня, но раньше такое же было и у американцев. Объясняли более высокими требованиями к качеству военной продукции. Где-то это бывает оправдано.
У нас багато чого повторюють те, що пройдено іншими давним-давно. Дійсно, в США військові закупівлі розганяли ціни в сотні раз. Рекомендую "Закони Мерфі" розділ "Військова мудрість". Там і про ветеранські справи цікаві приклади. Ну але можна би пробувати якось вже не наступати на ці граблі. У совку, навпаки, ціни на військове начиння були в рази занижені і мали мало спільного з реальною собівартістю.
budivelnik написав:Я часто купую товари по акціям в мережах для подальшого перепродажу( те саме Метро) Так от Акція - як правило товар який не встигає продатись мережею до досягнення 2/3 терміну придатності - це найчастіше ... Не треба плутати доставку на склад мережі і доставку на передок.... Як я розумію останні 50 км до лінії фронту - ще той квест.
Щодо Метро згоден - тепер навіть як на мене запізно вони реагують і в результаті залишаються з нереалізованою просрочкою з делікатесів. Але по доставці:
У моєму розпорядженні від джерела у ЗСУ опинилась угода Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Наголошу ще раз, мова не про «нуль», одна доставка до якого дійсно може зробити дорожчою будь-яку закупівлю. https://zn.ua/ukr/economic-security/til ... ittja.html у розпорядженні ZN.UA зберігся контракт на харчування солдатів 2021 року, тому що про нього тоді робили публікацію. Його абсолютно відкрито було опубліковано у Prozorro. Але з початком російського вторгнення держава вирішила приховати інформацію про всі закупівлі військових, у тому числі і про ті, що здійснювалися у попередні роки.
Тепер багато чого завбачливо приховали від громадськості з відповідними наслідками.