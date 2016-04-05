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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 33653366336733683369>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 01:01

  beee написав:вы серьёзно думаете, что например АТБ что-то покупает?
пи..ец. к любому ритейлеру почему не обратилось минобороны? там очередь под реализацию, процентов так на 20% дешевле. сами знаете какие откаты на тендерах. 50% минимум нужно отдать.
хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет

Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 01:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На мою думку, програш України рфії попри підтримки Заходу означає неминучий розпад ЕС з подальшим підминанням частини Європи рашкою.
А також необхідністю Німеччини-Франції співпрацювати більш тісно з рфією, ніж з Штатами, Британією.


Не рівняйте ерефію з радянським союзом.
її "перемога" нічого не принесе, тільки все усугубить до космічних розмірів.
8 років окупації сходу України, вони "щось поимели" кроме геммору з цього?
Крим хоч копійку дав в бюджет раисеи?
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 01:16

  antey1969 написав:Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.

А для тебе хто кращий, ватанчику?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 01:53

  sergey_sryvkin написав:
  antey1969 написав:Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.

А для тебе хто кращий, ватанчику?

Он после пятёрки рюмах "Путинки" или "Распутина", шо подмигивает, определится.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 03:42

  budivelnik написав:Не треба плутати доставку на склад мережі і доставку на передок....
Як я розумію останні 50 км до лінії фронту - ще той квест.

Ви справді думаєте що люди такі дурні і можливо впарить таку єресь що при закупці в ціну на продукти закладена доставка гражданським постачальником його транспортом продуктів на нуль? Курині яйця стають по 17 гривнів за шт бо їх везуть в Бахмут або Кліщіївку ? :shock: А може все ж на тиловий склад бригади десь в Білій Церкві?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 07:52

  detroytred написав:
  vitaliian написав:А чё потерли Арестовича? По моему показательно, как точка зрения зависит от кочки сидения. И вид у него потрёпанный.

Так канал недоступний.
Що він там прогнозував?

Не хочу такое повторять потому что лютый трэшак.
https://t.me/vlada/61019
Ранее я писал что он работает на русскую аудиторию, думал это такая задумка, такое задание. Ипсо.

Сейчас я понимаю задания не было, он просто работал на свой pr

Проблема блогеров, они говорят то, чего от них хотят слышать, иначе отписка. Проблема обиженных блогеров, в расход идёт всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 січ, 2023 08:10, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 08:01

  ЛАД написав:
  Hotab написав:......
Я колись приводив вартість стрімянки алюмінієвої для вертольота. В накладній ціна десятки тисяч.
А звичайної ручної тєлєжки для боєприпасів - під сотню тисяч.

Тєхнарі жахались,як проводили інвертаризацію і бачили ці цифри.

Не знаю, как сегодня, но раньше такое же было и у американцев.
Объясняли более высокими требованиями к качеству военной продукции. :)
Где-то это бывает оправдано.

У нас багато чого повторюють те, що пройдено іншими давним-давно. Дійсно, в США військові закупівлі розганяли ціни в сотні раз. Рекомендую "Закони Мерфі" розділ "Військова мудрість". Там і про ветеранські справи цікаві приклади. Ну але можна би пробувати якось вже не наступати на ці граблі. У совку, навпаки, ціни на військове начиння були в рази занижені і мали мало спільного з реальною собівартістю.
  budivelnik написав:Я часто купую товари по акціям в мережах для подальшого перепродажу( те саме Метро)
Так от
Акція - як правило товар який не встигає продатись мережею до досягнення 2/3 терміну придатності - це найчастіше
...
Не треба плутати доставку на склад мережі і доставку на передок....
Як я розумію останні 50 км до лінії фронту - ще той квест.

Щодо Метро згоден - тепер навіть як на мене запізно вони реагують і в результаті залишаються з нереалізованою просрочкою з делікатесів. Але по доставці:
У моєму розпорядженні від джерела у ЗСУ опинилась угода Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Наголошу ще раз, мова не про «нуль», одна доставка до якого дійсно може зробити дорожчою будь-яку закупівлю. https://zn.ua/ukr/economic-security/til ... ittja.html
у розпорядженні ZN.UA зберігся контракт на харчування солдатів 2021 року, тому що про нього тоді робили публікацію. Його абсолютно відкрито було опубліковано у Prozorro. Але з початком російського вторгнення держава вирішила приховати інформацію про всі закупівлі військових, у тому числі і про ті, що здійснювалися у попередні роки.

Тепер багато чого завбачливо приховали від громадськості з відповідними наслідками.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 08:23

  vitaliian написав:
  detroytred написав:
  vitaliian написав:А чё потерли Арестовича? По моему показательно, как точка зрения зависит от кочки сидения. И вид у него потрёпанный.

Так канал недоступний.
Що він там прогнозував?

Не хочу такое повторять потому что лютый трэшак.
https://t.me/vlada/61019
Ранее я писал что он работает на русскую аудиторию, думал это такая задумка, такое задание. Ипсо.

Сейчас я понимаю задания не было, он просто работал на свой pr

Проблема блогеров, они говорят то, чего от них хотят слышать, иначе отписка. Проблема обиженных блогеров, в расход идёт всё.

посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 08:28

В продолжении темы повесток.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:07

  vitaliian написав:В продолжении темы повесток.
https://t.me/xk_krop/17103


Туда же:
В городе Сколе Стрыйского района Львовской области полиция остановила траурную процессию на похоронах военнослужащего ВСУ, а представители ТСК раздали родственникам и близким погибшего повестки.

Непонятно, почему эти стада упитанных быков, нападающих на людей на улице, сами не на фронте? Слышал даже версию, что некоторые идут в полицию, чтобы не идти в армию (у полиции "броня")
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