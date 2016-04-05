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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3366336733683369>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:07

vitaliian а що не так? на ТГ є адвокатеса яка пояснює всі нюанси.

На відео працівники воєнкомату поцікавилися - батя їх послав.
Хтось підключив поліцію - батя їх теж послав.
Поліціянти крутять батю за непокору , пакують у відділок.
У відділку баті стане зле , від супутніх вікових недуг - його відпустять додому.
-------------------------------
Воєнкоми, типовий набір з ТРО , що роблять надзусилля для плану, щоб самим не поїхати на 0.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:09

Может они работают на кремль?

Так "раскачивать лодку" в военное время могут только враги. В коментариях к видео выше уже предлагают совершать расправы над этими провокаторами. Кому это выгодно?

А тем временем, минобороны пилит бюджеты как в последний день, и одновременно требует донаты. А раньше брали взятки за устройство в тро, а сейчас наоборот. Неплохо устроились. Кто ж такую тему будет заканчивать?
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:Может они работают на кремль?

а як дивися відосики с бамбаса, як там одні жінки і чоловіків теж хватають на влицях,
то серце радіє , що "вони" там працюють на Україну.
Нічия 1:1. Підходи однакові , тупі совкові , солдафонтські.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:16

  Goodman написав:vitaliian а що не так?
я же не писал что "все так" или что то "не так". Зачем в каждом моем сообщении искать зраду? На тему повесток мало видео, восполняю пробел.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:Так "раскачивать лодку" в военное время могут только враги. В коментариях к видео выше уже предлагают совершать расправы над этими провокаторами. Кому это выгодно?


Застаріла в тебе методичка , в Україні нема поняття "качати якісь лодки", це все від пуйла, господаря твого, це він такий ідолопоклонник мариман.
Петро1 прорубав вікно до Європи, а пуйло вирішило - провітрили і досить.
Торпеду Посейдон Вам, у Вашу розкачану лодку. Здоровья крейсеру "Мацква".
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Зачем в каждом моем сообщении искать зраду? На тему повесток мало видео, восполняю пробел.

Особисте відео буде , чи проєктується?
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:22

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Зачем в каждом моем сообщении искать зраду? На тему повесток мало видео, восполняю пробел.

Особисте відео буде , чи проєктується?

Здесь уже есть персонаж, который постоянно лезет в душу. Эта форумная ниша занята. Ищите другую.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:23

  edvardd написав:посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 січ, 2023 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Здесь уже есть персонаж, который постоянно лезет в душу. Эта форумная ниша занята. Ищите другую.

https://t.me/BerezaJuice/26681
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:26

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Здесь уже есть персонаж, который постоянно лезет в душу. Эта форумная ниша занята. Ищите другую.

https://t.me/BerezaJuice/26681

Даже без звука видно, что она сумашедшая.
vitaliian
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