|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:07
vitaliian а що не так? на ТГ є адвокатеса яка пояснює всі нюанси.
На відео працівники воєнкомату поцікавилися - батя їх послав.
Хтось підключив поліцію - батя їх теж послав.
Поліціянти крутять батю за непокору , пакують у відділок.
У відділку баті стане зле , від супутніх вікових недуг - його відпустять додому.
-------------------------------
Воєнкоми, типовий набір з ТРО , що роблять надзусилля для плану, щоб самим не поїхати на 0.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5638
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 729 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:09
Может они работают на кремль?
Так "раскачивать лодку" в военное время могут только враги. В коментариях к видео выше уже предлагают совершать расправы над этими провокаторами. Кому это выгодно?
А тем временем, минобороны пилит бюджеты как в последний день, и одновременно требует донаты. А раньше брали взятки за устройство в тро, а сейчас наоборот. Неплохо устроились. Кто ж такую тему будет заканчивать?
-
User253
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 11.09.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:14
User253 написав:
Может они работают на кремль?
а як дивися відосики с бамбаса, як там одні жінки і чоловіків теж хватають на влицях,
то серце радіє , що "вони" там працюють на Україну.
Нічия 1:1. Підходи однакові , тупі совкові , солдафонтські.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5638
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 729 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:16
Goodman написав:
vitaliian а що не так?
я же не писал что "все так" или что то "не так". Зачем в каждом моем сообщении искать зраду? На тему повесток мало видео, восполняю пробел.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16447
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2093 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:18
User253 написав:
Так "раскачивать лодку" в военное время могут только враги. В коментариях к видео выше уже предлагают совершать расправы над этими провокаторами. Кому это выгодно?
Застаріла в тебе методичка , в Україні нема поняття "качати якісь лодки", це все від пуйла, господаря твого, це він такий ідолопоклонник мариман.
Петро1 прорубав вікно до Європи, а пуйло вирішило - провітрили і досить.
Торпеду Посейдон Вам, у Вашу розкачану лодку. Здоровья крейсеру "Мацква".
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5638
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 729 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:18
vitaliian написав:
Зачем в каждом моем сообщении искать зраду? На тему повесток мало видео, восполняю пробел.
Особисте відео буде , чи проєктується?
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5638
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 729 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:22
Goodman написав: vitaliian написав:
Зачем в каждом моем сообщении искать зраду? На тему повесток мало видео, восполняю пробел.
Особисте відео буде , чи проєктується?
Здесь уже есть персонаж, который постоянно лезет в душу. Эта форумная ниша занята. Ищите другую.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16447
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2093 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:23
edvardd написав:
посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 22 січ, 2023 09:25, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16447
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2093 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|111356
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|479169
|
|
|1
|4666
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|