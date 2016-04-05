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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 09:31
flyman написав:
розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?
ти хоч іноді трохи думай...
з правого берега Дніпра вивели групіровку понад 30к , вона нажаль не була ліквідовано
під час відступу (3-5к 200/300х не більше)
ти пропонуєш будувати понтонну переправу через Дніпро при тому що ворог має перевагу в авіації і артилерії-які були шанси на успіх в цьому безглузді -втратити 2 бригади, щоб 2 роти зачепились на лівий берег?
краще мовчати чим ляпяти языком
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 22 січ, 2023 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 09:31
vitaliian написав:
Даже без звука видно, что она сумашедшая.
згоден, вікове. Треба зважати у спілкуванні з такими людьми.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 09:35
prodigy написав:
з правого берега Дніпра вивели групіровку понад 30к , вона нажаль не була ліквідовано
під час відступу (3-5к 200/300х не більше)
антихрестович казав, що не було снарядів і ракет на її знищення ,
напевно якість закони та звичаї (правила) ведення війни, орки їх постійно порушують (куча крим впроваджень). А ми , захищаючись маємо їх дотримуватись.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 09:40
Kudrjavuy написав:
Bobua написав:
Це вже пережовування.
Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.
Я, то же когда то был молод и прост...
- цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта.
рахувати 20 млн боєздатного населення -це перебільшення в 20 разів
не секрет, що при проходженні медкоміссії для вступу до мореходкі (вишу або коледжу), військового інстітуту-годними визнаються тільки третина молоді (17-18) років, у віці 45+ таких на більше 15%, ок ще 15% коміссія вважає не годними під час мирного стану (тобто для війни майже годен), а після 55років і таким набирається меньше (але як показала знайомий врач поліклінні дуже багато чоловіків проходять мед.коміссію останні 4 місяці у віці 55+) наскільки вони боєздатні-велике питання, але якщо так станеться, що молодь за кордоном, то доведеться боронити країну дідуганам 55+
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Додано: Нед 22 січ, 2023 09:42
Goodman написав: vitaliian написав:
Даже без звука видно, что она сумашедшая.
згоден, вікове. Треба зважати у спілкуванні з такими людьми.
В 2006 я жил во Львове, открывал филиал фабрики, и каждый корпоратив, после 3й рюмки превращался в спор, кто больше украинец. И песни пели и классиков там цитировали. Весело было.
Не буду нырять в подробности, но то что она несёт я слышал 16 лет назад каждую пятницу после 18:00. Шизофреники контр продуктивны. Ничего нового придумать не могут. Где то услышали лай и давай лаять везде и на всех.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 09:47
Goodman написав: prodigy написав:
з правого берега Дніпра вивели групіровку понад 30к , вона нажаль не була ліквідовано
під час відступу (3-5к 200/300х не більше)
антихрестович казав, що не було снарядів і ракет на її знищення ,
напевно якість закони та звичаї (правила) ведення війни, орки їх постійно порушують (куча крим впроваджень). А ми , захищаючись маємо їх дотримуватись.
голод снарядів не припиняється з 24 лютого, за 11 місяців міняється тільки співвідношення , спочатку 1к15, 1к10, 1к7, зараз 1к-3 ( на деяких ділянках 1к2)
чому не знищіли при переправі-здається що прогавили момент (десь перші сутки були втрачені),
коли Шойгу публічно в ефірі дав наказ про вихід з правого берега Суровікіну, на цей час 80% групіровки були вже виведені і виходили тільки частини прикриття (6-8к), з яких вдалось наробити 200/300х
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Додано: Нед 22 січ, 2023 09:48
beee написав:
хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет
В Україні спалахнув скандал навколо інформації про те, що Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.
Як повідомила у своєму Facebook народний депутат Мар’яна Безугла, керівництво МОУ тепер доведеться прозвітувати перед парламентарями за свої дії.
“Щодо закупівель в Міністерство оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків
”, – зазначила вона.
Також Безугла додала, що через скандал Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони України. Вона уточнила, що засідання буде непублічним.
«Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — повідомила вона.Безугла не стала називати час проведення засідання, проте повідомила, що воно пройде найближчим часом у закритому форматі.
При цьому вона пообіцяла пізніше повідомити результати засідання.
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