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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3366336733683369
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?


ти хоч іноді трохи думай...
з правого берега Дніпра вивели групіровку понад 30к , вона нажаль не була ліквідовано
під час відступу (3-5к 200/300х не більше)
ти пропонуєш будувати понтонну переправу через Дніпро при тому що ворог має перевагу в авіації і артилерії-які були шанси на успіх в цьому безглузді -втратити 2 бригади, щоб 2 роти зачепились на лівий берег?
краще мовчати чим ляпяти языком
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 22 січ, 2023 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Даже без звука видно, что она сумашедшая.

згоден, вікове. Треба зважати у спілкуванні з такими людьми.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:з правого берега Дніпра вивели групіровку понад 30к , вона нажаль не була ліквідовано
під час відступу (3-5к 200/300х не більше)

антихрестович казав, що не було снарядів і ракет на її знищення ,
напевно якість закони та звичаї (правила) ведення війни, орки їх постійно порушують (куча крим впроваджень). А ми , захищаючись маємо їх дотримуватись.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:40

  Kudrjavuy написав:
  Bobua написав:Це вже пережовування.

Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.

:oops:
Я, то же когда то был молод и прост... :oops: :cry:
- цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта.


рахувати 20 млн боєздатного населення -це перебільшення в 20 разів

не секрет, що при проходженні медкоміссії для вступу до мореходкі (вишу або коледжу), військового інстітуту-годними визнаються тільки третина молоді (17-18) років, у віці 45+ таких на більше 15%, ок ще 15% коміссія вважає не годними під час мирного стану (тобто для війни майже годен), а після 55років і таким набирається меньше (але як показала знайомий врач поліклінні дуже багато чоловіків проходять мед.коміссію останні 4 місяці у віці 55+) наскільки вони боєздатні-велике питання, але якщо так станеться, що молодь за кордоном, то доведеться боронити країну дідуганам 55+
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:42

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Даже без звука видно, что она сумашедшая.

згоден, вікове. Треба зважати у спілкуванні з такими людьми.

В 2006 я жил во Львове, открывал филиал фабрики, и каждый корпоратив, после 3й рюмки превращался в спор, кто больше украинец. И песни пели и классиков там цитировали. Весело было.

Не буду нырять в подробности, но то что она несёт я слышал 16 лет назад каждую пятницу после 18:00. Шизофреники контр продуктивны. Ничего нового придумать не могут. Где то услышали лай и давай лаять везде и на всех.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:47

  Goodman написав:
  prodigy написав:з правого берега Дніпра вивели групіровку понад 30к , вона нажаль не була ліквідовано
під час відступу (3-5к 200/300х не більше)

антихрестович казав, що не було снарядів і ракет на її знищення ,
напевно якість закони та звичаї (правила) ведення війни, орки їх постійно порушують (куча крим впроваджень). А ми , захищаючись маємо їх дотримуватись.


голод снарядів не припиняється з 24 лютого, за 11 місяців міняється тільки співвідношення , спочатку 1к15, 1к10, 1к7, зараз 1к-3 ( на деяких ділянках 1к2)
чому не знищіли при переправі-здається що прогавили момент (десь перші сутки були втрачені),
коли Шойгу публічно в ефірі дав наказ про вихід з правого берега Суровікіну, на цей час 80% групіровки були вже виведені і виходили тільки частини прикриття (6-8к), з яких вдалось наробити 200/300х
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:48

  beee написав:хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет


В Україні спалахнув скандал навколо інформації про те, що Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

Як повідомила у своєму Facebook народний депутат Мар’яна Безугла, керівництво МОУ тепер доведеться прозвітувати перед парламентарями за свої дії.

Щодо закупівель в Міністерство оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків”, – зазначила вона.

Також Безугла додала, що через скандал Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони України. Вона уточнила, що засідання буде непублічним.

«Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — повідомила вона.

Безугла не стала називати час проведення засідання, проте повідомила, що воно пройде найближчим часом у закритому форматі.

При цьому вона пообіцяла пізніше повідомити результати засідання.
jump
 
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